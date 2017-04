«Коммерсантъ» в статье «Единственно нервный выбор» пишет о первом визите в Москву нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Труд и рубль отыгрывают свое»: прогнозы Минэкономразвития представлены в правительство.

«Упражнение на деление»: в Белом доме пока не определились с общей политикой взыскания дивидендов с госкомпаний, но ориентируют компании «платить дивиденды максимально».

РБК в статье «Приставов научат списывать» пишет, что Минэкономразвития решит проблему ошибочного снятия средств со счетов физлиц.

«Кооператоры пересядут к Х5»: Будет открыто более 1000 магазинов «КООП-Пятерочка».

В статье «Сказали паковать вещи» утверждается, что в Кремле готовят отставку самарского губернатора.

«Известия»: «"Карусели" могут стать статьей УК». Госдума одобрила поправки в избирательное законодательство.

«Банки открестились от оттока капитала»: Центробанк указал на кредитные организации как на главную причину масштабной утечки денег.

«Миллионы из воздуха»: Минтранс разрабатывает законопроект, который легализует аэротакси и принесет бюджету 500 млн рублей в год.

«Газета.ru»: «Священников не пускают в АТО». УПЦ обвинила минобороны Украины в дискриминации.

«Эти глаза напротив»: Представитель России в ООН — постпреду Британии: «Что ты глаза отводишь?»

«Грузия обойдется без "Газпрома"»: Грузия отказалась от закупок российского газа до конца 2017 года.

The Economist: «Турецкий референдум. Турция скатывается в диктатуру» (Turkey’s referendum. Turkey is sliding into dictatorship). Президент Турции Реджеп Эрдоган проводит суровые репрессии. «Запад не должен оставлять Турцию», — считает автор.

«На одной прихоти и на честном слове: внешняя политика Дональда Трампа выглядит нормальнее, чем обещали» (On a whim and a prayer: Donald Trump’s foreign policy looks more normal than promised). Под нормальностью автор понимает конвенциональность, с точки зрения американской внешнеполитической традиции. Однако эта конвенциональность нуждается в оговорках.

Bloomberg: «Тиллерсон и Лавров пытаются преодолеть разногласия при охлаждении в отношениях» (Tillerson and Lavrov Try to Bridge Differences With Relations at a Low Point). Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон считают, что отношения между их странами опасно ухудшились, и это представляет угрозу для обоих государств и для всего мира.

«Galaxy S8 появился в критическое для смртфонов время» (Galaxy S8 Arrives at a Critical Time for Smartphones). Bloomberg запустил новую еженедельную рубрику о гаджетах, и в первом ее выпуске представляет новые смартфоны Samsung Galaxy.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон и российские лидеры встретились в контексте конфронтации по поводу Сирии» (Tillerson, Russia Leaders Meet Amid Syria Tensions). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Незадолго до этого Россия и США обменялись встречными обвинениями в связи с ситуацией в Сирии.

«Трамп собирается повторно заявить о своей приверженности НАТО» (Trump to Reiterate Commitment to NATO). Американский президент Дональд Трамп собирается сообщить руководству НАТО, что США «на 100% преданны» альянсу и считают, что ему нужно расширяться.