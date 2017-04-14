Движение в защиту прав избирателей «Голос» потребовало от Кремля объяснить, почему администрация президента занимается набором политтехнологов для избирательных кампаний губернаторов. Правозащитники ссылаются на утечки в СМИ о сметах консультантов и их публичные жалобы на отсутствие кремлевских «денег» и «методичек».

Официально запрос был отправлен не только в Администрацию президента, но и в Генпрокуратуру, пишет РБК.

В «Голосе» обратили внимание на то, что в некоторых СМИ об участии сотрудников Администрации президента в подборе и согласовании политтехнологов для ведения избирательных кампаний глав регионов пишут открыто. Например, «Коммерсантъ» в начале марта сообщал о том, что внутриполитический блок АП дает регионам рекомендации по найму определенных политтехнологов, а многие губернаторы стремятся «получить политтехнолога, одобренного управлением внутренней политики (УВП) администрации президента». При этом некоторые политтехнологи подтвердили изданию факты таких согласований.

Фото Москвы / Moscow-Live

В заметке даже рассказывается про конкретные технологии, работающие с региональными элитами, а также говорится о подборке политконсультантов заместителем главы управления внутренней политики президента (УВП) Александром Харичевым.

Также «Голос» ссылается на публичные обращения политтехнологов к Кремлю с предложениями о получении заказов и жалобами на отсутствие финансирования и методичек.

В «Голосе» обратили внимание на то, что в положении, которым регулируется работа Администрации президента, не говорится о том, что она может заниматься согласованием политконсультантов для кандидатов в губернаторы, а также курированием избирательных кампаний действующих глав регионов.

Площадка праймериз в Вельске "Выборы губернатора 2015" arkhangelsk.er.ru

От участников выборов и политконсультантов «Голос» хочет узнать, за счет каких средств финансируется «консультационная помощь» политтехнологов в предвыборный период до назначения выборов и образования избирательных фондов, используются ли при этом бюджетные средства. «Голос» интересует также, каким образом участие политконсультантов в избирательных кампаниях глав регионов оформлено юридически.

У Минюста «Голос» попросил в рамках избирательной кампании 2017 года раскрыть неофициальные избирательные фонды и криминальные источники финансирования избирательных кампаний, чтобы провести демократические и честные выборы.

В «Голосе» уверены, что обычно в официальных финансовых отчетах кандидатов следов консультационной деятельности не обнаруживается, или упомтнаются чисто символические суммы, что и наводит на подозрения о существовании нелегальных избирательных фондов.

Так, губернатор Тверской области Игорь Руденя официально отчитался, что потратил на свои выборы всего 4,7 млн руб. В смете расходов его избирательного фонда «на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера» не потрачено ни копейки, «на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам» — 35,5 тысяч. «На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании» — 2,3 тысячи. В Тыве Шолбан Кара-оол потратил на кампанию 2,5 млн, а в Чечне Рамзан Кадыров — вовсе 1 млн, причем по всем трем «зарплатным» статьям траты составили 0 рублей. При этом в некоторых регионах коммерческие компании, связанные с политтехнологами, получают госконтракты на проведение «исследований» в период избирательной кампании, а также в межвыборный период, указали в «Голосе».