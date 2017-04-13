Первый визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву был чрезвычайно плодотворным, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме 12 апреля.

По оценке Трампа, Тиллерсон проделал «отличную работу», продвигая «интересы США и их союзников в сфере безопасности». Президент США назвал успешными встречи Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

«Окончательный результат мы увидим нескоро. <…> Думаю, исходя из того, что я слышал, что все прошло хорошо – может быть, лучше, чем ожидалось», – заявил американский лидер. По его мнению, США и России стоит «поладить»: «Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли поладить с Россией. Прямо сейчас мы совсем с ними не ладим. <…> Но посмотрим, что случится. Путин – лидер России, Россия – сильная страна. Мы – очень, очень сильная страна. Посмотрим, что из этого выйдет».

Напомним, госсекретарь США Рекс Тилессон прибыл в Москву 11 апреля. В рамках первого визита в Россию в новом качестве (в качестве главы холдинга ExxonMobil Тиллесон уже бывал в России, встречался с президентом Путиным и в 2013 году даже получил из его рук орден Дружбы) он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем Владимир Путин принял Тиллерсона и Лаврова в Кремле. При этом Москва и Вашингтон накануне приезда Тиллерсона обменялись резкими выпадами, а о том, состоится ли встреча в Кремле, долгое время не объявлялось.

Встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона МИД РФ

Предполагалось, что главной темой визита станет проработка повестки встречи президентов России и США, которая могла бы состояться в июле 2017 года в Гамбурге (встречу планируют провести на полях саммита G20, если не будет достигнута договоренность о более раннем сроке). Однако после событий в Сирии, где в провинции Идлиб произошла химическая атака, и ракетного обстрела американцами сирийской правительственной авиабазы Шайрат США и Россия обменялись резкими замечаниями.

Как пишет газета «Коммерсантъ», на вечер 11 апреля был запланирован ужин Тиллерсона с российскими экспертами и представителями общественности. Их пригласили на встречу, однако непосредственно накануне прилета госсекретаря ее отменили. Интервью Тиллерсона российским журналистам также не было.

Переговоры в Кремле все же состоялись, однако об их итогах известно немногое. По данным источников газеты, основное внимание уделялось сирийскому вопросу. Кроме того, обсуждались ситуация вокруг Северной Кореи и Украины (в этих вопросах позиции сторон достаточно близки), а также якобы имевшее место вмешательство российских властей при помощи компьютерных технологий в президентские выборы в США. Глава МИД России пояснил газете: Вашингтон не представил доказательств, что вмешательство имело место, и добавил, что Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном в киберпространстве.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военных учениях Rodong Sinmun

Также сообщалось, что Россия и США договорились содействовать прямым контактам деловых кругов и условились создать рабочую группу для урегулирования проблемных вопросов. Кроме того, Рекс Тиллерсон сказал, что вопрос о снятии с России санкций не обсуждался. Сергей Лавров добавил, что и новыми санкциями США не грозили.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласились политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий и главный редактор «Политком.ру», и политолог Григорий Голосов. По мнению Алексея Макаркина, в данном случае важен сам факт визита, который свидетельствует о нежелании сторон полностью разрывать отношения.

«Чего можно было ожидать от визита? Думаю, это тот случай, когда важен сам факт. Никаких крупных результатов от визита не ожидалось, никто не рассчитывал, что Америка признает Асада законным президентом Сирии – или что Россия откажется от поддержки Асада. Ни того, ни другого не могло произойти.

Вообще же в визита важный два момента. Первый – это что визит состоялся после очень резких заявлений Соединенных Штатов, после удара по Асаду. Визит не был отменен, хотя это могли сделать обе стороны. Что, в общем, означает, что обе стороны не готовы к ситуации 1983 года. Тогда, в 1983 году, Андропов увел советскую делегацию с переговоров в Женеве, и практически все контакты между странами остановились. Сейчас же российско-американские отношения до такого состояния не хочет доводить ни одна из сторон.

Поэтому некие не очень смелые рассуждения о том, что вот, мол, в 1999 году Примаков развернул летавший в США самолет, так давайте и мы тоже не пустим к нам Тиллерсона, очень быстро закончились. Остались они практически только в интернете у каких-то ультрапатриотов. То есть, ситуация сейчас совершенно другая, чем была в 1999 году, и позволить себе какие-то резкие шаги и сигналы Россия себе позволить не может.

В то же время Соединенные Штаты при Трампе постепенно переходят от изоляционистской риторики к риторике прямо противоположной. Могут быть и какие-то отдельные сигналы вроде удара США по асадовскому аэродрому. Однако риторика риторикой, но все же Трамп, как и Обама, понимает, что Америка не может быть на себя слишком много. Не может быть слишком большую нагрузку, слишком большую ответственность – в этом отношении война в Ираке для Америки стала важным опытом. Американцы туда вошли быстро, успешно разгромили Саддама Хусейна, а потом трудно, долгие годы выбирались из Ирака. Повторять эту эпопею Трамп не собирается.

