Государственная Дума в среду приняла в первом чтении поправки сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова к избирательному законодательству. Поправки достаточно значимые, но нельзя сказать, что они кардинально что-то меняют. Хотя дискуссий и разговоров будет много.

Всего «законопроект Клишаса» можно разбить на несколько отдельных инициатив.

Куда деть открепительные удостоверения

Первая, и, безусловно, самая громкая — отмена открепительных удостоверений. Пока неизвестно как смогут голосовать те, кто не сможет в нужный день оказаться по месту прописки, но как раз отмена открепительных, можно сказать, хоть сколько-то меняет процедуру голосования.

Сейчас, чтобы проголосовать вдалеке от места прописки (места жительства, как это называется в современных законах) необходимо заранее явиться в участковую или территориальную (районную) избирательную комиссию, показать там свой паспорт и получить специальный документ — как раз открепительное удостоверение, с которым можно проголосовать на любом участке внутри России или за ее пределами. Одновременно с выдачей открепительного удостоверения гражданина вычеркивают из списка избирателей соответствующего участка, делается это физически, ручкой, чтобы в день голосования член УИК не выдал ему случайно бюллетень. Причем никто не запрещает человеку, получившему открепительное удостоверение, проголосовать на своем «родном» участке, но его имя в этом случае должно быть включено в список избирателей заново.

Выдача открепительных удостоверений www.izbirkommo.ru

Проблема в том, что сейчас оперативная связь участковых и территориальных комиссий осуществляется исключительно посредством телефона, то есть никакой автоматизированной системы, которая в день голосования будет вычеркивать человека из списка избирателей, просто невозможно построить.

ЦИК пообещал, что детали отказа от открепительных удостоверений будут проработаны уже к маю. Но вариантов не слишком много, так что выбор у ЦИКа и депутатов небольшой.

Например, есть переложение в каждом районе страны создать т. н. «универсальные избирательные комиссии», в которых человек сможет проголосовать без предварительной заявки. Для граждан это, наверное, будет удобно, но непонятно, как исключить двойное и даже тройное голосование. Можно, например, запретить голосовать в таких комиссиях жителям регионов, в которых они образованы, чтобы человек просто физически не мог за один день объехать несколько субъектов федерации.

Другой вариант — предложить желающим проголосовать вдалеке от места жительства заранее, но не позднее, чем за три дня до выборов, обратиться в выбранную участковую или территориальную комиссию, чтобы по уже существующим каналам связи информация была передана в комиссию по месту его жительства. Преимущество этого варианта в том, что он использует существующую инфраструктуру и, в целом, похож на уже действующую процедуру прикрепления к участку гражданина с временной пропиской (регистрацией по месту пребывания). Можно даже присоединить к этой схеме сайт Госулуг, чтобы заявление можно было подавать через него.

Недостаток схемы очевиден — придется сильно заранее выбирать место голосования, а не искать наиболее удобный участок уже в день голосования.

Раскрепощение наблюдателей

Вторая инициатива «закона Клишаса» — отмена «закрепощения» наблюдателей. Тут все просто. К выборам 2016 года было принято решение жестко «привязать» наблюдателей к участкам — кандидатов и партий обязали за три дня до выборов формировать списки наблюдателей для каждой комиссии.

Это крайне неудобно для оппозиционных партий и кандидатов. Ранее наиболее эффективная практика наблюдения за выборами выгладила примерно так: штаб покрывал наблюдателями максимальное число участков, при этом имея в запасе опытных юристов, которые могли в случае необходимости подъехать на проблемный участок и помочь порой не слишком хорошо юридически и психологически подготовленным наблюдателям. Для этого им буквально на коленках выписывалось направление на участок — в 2016 году так, соответственно, сделать было нельзя.

В одобренном в первом чтении законопроекте происходит просто «откат» к ранее работавшим нормам.

Наблюдатели на избирательном участке Раменское информагентство , Ксения Сидорова

Дата важна

Третья инициатива — перенос выборов. Не такая радикальная, как в случае с Госдумой, но все же. Сейчас по закону голосование должно пройти во второе воскресенье марта, это 11 число. Законопроект предусматривает изменение формулировки: если второе воскресенье марта является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников, то день голосования переносится на следующее воскресенье месяца. В 2018 году это будет, удивительное совпадение, 18 марта, годовщина подписания договора о принятии Крыма в состав России.

Интересно, что для оппозиции это может быть даже удобно: сдвиг дня голосования на неделею повлечет за собой также и сдвиг времени, которое дается кандидатам для сбора подписей — в итоге в интервале окажется меньше новогодних праздников, что, конечно, удобно.

Неточности не важны

Также «закон Клишаса» учитывает постановление Конституционного суда, который еще в 2014 году решил: нельзя забраковывать подписные листы из-за неточностей в адресах места жительства. Проблема в том, что на штампе в паспорте порой забывают указать какие-то реквизиты (наименование региона, города или поселения, района и т.д.), но избирательные комиссии все равно считали это нарушением. Теперь в законе предлагается закрепить, что такие формальные ошибки не должны стать причиной для отказа в приеме подписей.

Регистрация на избирательном участке Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Разукрупнение участков

Также авторы закона отчего-то считают, что сейчас в стране действуют слишком большие избирательные участки. Сейчас, в соответствии с законом, на одном участке могут проживать до 3 тысяч избирателей. Предлагается теперь формировать участки так, чтобы в их границах жили до 1,5 тысяч человек.

Это достаточно важная реформа, которая может привести к значительному увеличению числа участков в крупных городах (типичный московский участок — как раз 2-2,5 тысячи избирателей). Удастся ли оппозиции покрыть новые небольшие участки своим наблюдателями — большой вопрос. С другой стороны, опытных сотрудников участковых комиссий тоже не так уж и много, так что управляемость все системы может несколько пошатнуться. Но пока не изменится сам способ формирования комиссий и назначения председателей, говорить о создании независимых от региональных или районных администраций УИКов в любом случае рано.