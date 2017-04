«Коммерсантъ» в статье «Противоботство сверхдержав» пишет, что Россия предлагает изменить правила борьбы с киберпреступностью в мировом масштабе.

«Помидоры оказались томатами»: запрещенные в России турецкие помидоры, оказывается, можно легко купить в интернете.

«ЕСПЧ присудил выплатить жертвам Беслана €3 млн»: Россия считает это решение неприемлемым.

РБК в статье «ГОК о бок» пишет о том, как российские металлурги помогают Донбассу сырьем.

«Страх сильного рубля»: Минэкономразвития выступило против жесткой политики Центробанка.

Как президент США собирается строить политику на Дальнем Востоке, рассказывается в статье «Трамп против Ына».

«Известия» обращают внимание: «25% семей не оформляют материнский капитал». Эксперты и чиновники находят этому несколько объяснений.

«Минфин запретит продавать пищевые ароматизаторы со спиртом в розницу»: ведомство законодательно ограничит реализацию кондитерских субстанций с алкоголем.

«Внешний долг России вырос до $529,7 млрд»: в I квартале 2017 года он увеличился на $16,2 млрд.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» в статье «Кима не спасет ядерное оружие» рассуждает о возможностях США для удара по КНДР.

«Протесты в юбилей протестов»: суд арестовал четверых москвичей за нападение на полицейских на акции.

«Мировая в пользу Лукашенко»: Россия и Белоруссия подписали мирное нефтегазовое соглашение.

The Econimist: «Отношения между Америкой и Россией переживают не лучшие времена» (Relations between America and Russia are at a low point). Встреча между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и российским президентом Владимиром Путиным была далека от задушевности.

«The Economist объясняет: усугубляющийся гуманитарный кризис в Йемене» (The Economist explains: Yemen’s worsening humanitarian crisis). За два года войны четверть населения Йемена (28 млн. человек) оказались под угрозой голода.

Bloomberg: «Трамп за несколько часов развернул в обратном направлении много стратегий» (Trump Reverses Multiple Policies in the Span of a Few Hours). Президенту США Дональду Трампу трудно выполнять свои предвыборные обещания.

«США сбросили свою самую большую неядерную бомбу на Афганистан» (U.S. Drops the Military's Biggest Non-Nuclear Bomb in Afghanistan). США ударили в Афганистане по позициям террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) самой мощной в истории неядерной бомбой.

The Wall Street Journal: «США сбросили свою самую большую неядерную бомбу на ИГ в Афганистане» (U.S. Drops Its Largest Nonnuclear Bomb on ISIS in Afghanistan). По сообщениям Пентагона, целью был тоннельный комплекс "Исламского государства" в восточном Афганистане.

«Ошибочный удар коалиции убил 18 союзников в Сирии» (Coalition Strike Kills 18 Allies in Syria by Mistake). Силы антитеррористической коалиции, возглавляемой США, случайно нанесли удар по своим сирийским союзникам.