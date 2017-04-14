Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 апреля 2017, пятница, 21:28
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 апреля 2017, 18:31
КНДР США Южная Корея ядерное оружие Япония
Василий Кашин

«Новизну противостоянию КНДР и США придает только личность Трампа»

Ким Чен Ын и генералы
Ким Чен Ын и генералы

Напряженность на Корейском полуострове нарастает после обмена США и КНДР резкими заявлениями о возможном нанесении друг другу ракетных ударов. Она и прежде была весьма значительной в связи с сообщениями СМИ об испытании Северной Кореей ядерного оружия.

О готовности США нанести превентивный удар по КНДР с тем, что чтобы предотвратить испытания ядерного оружия, сообщал телеканал NBC, ссылавшийся на высокопоставленных представителей американской разведки. По его данным, удар может быть нанесен в любой момент – очередное испытание КНДР, по данным источников канала, может провести уже в эти выходные, 15 или 16 апреля.

Источники NBC утверждали, что примерно в 500 км от северокорейского полигона находятся два американских эсминца, способных ударить крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, отмечали они, США могут использовать для нанесения удара бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

 
Американские ВВС на острове Гуам

Эта информация появилась в печати после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил стратегию по противодействию ядерной программе КНДР, которая в числе первоочередных включает в себя экономические и дипломатические меры воздействия – например, как уточняет информационное агентство РБК, применение торгового карантина.

При этом информационному агентству Reuters в Минобороны США заявили, что «не обсуждают будущие операции и не размышляют публично о возможных сценариях». В то же время в ведомстве подчеркнули, что США по-прежнему привержены обещанию защищать союзников, включая Южную Корею и Японию.

Между тем КНДР заявила, что не собирается «сидеть сложа руки», если США попытается нанести удар. По словам заместителя главы МИД Северной Кореи Риола Хана, ситуация на Корейском полуострове напоминает «порочный круг», поскольку напряженность в отношениях с США и их союзниками только возросла. Однако, отметил Хан в интервью Associated Press, «создает проблемы» отнюдь не КНДР , а Соединенные Штаты и их президент Дональд Трамп.

О ситуации с «Полит.ру» побеседовал Василий Кашин, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук.

«В данном случае КНДР использовала некую стандартную фразеологию, можно сказать, что даже на этот раз она как-то мягко выступила. Когда на нее начинают давить, она может заявить о приведении всех войск в боевую готовность, пообещать «превратить Сеул в море огня», пригрозить всем «страшным возмездием». Она ведь угрожала уже неоднократно и ядерным ударом по США. Так что ничего особенного в этот раз представители КНДР не сказали. На них надавили – они вполне умеренно, по их меркам, ответили. Для Северной Кореи это действительно очень умеренные выражения.

С точки зрения американцев это тоже обычно: они всегда, когда со стороны КНДР готовились какие-то учения, мероприятия, предпринимают демонстративные шаги. Например, такие, как отправка какого-нибудь авианосца, других дополнительных кораблей к месту событий, размещение или пролет поблизости каких-нибудь самолетов. Пока все это укладывается в обычные рамки. Новизну этому придает только личность Трампа – с его склонностью писать всякие глупости в Twitter, а так – все как обычно», – убежден Василий Кашин.

Оценивая же техническую сторону дела, он высказал мнение, что у Северной Кореи накоплен достаточный потенциал для того, чтобы в случае чрезвычайных событий нанести очень серьезный удар по Южной Корее и Японии, союзникам США. По его мнению, это означает, что нападение на КНДР все же маловероятно.

«Если представить, что на КНДР нападут? Технически она обладает почти гарантированной способностью нанести неприемлемый ущерб Южной Корее и Японии, которые являются союзниками США. Поэтому скорее всего атаковать их никто не будет. Для них Сеул – а это агломерация с 25 миллионами людей – находится в зоне артиллерийского огня. Причем в Северной Корее сосредоточено огромное количество артиллерии к северу от демилитаризованной зоны.

У КНДР есть сотни баллистических ракет, есть  химическое оружие и, скорее всего, ядерное оружие уже доведено до стадии производства боеголовок для баллистических ракет. Так что нападать на них – дело довольно рискованное», – объяснил эксперт.

 
Парад в Северной Корее

Говоря об утечке некоей информации по телеканалу NBC, он отметил, что утечки в этом вопросе являются делом нередким.

