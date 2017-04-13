Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки. Первое сообщение об этом передал ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, который является адвокатом другого фигуранта того же дела Николая Кривашина.

«По делу проходят трое — Маркелов, который задержан, а также взяткодатели — предприниматель Николай Кривашин и глава местного телеканала "Регион 12" Мария Кожевникова. В настоящее время в Москве в квартире дочери Маркелова и в доме его супруги ведутся обыски. Также обыски проходят и в Марий Эл», — сообщил адвокат.

Маркелов подозревается в попытке получить взятку в 250 млн рублей от Кривашина, сообщил Трунов РБК. Тот якобы обещал передать незаконное денежное вознаграждение путем фиктивной покупки акций подконтрольного Маркелову тепличного хозяйства.

ОАО "Тепличное" gov.mari.ru

«С утра задержали. Выехали бригады ФСБ. Сейчас идут везде обыски — в Марий Эл, в Москве. Нам известно о трех обысках», — рассказал Трунов. По его словам, дело ведет старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Сергей Степанов и Маркелова в ближайшее время доставят в Москву для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Представитель управления Следственного комитета по Марий Эл Яна Шалина уже заявила, что республиканский следственный комитет к аресту бывшего главы региона не имеет отношения и «этим делом не занимается».

Позже появились и официальные сообщения Следственного комитета. Уголовное дело в отношении Маркелова возбуждено в связи с получением им взятки более чем в 235 млн рублей. Так как по делу проходят и другие люди, возбуждено оно сразу по нескольким статьям: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве (соответственно статьи 290, 291 и 291.1 УК).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел прокомментировать задержание бывшего губернатора. Он подтвердил, что Леонид Маркелов «был вынужден» написать заявление об отставке с поста главы республики Марий Эл, поскольку Кремлю сообщили об уголовном деле против него.

«Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно», — сказал Песков. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в «первую очередь» отставка Маркелова связана с «достаточно длительным» сроком его пребывания в должности главы региона.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл 6 апреля. Тогда отставка объяснялась собственной просьбой Маркелова, об уголовном деле ничего известно не было. Новым главой республики был назначен Александр Евстифеев, до того бывший председателем арбитражного суда Московской области. Путин сказал, что Маркелов попросил его «использовать на другом участке работы». В прессе тогда появилась информация, что Маркелов станет сенатором.

В представлениях самого Маркелова его будущее должно было быть довольно радужным. «Хочу отдохнуть, дальше пойму, что делать. Во время отдыха буду писать стихи», — заявил после отставке он.

В центре - Леонид Маркелов mari-el.er.ru

Можно считать, что Маркелов стал пятым арестованным губернатором за последнее время. Хотя между его отставкой и задержанием все-таки прошло какое-то время, расследование явно началось еще когда он занимал свой пост.

В начале апреля, напомним, был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев. По версии следствия, в 2014-2016 гг. Соловьев получил от компаний, которые строили мосты через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей. За это «вознаграждение» глава республики должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В июне 2016 года в столице при получении меченых 100 тысяч евро был задержан губернатор соседней Кировской области Никита Белых. Всего бывшего губернатора обвиняют в получении взятки размером в 400 тысяч евро.

18 сентября 2015 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 18 человек, в их число попало почти все руководство региона. Губернатора обвиняли в мошенничестве и создании преступной группы и арестовали на следующий день, 19 сентября. При обыске в его личном кабинете были обнаружены документы на офшорные компании, деньги, часы стоимостью около 1 миллиона долларов и проекты по приобретению самолетов Bombardier и Hawker.

И, наконец, «первой ласточкой» был губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который был задержан в марте 2015 года. Губернатор был обвинен в получении взятки в 5,6 млн долларов от руководителя «Энергостроя», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана, при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. В ходе обыска в его доме был изъят миллиард рублей наличными. Обыски прошли также в московской квартире и на даче Хорошавина где, помимо денег, были обнаружены сотни ювелирных изделий.