Возвращение из Ирака Vaughn R. Larson / Wisconsin National Guard

Так что Россия и США будут разговаривать друг с другом, но единственный результат, о котором сказано – это что будет налажен какой-то контакт между представителями внешнеполических ведомств. Это такой minimum minimorum, чтобы уж совсем не разругаться.

Итак, первый важный момент – что стороны не хотят идти на разрыв отношений. И второй важный момент – что остальное мы узнаем когда-нибудь нескоро, из чьих-нибудь воспоминаний. Может, Тиллерсон, когда уйдет в отставку, напишет об этом. Или еще кто-нибудь. Но, думаю, в реальности речь шла в основном об Асаде – о том, чтобы как-то продвинуть политический процесс. Причем в конце этого процесса, с точки зрения Соединенных Штатов, Асад должен уйти. Правда, Трамп в своем последнем на настоящий момент интервью говорил об этом уже менее уверенно – неожиданно заметил, что, может, Асад и останется. Но по крайней мере, официально Америка от своей позиции конца марта отошла, и для нее попытки прощупать, нельзя ли как-то договориться о чем-то в этом вопросе, в ближайшее время вряд ли возможны.

Потому что у Асада сейчас на Западе репутация убийцы – убийцы, использовавшего химическое оружие. Поэтому здесь та повестка, которую хотела бы видеть Россия (чтобы Америка и Россия взаимодействовали в Сирии и чтобы американцы де-факто признали, что Асадд является «своим», стабилизирующей силой, что он борется с ИГИЛ – все это сейчас неактуально. Может быть, когда-то и станет, но это довольно сомнительно.

Так что я думаю, что речь могла идти о том, чтобы как-то стимулировать этот политический процесс. Но дело в том, что его уже столько раз стимулировали… И начинался он, когда сирийская оппозиция чувствовала себя очень уверенно. Сейчас он вроде бы формально и не прекращен, но территория, которую контролирует оппозиция, резко уменьшилась, и уже Асад чувствует себя куда более уверенно, чем прежде, и не собирается уходить. Поэтому какие могли быть достигнуты неформальные договоренности по политическим вопросам в Сирии и были ли они вообще достигнуты или стороны просто обменялись мнениями по поводу того, что там надо делать, думаю, мы узнаем нескоро.

Ну, возможно, будут видны некие сигналы и в ближайшее время: это может быть заметно по переговорам в Женеве или в Астане. Если переговоры получат какой-то импульс, значит, нав встрече к чему-то пришли, если не получат – значит, просто обменялись мнениями. Но остальное мы узнаем когда-нибудь потом, вряд ли в ближайшее время», – сказал Алексей Макаркин.

Ожидать от визита Тиллерсона чего-то большего, нежели прояснения позиций сторон, и не следовало, считает Григорий Голосов. В то же время он полагает, что госсекретарь США в ходе визита выполнил стоявшую перед ним задачу.

«Ничего неожиданного из визита Тиллерсона не получилось: смысл визита состоял в том, чтобы довести до российского руководства позиции США по ключевым вопросам. Среди них главную роль играла Сирия, но обсуждалась не только она. Это Тиллерсон и сделал.

Собственно говоря, никто и не ожидал, что будут достигнуты какие-то договоренности или, наоборот, что Тиллерсон скажет Путину «Все, собирай вещи и на выход!». Дипломатические визиты и не служат для таких целей. А что дипломатические контакты наконец состоялись на официальном уровне, конечно, хорошо. Но большего, чем прояснения позиций, от подобного рода встреч ожидать нельзя.

Что касается гипотетической подготовки к возможной встрече президентов, то эта встреча не «планируется»: официально не заявлено, что они будут встречаться когда бы то ни было. Тем не менее, я нахожу весьма высоковероятным, что Путин и Трамп могли бы встретиться хотя бы «на полях» международных форумов. Путин неоднократно встречался таким образом с Обамой, с которым были далеко не простые отношения. Полагаю, что и эту возможность они не упустят.

Хотя от таких встреч, опять-таки, ждать многого не приходится. И вообще, принципиальное решение по внешней политике, может быть, и принимаются на встречах, но оглашаются всегда другими способами, в официальных заявлениях. В этом смысле все контакты такого рода могут быть как полезны, так и совершенно бесполезны. И не стоит рассуждать о том, может ли какая-то из сторон считаться оказавшейся в выигрыше по итогам визита. Думаю, это абсолютно бессмысленное рассуждение – кто выиграл и кто проиграл, потому что этот формат не рассчитан на подведение итогов», – высказал мнение Григорий Голосов.