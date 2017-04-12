Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 апреля 2017, среда, 19:42
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
12 апреля 2017, 15:02
политология
Максим Руссо

Судьба технократической модели

Владимир Гельман
Владимир Гельман
Фото: Наташа Четверикова/Полит.ру

11 апреля в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла лекций выступил один из виднейших российских представителей политической науки профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заслуженный профессор Финляндии Владимир Яковлевич Гельман. Тема его лекции «Миссия невыполнима? Почему не удаются технократические реформы».

Еще в 1995 году экономист Алексей Улюкаев писал: «Основной вопрос <...> как сделать принятие решений компетентным, зависящим от знаний и опыта, а не от результатов голосования, как добиться «режима нераспространения» политической сферы на иные сферы общественной жизни». Хотя это высказывание было вызвано конкретной политической ситуацией в России накануне выборов в государственную думу, когда политические силы были в значительной степени поляризованы, оно отражает стремления многих государственных деятелей в разных странах и разное время. Для них всех было свойственно желание разделить политическую борьбу и принятие политических решений. Во многих языках две эти сферы обозначаются одним термином – политика, но, например, в английском для политической борьбы используется слово politics, а для политического курса – policy. Стремление отделить politics от policy составляет технократическую модель политического курса.

Большинство государственных реформ в мире, от Кольбера во Франции и Витте и Столыпина в России, носило технократический характер. Но в современных условиях вероятность успеха таких реформ оказывается невысокой. Как говорит экономист Дэни Родрик, на одного Ли Куан Ю приходится много Мобуту, то есть успешные диктаторы-реформаторы редки по сравнению с диктаторами, стремящимися к собственному обогащению за счет страны, которые своими действиями ведут государства к краху.

На постсоветском пространстве можно наблюдать различные случаи соотношения политической борьбы и политического курса. В России все 1990-е были периодом острой поляризации политических сил, противостояния президента с органами законодательной власти, и вся эта поляризация препятствовала успешному проведению политического курса. В 2000-е годы технократическая модель на некоторое время восторжествовала, но в следующем десятилетии стало ясно, что подобный курс заходит в тупик. В Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили были начаты обширные реформы, но они затормозились еще при нем, а после смены власти и вовсе остановились. Политический курс украинских властей постоянно оказывался заложником политической борьбы.

Возникает вопрос, почему в одних случаях технократические реформы оказываются успешными, а в других наблюдается полная неудача. Причем различия касаются не только конкретных стран, но и разных сфер государственной деятельности. Например, реформа налоговой сферы была с успехом проведена и в России, и в других постсоветских государствах, но такого успеха не удавалось добиться в других реформах. Владимир Гельман полагает, что в постсоветских странах существует серьезное препятствие для реализации технократической модели, связанное с тем, основным принципом управление государствами оказывается извлечение ренты («государствами управляют для того, чтобы их расхищать»). Бюрократические системы этих стран, обычно слабые для реализации задач государственного развития, оказываются весьма сильными, когда дело касается соблюдения их собственных интересов.

Подобную ситуацию можно наблюдать и в других частях мира, например, в целом ряде стран Африки, где ее возникновение связывают с пережитками традиционного общества и не до конца преодоленным наследием колониализма. Про постсоветские страны такого сказать нельзя. Здесь ориентация на извлечение ренты представляет собой не следствие советского или досоветского прошлого, а оказывается продуктом того развития, которое эти страны пережили уже после распада СССР.

В этих условиях, даже если мы предположим, что политические лидеры заинтересованы в том, чтобы их социальная и экономическая политика приносила устойчивый рост и развитие, они сталкиваются с серьезными ограничениями. Даже опираясь на самые лучшие идеи, добиться результатов можно только в том случае, если начинание поддерживает глава государства. А эта поддержка носит неустойчивый характер и может поменяться в силу самых разных причин. Именно поэтому реформы в постсоветских странах носят столь частичный и хаотических характер, а иногда сменяются контрреформами.

Сравнительные исследования показывают, что большинство авторитарных лидеров государств стремятся к тому, чтобы их страны успешно развивались. В противном случае они рискуют лишиться своей власти, будучи свергнуты или элитами, или (в более редких случаях) восставшими массами. Поэтому авторитарные лидеры вынуждены обращаться к специалистам, которые могут провести необходимые реформы и обеспечить устойчивое развитие страны. Технократы, приглашаемые в правительство, напоминают кризисных менеджеров в корпорации. «Акционеры» – политические лидеры – могут оградить «команду реформаторов» от воздействия общественного мнения и политических партий и предоставить некоторую свободу маневра, но всегда сохраняют за собой возможность оценивать итоги их работы. Но их способность адекватно оценить эти итоги часто оказывается сомнительной.

Важное отличие технократического управления государством от менеджерского управления корпорацией состоит в том, что вряд ли возможно ситуация, когда менеджмент свергнет руководство компании, уволит владельца и возьмет власть в свои руки. А в условиях государственного управления такие варианты не исключены. Пример того, как успешные технократы бросают вызов своим политическим нанимателям, это противостояния Кучмы и Ющенко или Шеварднадзе и Саакашвили.

Получается, что у управленца-технократа всегда есть возможность перейти на сторону противников своего нанимателя. И чем слабее становятся позиции лидера государства, тем выше вероятность, что его управленцы его предадут. Поэтому он вынужден выбирать между лояльностью и компетентностью. Успешные технократы-реформаторы могут создать даже больше рисков для своих нанимателей, чем неуспешные. Успешные создают риски краткосрочные, неуспешные – долгосрочные.

Поэтому наниматели используют различные механизмы для контроля технократов. Один из них – это конкуренция между агентами. Именно поэтому мы столь часто наблюдаем в постсоветских странах борьбу между правительством и президентской администрацией. Также технократам выделяются определенные ниши в виде отдельных проектов или направлений, в рамках которых у них есть карт-бланш на любые действия и возможность получать дополнительные, но за пределы этих ниш они не имеют права выходить. У исследователей государств Южной Америки такой способ обозначается термином «карман эффективности».

Главная сложность, связанная с технократическими реформами, состоит в том, что реформы сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны государственной бюрократии. Влиятельные лица изнутри государства (главы госкорпораций, ведомств) могут препятствовать реформам, а могут, наоборот, способствовать им, стремясь возглавить реформы и получить от их результатов свои политические выгоды. Такой человек может стать локомотивом реформы, но при этом роль самих технократов как специалистов-управленцев с развитием преобразований неуклонно снижается. Владимир Гельман назвал это явление «технократической ловушкой».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.