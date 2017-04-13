В России выросла доля граждан, не готовых более активно участвовать в политике, показал опрос «Левада-центра». По данным опроса, результаты которого были опубликованы 12 апреля, 52% россиян «определенно не готовы» к такому участию. Определенно готовыми оказались только 3% респондентов.

52% неготовых – это наибольший за последние годы показатель такого рода. Причем, как пояснили социологи, основным мотивом для отказа от участия в политической жизни у россиян является представление о том, что «политика – не для рядовых граждан, политикой занимаются власти». Такой ответ выбрали 30% опрошенных; еще 26% респондентов выбрали вариант «ничего не понимаю в политике».

25% ответили, что они «заняты своими повседневными делами», 23% решили, что заниматься политикой нет смысла, потому что нельзя ничего изменить, 15% остановились на варианте, гласящем, что политика – дело грязное, а они не хотят мараться. Еще 6% граждан решили, что не стали бы заниматься политикой, чтобы не выделяться среди других, которые, по представлениям этой группы респондентов, политикой не интересуются.

О том, что они избегают контактов с властью и живут, «полагаясь только на себя», заявил 61% опрошенных, 24% респондентов решили, что их жизнь целиком зависит от власти. И только 9% участников опроса отметили, что, контактируя с властью, добиваются от нее того, что им нужно.

На зимней рыбалке

«Как правило, граждане неактивны. Они занимаются тем, что обеспечивают себя и своих близких. Участие граждан в политике – это прежде всего участие в выборах. Но люди осознают, что политика прежде всего зависит от президента», – приводит газета «Коммерсантъ» пояснения заместителя директора «Левада-центра» Алексея Гражданкина.

По словам политолога Константина Калачева, «большинству граждан неизвестна формула "если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами".» «Граждане ориентированы на патернализм со стороны государства, но при этом предпочитают минимизировать свои контакты с представителями власти <…> люди не видят прямой связи между результатами выборов и переменами, которые касаются их лично», – заявил политолог изданию.

Отсутствие выраженного интереса к занятиям политикой все же не означает отсутствия интереса к выборам. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» профессор Алексей Левинсон, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

«Нельзя считать, будто низкие показатели заинтересованности граждан в активном участии в политике говорят об их незначительном интересе к выборам. Таких выводов делать не следует, потому что люди, участвуя в выборах, не думают, что тем самым они участвуют в политике. «Участвовать в политике» в их представлении, насколько можно представить себе по данным фокус-групп и на основе прямых свидетельств, – это находиться на некоей выборной или государственной должности или быть политическим активистом, выступать на митингах и тому подобное.

Все эти виды деятельности для большинства россиян считаются лежащими вне их жизненных планов и карьер. В представлении большинства россиян, все это – удел каких-то других людей. Они не считают, что простой гражданин вообще может как-либо влиять на политику – опрос отражает именно мысли россиян на этот счет. Россияне, получается, думают, что нет, влияния на политику оказать нельзя; они не видят механизмом влияния и, соответственно, сами не ждут, что у них будет такая возможность.

Молодежь на отдыхе

Почему у россиян нет интереса к политике? Во-первых, у нас нет культуры личного участия в политике. Прямая демократия в России не привилась (или, можно сказать, людей от нее отвадили), а идея становиться политиком и делать карьеру политика привлекает относительно немногих. Эта идея не пользуется никаким почетом и уважением, поэтому стремления занять такую позицию у простых людей нет. Те же, кто хочет строить такую карьеру – в бизнесе или на госслужбе, – в этом заинтересованы. Но их доля так невелика, что эти данные не могут отразиться в результатах опроса.

Причем почетной не считается причастность не к власти, а именно к политике: войти в органы управления, на государственную службу, для очень многих представляет интерес. Но люди считают это рутинной деятельностью, которые дает важные социальные блага (и только потому она привлекательна), а вот политику как влияние на судьбы страны они воспринимают как отвлеченную вещь, и она не считается доступной, во-первых, не вызывается интереса, во-вторых, и те, кто этим занимается, не вызывают у людей ни зависти, ни уважения. О политиках люди высказываются исключительно негативно – в частности, о депутатах», – сказал Алексей Левинсон.