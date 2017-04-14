Компания «Интер РАО» готова обменять задолженность банка «Пересвет» на облигации с возможностью конвертировать их в акции. Правда, «Интер РАО» со своими «дочкми» готова раскошелиться только на 17 млрд, а для спасения банка необходимо почти 94 млрд. Другие крупнейшие кредиторы «Пересвета», «Русгидро» и ТПП, пока отмалчиваются.

Если операция спасения все-таки удастся, то банк сможет рассчитаться по своим долгам, но, при этом, перейдет в собственность бывших кредиторов. Таким образом Патриархия останется без своего «домашнего» банка.

Но, в конце концов, «расчистка» банковской системы, которую проводит ЦБ, должна привести как раз к тому, что карманных банков не останется ни у бизнеса, ни у регионов.