«Там постоянно звучат какие-то воинственные сигналы, регулярно подаются. Но эти, на самом деле, уже вчера опровергли. Министр обороны Метиз сказал, что никаких особенных конкретных планов в связи с выдвижением авианосца у ведомства нет (и правда, это, скорее всего, просто демонстрация силы). И была публикация в Reuters с реальной программой давления на Северную Корею. Она предполагает использование военных действий только в качестве крайней, последней меры.

Так что думаю, все не так плохо. Конечно, что-то может произойти, но в целом это маловероятно», – заключил Василий Кашин.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Депутат Госдумы РФ Андрей Палкин
Больше всех в Госдуме заработал депутат-должник Палкин
заседание ассамблеи ООН
В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
Леонид Маркелов
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
Вячеслав Мальцев
Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
Михаил Фридман
Фридман сообщил об условиях отказа от иска к «Ведомостям»
21:09 Адвокат арестованного после митинга 26 марта раскрыл подробности дела
20:53 Больше всех в Госдуме заработал депутат-должник Палкин
20:14 ИГ заявило об отсутствии потерь после взрыва «матери всех бомб» в Афганистане
19:44 Доход Володина после перехода в ГД сократился на 25 млн рублей
19:22 Фридман сообщил об условиях отказа от иска к «Ведомостям»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Столыпин
Петр Аркадьевич Столыпин
14 апреля родился Петр Столыпин, премьер-министр России при Николае II
19:02 ЦБ рассказал про инфляцию в РФ с помощью «Яндекс.Музыки»
18:30 Михельсон продолжит финансировать фонд однокурсника Медведева
18:26 Самый богатый сенатор в России за год заработал 2,6 млрд рублей
17:49 Стали известны максимальный и минимальный доходы членов кабмина
17:40 Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
17:15 Песков заработал больше Путина и в десять раз меньше жены
17:07 Турчинов предупредил об опасности «проскочить границу» при наступлении в Донбассе
16:51 «Ведомости» заявили о «человеческой» ошибке в статье про Фридмана
16:29 Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
16:20 В Кремле заявили о готовности Путина терпеливо ждать ясности в отношениях с США
15:55 На телеканале Life сменился главный редактор
15:40 Опубликована декларация о доходах и имуществе Дмитрия Медведева
15:24 Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде‍
15:18 Опубликована декларация Путина о доходах
15:11 Названа самая безопасная страна
14:58 Песков рассказал о Пасхе Путина
14:55 Светящиеся бактерии помогут искать мины
14:31 Самойлова поедет на «Евровидение» через год
14:10 В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
13:59 В МИДе объяснили резкую речь Сафронкова в ООН борьбой с «зомбированием»
13:48 СМИ рассказали о замужестве дочери Кадырова
13:31 Ткань из коровьего навоза была отмечена премией
13:25 Кремль обвинил организаторов «Евровидения» в неспособности выполнить правила
13:21 Националисту Белову вдвое урезали срок
13:03 В Кремле ответили на заявление «Новой газеты» об угрозах из Чечни
12:59 При столкновении поезда с автобусом под Омском погибли двое
12:40 Узбекистан подтвердил причастность к ИГ подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме
12:25 Маркелову предъявлено обвинение во взятке
12:08 ФСБ оценило расходы операторов на «закон Яровой» в 4,5 трлн рублей
11:46 Саратовскому активисту Вячеславу Мальцеву грозит арест на 15 суток
11:35 Россия сократит число пусков с Восточного за счет Байконура
11:18 Совфед предложил увековечить дату принятия Крыма в состав Российской империи
11:15 Римское поселение в Великобритании нашли во время дорожных работ
10:59 «Новая газета» сообщила о хакерских атаках на свой сайт
10:58 СМИ сообщили о сохранении Меркушкиным поста губернатора
10:35 Кабмин утвердил правила регистрации инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом
10:14 Европейский вещательный союз объявил участие РФ в «Евровидении» невозможным
10:01 «Мать всех бомб» уничтожила в Афганистане более 30 боевиков ИГ
09:51 Курильщикам-нарушителям предложат ограничить продажу билетов на поезда
09:30 МИД Сирии ответил Трампу на «животное» в адрес Башара Асада
09:20 СМИ рассказали о готовности Штатов нанести упреждающий удар по КНДР
09:03 Глава фонда «Дар» будет судиться с Навальным
13.04 20:52 Европейский вещательный союз ответил на отказ Первого канала транслировать «Евровидение»
13.04 20:30 США применили в Афганистане самую мощную в мире авиабомбу
13.04 20:18 Россия депортирует криминального «авторитета» Шалико Тбилисского
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.