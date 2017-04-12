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12 апреля 2017, 18:54
NATO Дональд Трамп США Черногория
Анна Сакоян

Черногория и членство в НАТО

Флаг Черногории
Флаг Черногории
vojska.me

Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил присоединение Черногории к НАТО. Этому предшествовало одобрение присоединения сенатом США в конце марта.

Business Insider пишет, что этот шаг, скорее всего, разозлит Россию, которая возражает против экспансии НАТО. Также автор отмечает, что всю предвыборную кампанию Трамп критиковал НАТО как устаревший институт. Теперь Белый дом, наоборот, превозносит альянс и заодно утверждает, что США намерены укрепить и так уже прочные связи с Черногорией. Все это произошло в преддверии встречи лидеров НАТО в Брюсселе, которая должна состояться 25 мая.

Кроме того, заявление Белого дома гласит, что альянс в принципе готов принимать и новых участников, которые вольны выбирать себе партнеров, не страшась внешнего вмешательства и давления. Автор объясняет, что это завуалированная ссылка на российское сопротивление расширению НАТО.

 
Военнослужащие армии Черногории на учениях НАТО. 2012
Spc. Lorenzo Ware / U.S. Army Europe

Чуть раньше, в конце марта, Financial Times писала о том, что Черногория на шаг приблизилась к вступлению в НАТО, после того как сенат в США большинством голосов поддержал эту идею. Ситуация такова, маленькое балканское государство Черногория находится в эпицентре дипломатической схватки между Россией и Западом.

По итогам одобрения в сенате вопрос членства Черногории переходит на рассмотрение американского президента (нужна его подпись), а также парламента Испании (остальные участники уже одобрили членство). FT тоже писала, что Москва возражает против экспансии НАТО на Балканы и настаивала на том, чтобы черногорцам дали возможность решить, хотят ли они присоединяться к альянсу, путем референдума.

Одобрению сената, комментирует автор, предшествовало письменное обращение к сенаторам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который объяснил, что включение Черногории в НАТО в интересах США и что это будет способствовать «стабильности и демократическому реформированию». Особенно, по его словам, было бы удачно, если бы Черногория смогла уже в мае участвовать в саммите НАТО на правах полноправной участницы.

 
Члены Постоянной делегации от Черногории на совместном заседании комитетов Парламентской ассамблеи НАТО. Февраль 2017

Аналитический центр Stratfor опубликовал небольшую заметку по поводу одобрения со стороны Белого дома. Авторы напоминают, что формально Черногорию пригласили начать переговоры по присоединению к альянсу еще в декабре 2015 г. Россия последовательно возражала против этого, указывая на то, что это угроза стабильности на западных Балканах и что это может привести к настоящей конфронтации. Однако фактически события стали развиваться совсем недавно. Также, отмечается в заметке, членство в НАТО должна одобрить сама Черногория, и противники этой идеи призывают к референдуму.

Washington Post сразу после одобрения членства Черногории сенатом писала о том, что этому шагу предшествовало множество противоречий. Такое единодушие сейчас, по мнению некоторых наблюдателей, объясняется тем, что республиканцам не понравился первоначальный примирительный тон Трампа в отношении России. После того как администрация Трампа сама попросила одобрить очевидно антироссийскую инициативу, сенат с готовностью согласился.

Противников решения было всего двое – сенаторы от штатов Кентуки и Юта. Сенатор от штата Кентуки Рэнд Пол утверждает, что поддержка членства Черногории – это пустая трата денег налогоплательщиков. Он также упрекнул других сенаторов в том, что они используют эту историю в качестве символического жеста, в то время как фактически Черногория в НАТО никак не поспособствует укреплению национальной безопасности США.

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