Пресса все еще пытается понять, какая же тема станет ключевой в президентской кампании 2018 года. Пока еще Владимир Путин официально не заявил, что будет участвовать в выборах, но уже известно, что, у него, например, должен быть результат 70/70 — 70% голосов при 70% явке. Теперь же «Ведомости» пишут о том, как будет вырабатываться повестка выборов.

Власти, по информации издания, обсуждают тему «Образа будущего» России, которая может стать ключевой в президентской кампании.

Так, осенний Общероссийский гражданский форум (ОГФ) будет посвящен теме «Россия будущего». До этого Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проведет пять дискуссий на тему «Образ будущего», первая пройдет уже на будущей неделе в «Роснано» и будет посвящена технологическому прогрессу. По итогам форума будет составлен «наказ» будущему президенту, сообщил собеседник в оргкомитете ОГФ.

Собственный образ будущего пытается создать ВЦИОМ, это социологическая служба вместе с дискуссионным клубом «Валдай» составит индекс готовности государств к будущему и уже проводит серию дискуссий. Тема будущего станет одной из центральных в президентской кампании, но пока неясно, какой аспект выйдет на первый план – безопасность, образование, экономика или что-то другое, пояснил «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Люди думают об условном завтра и послезавтра; завтра — это окончил вуз и надо искать работу, послезавтра — что будет через 10 лет, это представление более туманное, поскольку большинство мыслит горизонтом двух-трех лет. При этом обе перспективы важны».

Отдельно этим вопросам занимаются и в Администрации президента, сообщил «Ведомостям» собеседник в этой структуре: экспертам поручили изучить, как, с точки зрения россиян, выглядит образ будущего, но это исследование еще не закончено. По некоторой информации куратором этой темы является Глеб Кузнецов, который будет отвечать за работу с экспертами в новом кремлевском фонде «Экспертный институт социальных исследований». Другой собеседник издания сказал, что за это отвечает телеведущий Валерий Фадеев. В любом случае, идеи поступают от множества экспертов, среди которых есть «и компетентные, и карикатурные персонажи».

Глеб Кузнецов не подтвердил, но и не опроверг, что курирует эту тему, но сказал, что участвует в ее обсуждении. Фадеев отказался рассказать, отвечает ли он за работу с экспертами. При этом он отметил, что образ будущего в целом важен для президентских кампаний, и предложил вспомнить майские указы 2012 года как программу развития, «в которой что-то получилось, что-то нет».

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Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 году. Накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который переносит дату голосования с 11 на 18 марта — на этот день приходится годовщина подписания договора о вступлении Крыма в состав России. Впрочем, вряд ли именно эта тема станет ключевой в предвыборной кампании кандидатов в президенты — раз уж в Кремле ищут образ будущего России, а не вспоминают о прошлых остижениях.