Госдума продолжает отвоевывать себе новые полномочия. На этот раз руководство нижней палаты парламента, похоже, наконец заставит правительство давать оценку регулирующего воздействия законопроектов.

Ольга Савастьянова ОНФ

Председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова рассказала «Коммерсанту», что на прошедшей в Горках встрече руководства фракции ЕР с премьером Дмитрием Медведевым помимо предстоящего доклада главы правительства был также затронут вопрос оценки регулирующего воздействия (ОРВ) законопроектов.

По этой теме между Госдумой и правительством до сих пор не было общей точки зрения: по действующим регламентам правительство может отказать Госдуме в такой оценке, а парламент настаивает на обязательности нормы. По словам Савастьяновой, премьер положительно оценил инициативу Госдумы и пообещал дать соответствующее поручение по изменению правительственного регламента. Госдума первой приступит к внесению этой нормы в своей регламент, и она зеркально будет отражена в регламенте правительства, договорились единороссы и Дмитрий Медведев.

Встреча Дмитрия Медведева с фракцией "Единой России" er-duma.ru

Об этом же самом пишут «Ведомости», только со ссылкой на анонимного федерального чиновника и собеседника в думском аппарате. При этом, как утверждает издание, в правительстве опасаются, что введение обязательной ОРВ лишь усложнит законотворческий процесс.

Интересно, что требование о выполнении ОРВ по запросу Думы прописано в регламенте правительства с 2012 года, но до сих пор это «спящая норма», которая практически не используется. Причина этому — замедление законотворческого процесса. ОРВ выполняется долго, на нее уходит много ресурсов и, вдобавок, есть риски лоббирования своих интересов со стороны бизнес-сообщества, потому что ОРВ проводится с привлечением ассоциаций предпринимателей.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ОРВ, с одной стороны, «поможет принять решение по отклонению или принятию законопроекта», а с другой — «поддержит разумные вещи, потому что в подготовке ОРВ участвуют представители делового сообщества и делается замер того, как скажется принятие закона на состоянии делового сообщества».

В марте вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников уже говорил, что Дума для оценки регулирующего воздействия законопроектов будут направлять их после второго чтения, когда уже приняты все поправки. Это делается, чтобы к третьему чтению получить ответ от правительства вместе с перечнем подзаконных актов, которые должен представлять кабинет министров для реализации законопроектов.

Вячеслав Володин и Иван Мельников Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

По думскому регламенту во время прохождения третьего чтения в законопроект и правда могут вноситься только технические правки, однако практика показывает, что законопроекты, порой, меняются достаточно сильно, или их просто возвращают во второе чтение для внесения необходимых изменений. В этом случае документ, на создание которого тратится столько ресурсов, можно, фактически, выбрасывать.

Но, в любом случае, получение Государственной Думой новых полномочий подтверждает уже ранее замеченную тенденцию по усилению влияния парламента после того, как его возглавил Вячеслав Володин. В последние годы на Думу привыкли уже не обращать внимания, так как все сколько-нибудь значимые инициативы исходили от других политических институтов — неизвестно, удастся ли Володину заметно изменить ситуацию, но в чем-то он уже достиг большего, чем его предшественник.