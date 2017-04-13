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13 апреля 2017, 08:17
выборы губернаторов Госдума законотворчество Минэкономразвития Рекс Тиллерсон Россия Сергей Лавров США Турция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 13 апреля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Единственно нервный выбор» пишет о первом визите в Москву нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Труд и рубль отыгрывают свое»: прогнозы Минэкономразвития представлены в правительство.

«Упражнение на деление»: в Белом доме пока не определились с общей политикой взыскания дивидендов с госкомпаний, но ориентируют компании «платить дивиденды максимально».

РБК в статье «Приставов научат списывать» пишет, что Минэкономразвития решит проблему ошибочного снятия средств со счетов физлиц.

«Кооператоры пересядут к Х5»: Будет открыто более 1000 магазинов «КООП-Пятерочка».

В статье «Сказали паковать вещи» утверждается, что в Кремле готовят отставку самарского губернатора.

«Известия»: «"Карусели" могут стать статьей УК». Госдума одобрила поправки в избирательное законодательство.

«Банки открестились от оттока капитала»: Центробанк указал на кредитные организации как на главную причину масштабной утечки денег.

«Миллионы из воздуха»: Минтранс разрабатывает законопроект, который легализует аэротакси и принесет бюджету 500 млн рублей в год.

«Газета.ru»: «Священников не пускают в АТО». УПЦ обвинила минобороны Украины в дискриминации.

«Эти глаза напротив»: Представитель России в ООН — постпреду Британии: «Что ты глаза отводишь?»

«Грузия обойдется без "Газпрома"»: Грузия отказалась от закупок российского газа до конца 2017 года.

The Economist: «Турецкий референдум. Турция скатывается в диктатуру» (Turkey’s referendum. Turkey is sliding into dictatorship). Президент Турции Реджеп Эрдоган проводит суровые репрессии. «Запад не должен оставлять Турцию», — считает автор.

«На одной прихоти и на честном слове: внешняя политика Дональда Трампа выглядит нормальнее, чем обещали» (On a whim and a prayer: Donald Trump’s foreign policy looks more normal than promised). Под нормальностью автор понимает конвенциональность, с точки зрения американской внешнеполитической традиции. Однако эта конвенциональность нуждается в оговорках.

Bloomberg: «Тиллерсон и Лавров пытаются преодолеть разногласия при охлаждении в отношениях» (Tillerson and Lavrov Try to Bridge Differences With Relations at a Low Point). Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Рекс Тиллерсон считают, что отношения между их странами опасно ухудшились, и это представляет угрозу для обоих государств и для всего мира.

«Galaxy S8 появился в критическое для смртфонов время» (Galaxy S8 Arrives at a Critical Time for Smartphones). Bloomberg запустил новую еженедельную рубрику о гаджетах, и в первом ее выпуске представляет новые смартфоны Samsung Galaxy.

The Wall Street Journal: «Тиллерсон и российские лидеры встретились в контексте конфронтации по поводу Сирии» (Tillerson, Russia Leaders Meet Amid Syria Tensions). Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Незадолго до этого Россия и США обменялись встречными обвинениями в связи с ситуацией в Сирии.

«Трамп собирается повторно заявить о своей приверженности НАТО» (Trump to Reiterate Commitment to NATO). Американский президент Дональд Трамп собирается сообщить руководству НАТО, что США «на 100% преданны» альянсу и считают, что ему нужно расширяться.

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