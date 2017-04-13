Топ новостей 13 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня экс-губернатора Марий Эл задержали по подозрению во взяточничестве, Генштаб Сирии обвинил международную коалицию в массовом убийстве, ЕСПЧ присудил «матерям Беслана» компенсацию почти в 3 млн евро.

Леонид Маркелов

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает адвокат Маркелова. Юрист также рассказал, что в московской квартире дочери бывшего губернатора и в доме его жены проходят обыски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что Леонид Маркелов «был вынужден» написать заявление об отставке с поста главы республики Марий Эл, поскольку Кремлю сообщили об уголовном деле против него. Песков заявил: «Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно». При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в «первую очередь» отставка Маркелова связана с «достаточно длительным» сроком его пребывания в должности главы региона.

Бывшего главу Марий Эл задержали по подозрению в получении взятки.

Кремль решил, что вместо одного премьера лучше арестовать 5-6 губеров! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 апреля 2017 г.

Хотите понять, кого из губернаторов возьмут следующим?

Ну не зря же кремлевский журнал регулярно публикует список "двоечников". pic.twitter.com/4BhszbgGKP — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 13 апреля 2017 г.

Бомбардировка в Сирии

Авиация международной коалиции под руководством США нанесла удар по складу химического оружия террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным Генштаба ВС Сирии, жертвами удара стали сотни человек, в том числе мирные жители: «После бомбардировки над складом поднялся желтый дым. Это свидетельствует о том, что там хранились запасы отравляющих веществ. В результате от отравления погибли сотни человек, в том числе мирные граждане».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобы пострадавших при теракте в Беслане в 2004 году и постановил, что российским властям надлежит выплатить заявителям компенсацию на общую сумму 2,9 млн евро. Заявители указали в своих исках, что «российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте», но «ничего не сделали», пояснил представитель истцов, юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев. ЕСПЧ, рассмотрев иски, счел доказанным, что российские власти «провалили план» спасательной операции.

Рекс Тиллерсон и Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве не выдвигал каких-либо инициатив по российско-американским отношениям, а проводил только их анализ. Отвечая на вопрос, можно ли говорить о некоем сдвиге в отношениях России и США после этой встречи, Дмитрий Песков сказал: «Нет, нельзя. Пока рано».

Руководитель Минстроя России Михаил Мень заявил, что снос пятиэтажных жилых домов в ближайшее время не будет распространен по всей стране. «Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня», — заявил министр.

Алишер Усманов.

В Люблинский районный суд Москвы поступил иск предпринимателя Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). О намерении судиться с Алексеем Навальным бизнесмен сообщил 11 апреля. Поводом для обращения послужили публикации блогера, которые, по мнению Усманова, задевают его честь и достоинство и являются клеветой. Он заявил, что у Навального нет «морального права» обвинять его, поскольку он ведет свои дела «прозрачно и законно».

Иск Усманова к Навальному поступил в Люблинский суд Москвы. Пацан сказал - пацан сделал. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 13 апреля 2017 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе заседания российского правительства об урегулировании газового спора с Белоруссией. По словам Медведева, сторонам удалось найти «понятные и прозрачные» решения, благодаря которым Россия и Белоруссия вышли на «принципиальные договоренности» по условиям сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Дружба крепкая не сломается, Не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...https://t.co/DVgbjwPjBe — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 апреля 2017 г.

Владимир Сафронков

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков резко отреагировал на критику представителя Великобритании Мэттью Райкрофта в адрес России после применения российской делегацией права вето в отношении проекта резолюции по предполагаемой химической атаке в Сирии. «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» – заявил Сафронков Райкрофту.

Лавров поинтересовался у западных журналистов, кто их учил манерам. А у Сафронкова не поинтересовался. pic.twitter.com/NFngiPLcuG — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 апреля 2017 г.

Кремль одобрил речь представителя России в ООН. «Хуль тут думать!», — отметил, в частности, Дмитрий Песков. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 13 апреля 2017 г.

Российские власти способны защитить население от новых террористических атак – так считают 75% россиян, принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).