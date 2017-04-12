Видео дня. Трейлер нового жуткого сериала по Кингу

Опубликован первый официальный трейлер нового сериального прочтения одной из самых страшных повестей Стивена Кинга «Туман» (The Mist). Он будет включать 10 эпизодов. Премьера сериала состоится 22 июня.

Картину выпустит студия Dimension Television.

Новелла Кинга вышла в 1976 году. Согласно сюжету, в небольшой городок внезапно приходит непроницаемая мгла, из которой появляются человекоядные монстры. В итоге часть жителей оказываются запертыми в помещении местного супермаркета. Как и принято у Кинга, главная трагедия в итоге разворачивается не снаружи, а внутри.