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12 апреля 2017, 18:00

Топ новостей 12 апреля

Владимир Путин президент РФ
Владимир Путин президент РФ

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин признал ухудшение отношений РФ с США после прихода к власти Дональда Трампа, Госдума одобрила отмену открепительных удостоверений на выборах, а Алексей Навальный рассказал о новой акции протеста.

Путин рассказал о деградации доверия к США при Трампе

Владимир Путин заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа уровень доверия между Россией и США деградировал. «Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал», — отметил он. Трамп же раскритиковал РФ за поддержку президента Сирии Башара Асада, назвав его животным из-за химической атаки.

Госдума одобрила отмену открепительных на выборах

Госдума приняла в первом чтении поправки об отмене открепительных удостоверений на выборах президента. Их поддержали 333 депутата, против высказались 11, еще один воздержался. Открепительные предложат заменить новой системой, которая позволит голосовать не по месту регистрации, к примеру, единой базой.

Навальный рассказал о новой акции протеста

Алексей Навальный предложил провести новую акцию против коррупции 12 июня, в День России. Он предложил выйти на улицы с триколорами. О согласовании акции с властями ничего не сообщается. «У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу. Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит», - написал политик.

Путин предложил лишать гражданства РФ за поддержку ИГ

 
Террористическая группировка запрещенная в РФ

Владимир Путин призвал лишать вступающих в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в РФ) российского гражданства. «В соответствии с российской конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — отметил он. Совфед заявил о готовности принять такой закон. Также Путин пригрозил организаторам цветных революций.

Единороссы потребовали отозвать законопроект о праве полиции стрелять по толпе

 
Стрельбище. Учения ОМОН

«Единая Россия» в Госдуме призвала отозвать законопроект о расширении полномочий полиции, предполагающем право стрелять в толпе, так как «данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная». В Кремле еще не сформировали позицию по этому предложению. В итоге законопроект отозвали из Госдумы.

Усманов объяснил причину иска к Навальному

Алишер Усманов заявил, что фонд «Соцгорпроект» получил участок с «усадьбой Медведева» в рамках равноценной сделки. Он утверждает, что он построил этот дом для своей сестры Гульбахор Бурхановны, но та отказалась в нем жить, и миллиардер решил обменять его на более близкий к своему дому участок. «Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», — заявил Усманов. Бизнесмен заметил, что хочет судиться с оппозиционером «по поводу вранья».

СКР начал поиски Ходорковского для экстрадиции в Россию

 
М.Ходорковский

СКР решил добиться экстрадиции на родину Михаила Ходорковского. Для этого сейчас устанавливается его местонахождение. СК подозревает Ходорковского «в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х" Евгения Рыбина».

Умер еще один пострадавший при теракте в Петербурге

В Петербурге скончался в больнице пострадавший в результате теракта в метро. Теперь число жертв теракта достигло 15 человек. Всего при взрыве в метро пострадали более 100 человек.

Матвиенко поручила сенаторам обосновать эффективность «Платона»

 
Колонна протестующих против системы "Платон"

Валентина Матвиенко поручила комитету Совфеда разобраться в системе «Платон» и проинформировать о ее эффективности. Сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев, ранее отметил, что игнорировать протесты дальнобойщиков против «Платона» нельзя. «Эта система вызывает только вопросы, на которые ни правительство, ни Минтранс отвечать не хотят или не могут», — отметил он. Мархаев указал, что собранные с большегрузов средства расходуются неэффективно.

Минздрав предложил лишить часть граждан бесплатных полисов

Минздрав предложил лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых граждан, чтобы «повысить качество планирования бюджета обязательного медицинского страхования». Им будет полагаться только скорая помощь. Медполис им предложат приобрести за 20 тысяч рублей в год. В самом Минздраве опровергли предложение лишить безработных бесплатных полисов ОМС.

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