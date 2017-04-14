Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 апреля 2017, пятница, 21:28
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 апреля 2017, 20:01
банковский сектор Минэкономразвития
Симон Жаворонков

Банки добра не дают

Оформление рублевого вклада
Оформление рублевого вклада

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц десяти крупнейших российских банков за первую декаду апреля снизилась до 7,798%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. Это минимальное значение показателя с момента начала его расчета, то есть с июля 2009 года. Ранее ниже 8% ставки опускались лишь однажды, в июне-августе 2011 года. Максимума средняя максимальная ставка достигла в разгар валютного кризиса, в декабре 2014 года банки привлекали у населения рубли под 15,635%.

Для расчета Центральный банк использует данные о ставках в Сбербанке, «ВТБ 24», ВТБ, «Банке Москвы», «Райффайзенбанке», «Газпромбанке», «Бинбанке», «Альфа-банке», «ФК Открытие», «Промсвязьбанке» и «Россельхозбанке».

Центральный банк не рекомендует коммерческим банкам превышать среднюю максимальную ставку более чем на 3,5 п.п. Но крупные банки и не стремятся привлекать у населения деньги — это для них сейчас слишком дорого и хлопотно. Вдобавок рублевые кредиты сейчас мало востребованы: небольшой рост показывает только ипотека, а потребительское кредитование как рухнуло к лету 2016 года, так с тех пор и не растет. Так же на фоне укрепления рубля можно было бы ожидать желания валютных заемщиков перекредитоваться в национальной валюте, но, судя по всему, все кто имеет хотел и мог это сделать, уже успели погасить долларовые кредиты.

 
Подсчет процентов по кредитам

Пока что, правда, средняя максимальная ставка все еще существенно обгоняет инфляцию. По результатам марта годовая инфляции снизилась до 4,3%. Возможно именно этим объясняется, что россияне пока не ищут других инструментов для вложения свободных денег.

Можно было бы, например, ожидать роста популярности облигаций среди населения, как самого надежного после депозитов инструмента инвестирования. Но статистика показывает, что индивидуальные инвестиционные счета — удобный и относительно новый инструмент для инвестиций в финансовые инструменты — люди открывают неохотно. Даже в привычные паевые инвестиционные фонды вкладывается не так много. За последний год фонды облигаций привлекли 29,1 млрд рублей. При этом на пять крупнейших фондов пришлось 20,7 млрд, они увеличили за год свои активы почти вдвое, на 88%. Но статистика Центрального банка показывает: россияне держат на депозитах более 18 трлн рублей, то есть на три порядка больше.

 
Народные облигации

На этом фоне не удивительно, что Министерство финансов решило попытаться перехватить эстафету у банков и само собирать деньги с населения посредством выпуска «народных облигаций», которые сможет купить любой желающий в отделениях Сбербанка или ВТБ24. Объем первого размещения, которое начнется, как ожидается, уже на будущей неделе, невелик — всего 20 млрд рублей, но в будущем он может и вырасти. Доходность государственных ценных бумаг ожидается выше, чем сейчас предлагают банки — 8,5%, но это без учета агентских комиссий и в случае если покупатель облигаций будет держать их три года.

Как бы то ни было, россиянам, похоже, только предстоит привыкать жить при низкой инфляции — когда даже лишний 1 п.п. доходности может быть определяющим при выборе стратегии управления инвестициями.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Депутат Госдумы РФ Андрей Палкин
Больше всех в Госдуме заработал депутат-должник Палкин
заседание ассамблеи ООН
В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
Леонид Маркелов
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
Вячеслав Мальцев
Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
Михаил Фридман
Фридман сообщил об условиях отказа от иска к «Ведомостям»
21:09 Адвокат арестованного после митинга 26 марта раскрыл подробности дела
20:53 Больше всех в Госдуме заработал депутат-должник Палкин
20:14 ИГ заявило об отсутствии потерь после взрыва «матери всех бомб» в Афганистане
19:44 Доход Володина после перехода в ГД сократился на 25 млн рублей
19:22 Фридман сообщил об условиях отказа от иска к «Ведомостям»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Столыпин
Петр Аркадьевич Столыпин
14 апреля родился Петр Столыпин, премьер-министр России при Николае II
19:02 ЦБ рассказал про инфляцию в РФ с помощью «Яндекс.Музыки»
18:30 Михельсон продолжит финансировать фонд однокурсника Медведева
18:26 Самый богатый сенатор в России за год заработал 2,6 млрд рублей
17:49 Стали известны максимальный и минимальный доходы членов кабмина
17:40 Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
17:15 Песков заработал больше Путина и в десять раз меньше жены
17:07 Турчинов предупредил об опасности «проскочить границу» при наступлении в Донбассе
16:51 «Ведомости» заявили о «человеческой» ошибке в статье про Фридмана
16:29 Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
16:20 В Кремле заявили о готовности Путина терпеливо ждать ясности в отношениях с США
15:55 На телеканале Life сменился главный редактор
15:40 Опубликована декларация о доходах и имуществе Дмитрия Медведева
15:24 Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде‍
15:18 Опубликована декларация Путина о доходах
15:11 Названа самая безопасная страна
14:58 Песков рассказал о Пасхе Путина
14:55 Светящиеся бактерии помогут искать мины
14:31 Самойлова поедет на «Евровидение» через год
14:10 В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
13:59 В МИДе объяснили резкую речь Сафронкова в ООН борьбой с «зомбированием»
13:48 СМИ рассказали о замужестве дочери Кадырова
13:31 Ткань из коровьего навоза была отмечена премией
13:25 Кремль обвинил организаторов «Евровидения» в неспособности выполнить правила
13:21 Националисту Белову вдвое урезали срок
13:03 В Кремле ответили на заявление «Новой газеты» об угрозах из Чечни
12:59 При столкновении поезда с автобусом под Омском погибли двое
12:40 Узбекистан подтвердил причастность к ИГ подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме
12:25 Маркелову предъявлено обвинение во взятке
12:08 ФСБ оценило расходы операторов на «закон Яровой» в 4,5 трлн рублей
11:46 Саратовскому активисту Вячеславу Мальцеву грозит арест на 15 суток
11:35 Россия сократит число пусков с Восточного за счет Байконура
11:18 Совфед предложил увековечить дату принятия Крыма в состав Российской империи
11:15 Римское поселение в Великобритании нашли во время дорожных работ
10:59 «Новая газета» сообщила о хакерских атаках на свой сайт
10:58 СМИ сообщили о сохранении Меркушкиным поста губернатора
10:35 Кабмин утвердил правила регистрации инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом
10:14 Европейский вещательный союз объявил участие РФ в «Евровидении» невозможным
10:01 «Мать всех бомб» уничтожила в Афганистане более 30 боевиков ИГ
09:51 Курильщикам-нарушителям предложат ограничить продажу билетов на поезда
09:30 МИД Сирии ответил Трампу на «животное» в адрес Башара Асада
09:20 СМИ рассказали о готовности Штатов нанести упреждающий удар по КНДР
09:03 Глава фонда «Дар» будет судиться с Навальным
13.04 20:52 Европейский вещательный союз ответил на отказ Первого канала транслировать «Евровидение»
13.04 20:30 США применили в Афганистане самую мощную в мире авиабомбу
13.04 20:18 Россия депортирует криминального «авторитета» Шалико Тбилисского
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.