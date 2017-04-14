Депутаты от ЛДПР в четверг, 13 апреля, внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который отменяет так называемый «день тишины», запрет на агитацию накануне дня голосования. Среди авторов документа — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции — дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором. Действительно, уже размещенные плакаты, согласно закону, могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Более того, никто не может помешать самим гражданам агитировать друг друга хоть за день, хоть в день голосования.

В пояснительной записке также указано, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в некоторых европейских странах, например в Германии, Швеции и Великобритании.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в феврале предложил отменить день тишины. Зампред ЦИК Николай Булаев тогда отметил, что в идее Жириновского «есть здравое ядро, которое можно пообсуждать».

Владимир Жириновский Анна Исакова/Фотослужба ГД

«Дня тишины на практике нет, мы предлагаем убрать его и таким образом дать возможность нам и другим партиям вести агитацию и пропаганду, в том числе и в день выборов», — пояснил «Ведомостям» Ярослав Нилов. Возможность агитировать в субботу и воскресенье добавит определенный интерес и увеличит явку, но «это не было самоцелью», уверяет депутат. С администрацией президента, которая официально поставила задачу повысить активность избирателей на президентских выборах-2018, документ не обсуждался, уверяет Нилов.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, в принципе, согласен с законодателями. В разговоре с «Ведомостями» он рассказал, что «день тишины» не играет принципиальной роли, а результат зависит от того, насколько выборы конкурентные и кандидаты яркие. Помимо этого отмена «дня тишины» создаст определенные риски: в большей мере смогут применяться правонарушающие технологии, например лотереи и конкурсы — сейчас это запрещено на выборах, но отмена «дня тишины» может быть расценена политтехнологами как индульгенция с целью повышения явки, считает эксперт.

Предвыборный митинг ЛДПР ldpr.ru

Отметим, что Дума в первом чтении уже приняла поправки к избирательному законодательству, которые, например, упраздняют открепительные удостоверения, позволяют в крупных городах и поселениях создавать резко увеличить число избирательных участков, а также переносят выборы президента в 2018 году на неделю вперед.

Несмотря на то, что поправки вносятся достаточно серьезные, они не меняют в корне избирательное законодательство. Так, не меняется порядок формирования избирательных комиссий, а сейчас и участковые, и территориальные, и региональные избирательные комиссии зачастую сильно зависят от администраций соответствующего уровня. Также пока речи не идет об отмене муниципального фильтра, который зачастую делает невозможным выдвижение оппозиционных кандидатов на губернаторских выборах — хотя об этом просят все оппозиционные партии.