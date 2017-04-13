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13 апреля 2017, 19:41
Венгрия вузы Джордж Сорос
Анна Сакоян

Изгнание Сороса. Венгрия

протесты в Венгрии
протесты в Венгрии

С начала прошлой недели СМИ оживленно обсуждают историю, развернувшуюся вокруг Центрально-Европейского университета в Венгрии. Ситуация в мейнстримных англоязычных изданиях подается как принятие антиуниверситетского, точнее даже антисоросовского закона, вызывавшего протест у венгерских интеллектуалов.

Центрально-Европейский университет был основан в 1991 г. при поддержке знаменитого инвестора Джорджа Сороса как оплот борьбы с «коммунизмом» и в целях развития «открытого общества» и «демократии» в странах бывшего соцблока. The Economist пишет, что это, вероятно, самое престижное учебное заведение в Венгрии. Там преподают профессора из «Европы и Америки», а его выпускники образуют политическую и деловую элиту.

 
Скульптура на территории Кембриджа

Закон был одобрен парламентом Венгрии на прошлой неделе, и в минувший понедельник его подписал президент Венгрии Янош Адер. По новым правилам, объясняет The Economist, иностранные университеты в Венгрии обязаны иметь базу в той стране, откуда они происходят. Центрально-Европейский университет происходит из США, и это значит, что до февраля 2018 г. он должен будет завести себе американский кампус. Университетское руководство жалуется, что это обременительно и дорого. В связи с этим они обратились к Адеру с просьбой наложить на этот закон вето, мотивируя это тем, что закон нарушает конституционную гарантию академической свободы.

Далее The Economist повествует о черной неблагодарности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в 1989 г. получил от Сороса стипендию, позволившую ему поехать учиться в Британию и который теперь инициировал гонения на соросовские проекты у себя в стране. Эту историю СМИ уже поминали Орбану в январе этого года, когда имела место волна публикаций о том, как венгерские власти давят на финансируемые зарубежными фондами НКО.

NY Times пишет, что давление на правое правительство Венгрии возросло, после того как был принят закон, который может привести к закрытию университета. Порицание закону выразили представители ЕС, а также США. В воскресенье, напоминает автор, на улицы Будапешта вышли десятки тысяч протестующих, призывая президента не подписывать закон. Но в понедельник он его всё же подписал. NY Times по этому поводу отмечает, что это часть правительственных усилий по подавлению свободы выражения.

 
Джордж Сорос на открытии Центрального Европейского университета

Financial Times пишет, что конфронтация с университетом – это продолжение конфликта между венгерским премьер-министром и Соросом как идеологическим противником. Министр образования Венгрии объяснил, что закон направлен на прояснение правового статуса международных институтов, действующих в Венгрии. Он подчеркнул, что закон не направлен против Центрально-Европейского университета или лично Сороса. Проправительственная пресса, впрочем, как отмечает FT, уже некоторое время критикует этот университет за то, что он присваивает фальшивые степени, а также продвигает интересы иностранных держав.

В заключение FT отмечает, что некоторые другие страны, в том числе Россия и Узбекистан, тоже сочли нужным избавиться от организаций, финансируемых Соросом. Также оговаривается, что венгерская университетская конфронтация перекликается с конфликтом по поводу Европейского университета в Санкт-Петербурге.

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