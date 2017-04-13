Изгнание Сороса. Венгрия
С начала прошлой недели СМИ оживленно обсуждают историю, развернувшуюся вокруг Центрально-Европейского университета в Венгрии. Ситуация в мейнстримных англоязычных изданиях подается как принятие антиуниверситетского, точнее даже антисоросовского закона, вызывавшего протест у венгерских интеллектуалов.
Центрально-Европейский университет был основан в 1991 г. при поддержке знаменитого инвестора Джорджа Сороса как оплот борьбы с «коммунизмом» и в целях развития «открытого общества» и «демократии» в странах бывшего соцблока. The Economist пишет, что это, вероятно, самое престижное учебное заведение в Венгрии. Там преподают профессора из «Европы и Америки», а его выпускники образуют политическую и деловую элиту.
Закон был одобрен парламентом Венгрии на прошлой неделе, и в минувший понедельник его подписал президент Венгрии Янош Адер. По новым правилам, объясняет The Economist, иностранные университеты в Венгрии обязаны иметь базу в той стране, откуда они происходят. Центрально-Европейский университет происходит из США, и это значит, что до февраля 2018 г. он должен будет завести себе американский кампус. Университетское руководство жалуется, что это обременительно и дорого. В связи с этим они обратились к Адеру с просьбой наложить на этот закон вето, мотивируя это тем, что закон нарушает конституционную гарантию академической свободы.
Далее The Economist повествует о черной неблагодарности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в 1989 г. получил от Сороса стипендию, позволившую ему поехать учиться в Британию и который теперь инициировал гонения на соросовские проекты у себя в стране. Эту историю СМИ уже поминали Орбану в январе этого года, когда имела место волна публикаций о том, как венгерские власти давят на финансируемые зарубежными фондами НКО.
NY Times пишет, что давление на правое правительство Венгрии возросло, после того как был принят закон, который может привести к закрытию университета. Порицание закону выразили представители ЕС, а также США. В воскресенье, напоминает автор, на улицы Будапешта вышли десятки тысяч протестующих, призывая президента не подписывать закон. Но в понедельник он его всё же подписал. NY Times по этому поводу отмечает, что это часть правительственных усилий по подавлению свободы выражения.
Financial Times пишет, что конфронтация с университетом – это продолжение конфликта между венгерским премьер-министром и Соросом как идеологическим противником. Министр образования Венгрии объяснил, что закон направлен на прояснение правового статуса международных институтов, действующих в Венгрии. Он подчеркнул, что закон не направлен против Центрально-Европейского университета или лично Сороса. Проправительственная пресса, впрочем, как отмечает FT, уже некоторое время критикует этот университет за то, что он присваивает фальшивые степени, а также продвигает интересы иностранных держав.
В заключение FT отмечает, что некоторые другие страны, в том числе Россия и Узбекистан, тоже сочли нужным избавиться от организаций, финансируемых Соросом. Также оговаривается, что венгерская университетская конфронтация перекликается с конфликтом по поводу Европейского университета в Санкт-Петербурге.