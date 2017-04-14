Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц десяти крупнейших российских банков за первую декаду апреля снизилась до 7,798%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка. Это минимальное значение показателя с момента начала его расчета, то есть с июля 2009 года. Ранее ниже 8% ставки опускались лишь однажды, в июне-августе 2011 года. Максимума средняя максимальная ставка достигла в разгар валютного кризиса, в декабре 2014 года банки привлекали у населения рубли под 15,635%.

Для расчета Центральный банк использует данные о ставках в Сбербанке, «ВТБ 24», ВТБ, «Банке Москвы», «Райффайзенбанке», «Газпромбанке», «Бинбанке», «Альфа-банке», «ФК Открытие», «Промсвязьбанке» и «Россельхозбанке».

Центральный банк не рекомендует коммерческим банкам превышать среднюю максимальную ставку более чем на 3,5 п.п. Но крупные банки и не стремятся привлекать у населения деньги — это для них сейчас слишком дорого и хлопотно. Вдобавок рублевые кредиты сейчас мало востребованы: небольшой рост показывает только ипотека, а потребительское кредитование как рухнуло к лету 2016 года, так с тех пор и не растет. Так же на фоне укрепления рубля можно было бы ожидать желания валютных заемщиков перекредитоваться в национальной валюте, но, судя по всему, все кто имеет хотел и мог это сделать, уже успели погасить долларовые кредиты.

Подсчет процентов по кредитам

Пока что, правда, средняя максимальная ставка все еще существенно обгоняет инфляцию. По результатам марта годовая инфляции снизилась до 4,3%. Возможно именно этим объясняется, что россияне пока не ищут других инструментов для вложения свободных денег.

Можно было бы, например, ожидать роста популярности облигаций среди населения, как самого надежного после депозитов инструмента инвестирования. Но статистика показывает, что индивидуальные инвестиционные счета — удобный и относительно новый инструмент для инвестиций в финансовые инструменты — люди открывают неохотно. Даже в привычные паевые инвестиционные фонды вкладывается не так много. За последний год фонды облигаций привлекли 29,1 млрд рублей. При этом на пять крупнейших фондов пришлось 20,7 млрд, они увеличили за год свои активы почти вдвое, на 88%. Но статистика Центрального банка показывает: россияне держат на депозитах более 18 трлн рублей, то есть на три порядка больше.

Народные облигации

На этом фоне не удивительно, что Министерство финансов решило попытаться перехватить эстафету у банков и само собирать деньги с населения посредством выпуска «народных облигаций», которые сможет купить любой желающий в отделениях Сбербанка или ВТБ24. Объем первого размещения, которое начнется, как ожидается, уже на будущей неделе, невелик — всего 20 млрд рублей, но в будущем он может и вырасти. Доходность государственных ценных бумаг ожидается выше, чем сейчас предлагают банки — 8,5%, но это без учета агентских комиссий и в случае если покупатель облигаций будет держать их три года.

Как бы то ни было, россиянам, похоже, только предстоит привыкать жить при низкой инфляции — когда даже лишний 1 п.п. доходности может быть определяющим при выборе стратегии управления инвестициями.