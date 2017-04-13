Ксения Юдаева, один из ключевых членов команды Эльвиры Набиуллиной, предсказала падение цен на нефть до 40-45 долларов. При всем уважении к Центральному банку, не стоит забывать о том, что прогностические способности российских государственных (да и частных) институтов во всей красе проявили себя в 2014 году. А цена на нефть вообще вещь такая: при примерно одинаковой статистике может стоить 40 долларов, а может и 60.

Конечно, государство и корпорации не могут работать без прогнозов — но это не повод ориентироваться на них гражданам. Да и вообще, стратегия финансового поведения медианного россиянина от падения цены на нефть в 1,5 раза не сильно меняется.