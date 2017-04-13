Топ новостей 13 апреля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-губернатора Марий Эл задержали по подозрению во взяточничестве, Генштаб Сирии обвинил международную коалицию в массовом убийстве, ЕСПЧ присудил «матерям Беслана» компенсацию почти в 3 млн евро.
Задержан бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов
Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает адвокат Маркелова. Юрист также рассказал, что в московской квартире дочери бывшего губернатора и в доме его жены проходят обыски.
В Кремле подтвердили осведомленность о «вопросах» следствия к Маркелову
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что Леонид Маркелов «был вынужден» написать заявление об отставке с поста главы республики Марий Эл, поскольку Кремлю сообщили об уголовном деле против него. Песков заявил: «Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно». При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в «первую очередь» отставка Маркелова связана с «достаточно длительным» сроком его пребывания в должности главы региона.
Бывшего главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 апреля 2017 г.
Кремль решил, что вместо одного премьера лучше арестовать 5-6 губеров!
Хотите понять, кого из губернаторов возьмут следующим?— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 13 апреля 2017 г.
Ну не зря же кремлевский журнал регулярно публикует список "двоечников". pic.twitter.com/4BhszbgGKP
При ударе коалиции по складу химоружия ИГ в Сирии погибли сотни человек
Авиация международной коалиции под руководством США нанесла удар по складу химического оружия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным Генштаба ВС Сирии, жертвами удара стали сотни человек, в том числе мирные жители: «После бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане».
ЕСПЧ присудил 2,9 млн евро пострадавшим при теракте в Беслане
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобы пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году и постановил, что российским властям надлежит выплатить заявителям компенсацию на общую сумму 2,9 млн евро. Заявители указали в своих исках, что «российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте», но «ничего не сделали», пояснил представитель истцов, юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев. ЕСПЧ, рассмотрев иски, счел доказанным, что российские власти «провалили план» спасательной операции.
Песков рассказал об итогах встречи Путина с Тиллерсоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве не выдвигал каких-либо инициатив по российско-американским отношениям, а проводил только их анализ. Отвечая на вопрос, можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях России и США после этой встречи, Дмитрий Песков сказал: «Нет, нельзя. Пока рано».
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
Руководитель Минстроя России Михаил Мень заявил, что снос пятиэтажных жилых домов в ближайшее время не будет распространен по всей стране. «Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», — заявил министр.
Алишер Усманов подал в суд на Навального и ФБК
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск предпринимателя Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). О намерении судиться с Алексеем Навальным бизнесмен сообщил 11 апреля. Поводом для обращения послужили публикации блогера, которые, по мнению Усманова, задевают его честь и достоинство и являются клеветой. Он заявил, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно».
Иск Усманова к Навальному поступил в Люблинский суд Москвы. Пацан сказал - пацан сделал.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 апреля 2017 г.
Медведев объявил о решении газового спора с Белоруссией
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания российского правительства об урегулировании газового спора с Белоруссией. По словам Медведева, сторонам удалось найти «понятные и прозрачные» решения, благодаря которым Россия и Белоруссия вышли на «принципиальные договоренности» по условиям сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Дружба крепкая не сломается, Не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...https://t.co/DVgbjwPjBe— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 апреля 2017 г.
Представитель России в ООН потребовал от постпреда Британии «не отводить глаза»
Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков резко отреагировал на критику представителя Великобритании Мэттью Райкрофта в адрес России после применения российской делегацией права вето в отношении проекта резолюции по предполагаемой химической атаке в Сирии. «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» – заявил Сафронков Райкрофту.
Лавров поинтересовался у западных журналистов, кто их учил манерам. А у Сафронкова не поинтересовался. pic.twitter.com/NFngiPLcuG— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 апреля 2017 г.
- Семки есть?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 апреля 2017 г.
- Ноу, сэр!
- Ты глаза-то не отворачивай! pic.twitter.com/3G4qwN4YTS
Кремль одобрил речь представителя России в ООН. «Хуль тут думать!», — отметил, в частности, Дмитрий Песков.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 13 апреля 2017 г.
75% опрошенных россиян верят в способность властей защитить население от терактов
Российские власти способны защитить население от новых террористических атак – так считают 75% россиян, принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).