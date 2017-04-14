В четверг вечером США задействовали в Афганистане свое самое мощное неядерное оружие – фугасную авиационную бомбу MOAB (Massive Ordnance Air Blast). Удар, как сообщили официальные представители США, был направлен на систему укреплений «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). СМИ оживленно обсуждают эти новости. Комментаторы пытаются проинтерпретировать их, среди прочего, в контексте иных милитаристских проявлений США в последнее время.

Wall Street Journal отмечает, что президент США Дональд Трамп дал понять, что он лично не принимал решение об использовании бомбы. Он сказал, что поручил принятие таких решений своему военному командованию. Так или иначе, комментируют авторы, задействование этого оружия пришлось на тот момент, когда и по другим направлениям внешней политики США изменили свою военную тактику. Сюда относится удар по Сирии и авианосцы возле Корейского полуострова.

Истребитель на палубе авианосца "Теодор Рузвельт" U.S. Navy photo

Инцидент, объясняет WSJ, произошел в контексте продолжающейся борьбы афганских и американских вооруженных сил, с одной стороны, с «Талибаном», которой управлял Афганистаном почти до конца 2001 г., и ИГ, которое пришло в Афганистан в 2014 г. ИГ и «Талибан» находятся между собой в сложных отношениях, где имеют место как столкновения, так и сотрудничество.

В настоящий момент в Афганистане находится 8 500 американских военных, многие из которых – сотрудники спецназа. В последние недели США и их афганские союзники усилили натиск на ИГ в Афганистане. В частности, уже десять дней продолжается наступление на провинцию Нангархар на востоке страны, где сконцентрировано ИГ. Также уже более года американские ВС били по позициям ИГ в этой области, однако масштабы этих операций резко увеличились с момента инаугурации Трампа в январе этого года.

Афганистан, март 2017 NATO photo by Kay M. Nissen

За последние два месяца, отмечает WSJ, США сбросили в Афганистане наибольшее количество бомб считая с 2013 г. Значительная доля этих ударов пришлась на позиции ИГ. Однако ИГ – не главная мишень США в Афганистане. Приоритетом остается борьба с «Талибаном».

Financial Times отмечает, что рост геополитической напряженности сопровождается удивительной экономической невозмутимостью. Геополитическая ситуация обострилась после того, как США нанесли удар по сирийской авиабазе. Вслед за этим они также отправили авианосцы к Корейскому полуострову. Параллельно с этим приближаются президентские выборы во Франции, и некоторые аналитики полагают, что их исход может подорвать стабильность на рынках. В довершение всего в четверг появились новости о бомбе в Афганистане.

Подготовка MOAB к испытаниям. 2003 www.defense.gov

Парадоксальным образом, отмечается в материале, инвесторы мало реагируют на эту турбулентность. Это выражается в том, что нет массовых попыток вкладываться в безопасные активы. По мнению эксперта, на которого ссылается FT, это здравое поведение. Опыт показывает, что геополитические события редко оказывают на экономику длительное воздействие. Нет оснований полагать, что нынешняя геополитическая ситуация представляет собой такой редкий случай.