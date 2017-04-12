Владимир Путин публично высказал свое отношение к ракетному удару Соединенных Штатов по Сирии еще до начала встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Считается, что ситуация в Сирии, скорее всего, будет одной из основных тем на переговорах глав двух дипломатических ведомств — так что Владимир Путин, получается уже принял в них участие, хотя с госсекретарем может быть даже не встретится.

Встреча Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова 12 апреля 2017 U.S. Department of State

Площадкой для заявления стало интервью телеканалу «Мир», которое дано в преддверии рабочего визита российского президента в Киргизию. Расшифровка полностью опубликована на сайте Кремля.

Начал Владимир Путин с рассуждений о пользе ОДКБ и угрозах, которые стоят перед участниками этой структуры — но в них не было ничего нового, все те же самые слова, при желании, можно найти в речи политиков, военных и дипломатов двадцатилетней давности.

Интересно, что государственном агентстве РИА Новости появилась статья с заголовком «Путин заявил, что власти не допустят "цветных революций" в России», хотя российский президент, строго говоря, ничего про них не говорил. Отвечая на вопрос об угрозах для безопасности стран ОДКБ, глава государства их перечислил: «Это, прежде всего, терроризм, экстремизм разных мастей. Я уже сказал: наркотрафик, трансграничная преступность, но и, конечно, нельзя забывать о более глобальных угрозах. Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира и приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Мы, разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ». Под термином «различные теории» можно, конечно, понимать и «оранжевые революции», но можно предположить, что российский президент говорил, например, об исламизации или политической радикализации.

Зато потом российский президент перешел к более актуальной повестке, он начал говорить о том, как американские союзники отреагировали на удары по Сирии.

Аэрофотосъемка авиабазы "Шайрат" после ракетного удара 7 апреля 2017 navy.mil

«Совсем недавно, мы были свидетелями нанесения ракетных ударов по Сирии Соединенными Штатами. Ну и как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И, несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», — возмутился российский президент.

Владимир Путин выдвинул две версии того, кто и почему утроил химическую атаку в городе Итлиб. Первая версия предполагает, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. В соответствии со второй версией это было «просто постановкой, то есть провокацией». «Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти», — предположил Путин.

При этом говоря об отношениях с Соединенными Штатами, Путин заявил, что «уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал».

Говоря о новых способах борьбы с терроризмом президент поддержал идею лишения гражданства тех, кто оказался причастен к деятельности запрещенного в России «Исламского государства». «В соответствии с российской конституцией, мы лишать гражданства никого не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», — сказал президент.

Теперь можно спокойно ждать окончания переговоров Лаврова и Тиллерсона — пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сказал, что, возможно, по итогам этой встречи Владимир Путин примет министров у себя. В этом случае, вполне вероятно, стоит ждать нового заявления президента, на этот раз посвященного отношениям с Соединенными Штатами.