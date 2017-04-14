Напряженность на Корейском полуострове нарастает после обмена США и КНДР резкими заявлениями о возможном нанесении друг другу ракетных ударов. Она и прежде была весьма значительной в связи с сообщениями СМИ об испытании Северной Кореей ядерного оружия.

О готовности США нанести превентивный удар по КНДР с тем, что чтобы предотвратить испытания ядерного оружия, сообщал телеканал NBC, ссылавшийся на высокопоставленных представителей американской разведки. По его данным, удар может быть нанесен в любой момент – очередное испытание КНДР, по данным источников канала, может провести уже в эти выходные, 15 или 16 апреля.

Источники NBC утверждали, что примерно в 500 км от северокорейского полигона находятся два американских эсминца, способных ударить крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, отмечали они, США могут использовать для нанесения удара бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Американские ВВС на острове Гуам

Эта информация появилась в печати после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил стратегию по противодействию ядерной программе КНДР, которая в числе первоочередных включает в себя экономические и дипломатические меры воздействия – например, как уточняет информационное агентство РБК, применение торгового карантина.

При этом информационному агентству Reuters в Минобороны США заявили, что «не обсуждают будущие операции и не размышляют публично о возможных сценариях». В то же время в ведомстве подчеркнули, что США по-прежнему привержены обещанию защищать союзников, включая Южную Корею и Японию.

Между тем КНДР заявила, что не собирается «сидеть сложа руки», если США попытается нанести удар. По словам заместителя главы МИД Северной Кореи Риола Хана, ситуация на Корейском полуострове напоминает «порочный круг», поскольку напряженность в отношениях с США и их союзниками только возросла. Однако, отметил Хан в интервью Associated Press, «создает проблемы» отнюдь не КНДР , а Соединенные Штаты и их президент Дональд Трамп.

О ситуации с «Полит.ру» побеседовал Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук.

«В данном случае КНДР использовала некую стандартную фразеологию, можно сказать, что даже на этот раз она как-то мягко выступила. Когда на нее начинают давить, она может заявить о приведении всех войск в боевую готовность, пообещать «превратить Сеул в море огня», пригрозить всем «страшным возмездием». Она ведь угрожала уже неоднократно и ядерным ударом по США. Так что ничего особенного в этот раз представители КНДР не сказали. На них надавили – они вполне умеренно, по их меркам, ответили. Для Северной Кореи это действительно очень умеренные выражения.

С точки зрения американцев это тоже обычно: они всегда, когда со стороны КНДР готовились какие-то учения, мероприятия, предпринимают демонстративные шаги. Например, такие, как отправка какого-нибудь авианосца, других дополнительных кораблей к месту событий, размещение или пролет поблизости каких-нибудь самолетов. Пока все это укладывается в обычные рамки. Новизну этому придает только личность Трампа – с его склонностью писать всякие глупости в Twitter, а так – все как обычно», – убежден Василий Кашин.

Оценивая же техническую сторону дела, он высказал мнение, что у Северной Кореи накоплен достаточный потенциал для того, чтобы в случае чрезвычайных событий нанести очень серьезный удар по Южной Корее и Японии, союзникам США. По его мнению, это означает, что нападение на КНДР все же маловероятно.

«Если представить, что на КНДР нападут? Технически она обладает почти гарантированной способностью нанести неприемлемый ущерб Южной Корее и Японии, которые являются союзниками США. Поэтому скорее всего атаковать их никто не будет. Для них Сеул – а это агломерация с 25 миллионами людей – находится в зоне артиллерийского огня. Причем в Северной Корее сосредоточено огромное количество артиллерии к северу от демилитаризованной зоны.

У КНДР есть сотни баллистических ракет, есть химическое оружие и, скорее всего, ядерное оружие уже доведено до стадии производства боеголовок для баллистических ракет. Так что нападать на них – дело довольно рискованное», – объяснил эксперт.

Парад в Северной Корее

Говоря об утечке некоей информации по телеканалу NBC, он отметил, что утечки в этом вопросе являются делом нередким.

«Там постоянно звучат какие-то воинственные сигналы, регулярно подаются. Но эти, на самом деле, уже вчера опровергли. Министр обороны Метиз сказал, что никаких особенных конкретных планов в связи с выдвижением авианосца у ведомства нет (и правда, это, скорее всего, просто демонстрация силы). И была публикация в Reuters с реальной программой давления на Северную Корею. Она предполагает использование военных действий только в качестве крайней, последней меры.

Так что думаю, все не так плохо. Конечно, что-то может произойти, но в целом это маловероятно», – заключил Василий Кашин.