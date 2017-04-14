Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
14 апреля 2017, пятница, 17:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
14 апреля 2017, 12:23
администрация президента выборы губернаторов отставки-назначения
Андрей Щербаков

О коррупции губернаторов

Наручники
Наручники
Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Массовые отставки губернаторов, происходящие в последнее время в России, укладываются в некую тенденцию. О сути и последствиях происходящего размышляет политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Массовые замены губернаторов в последнее время породили то, что, наверно, можно считать тенденцией. Тенденция эта проста и незатейлива: бывшее главное должностное лицо региона через какое-то время оказывается в следственном изоляторе, и публике транслируется история о том, что оно, это лицо, обвиняется в злоупотреблении служебным положением и в хищениях на ту или иную сумму.

Ну, глупо говорить о том, что это плохо – наверно, факты подобного рода вообще не укладываются в категорию «плохо-хорошо». Но стоит, наверно, поговорить о том, что это означает на практике. А на практике это означает, что институт губернаторства – один из немногих по-настоящему работающих институтов в России – оказывается существенно подорванным, если не упраздненным.

Те люди, которые понимают, как устроена система власти в местностях, несколько отдаленных от Москвы, прекрасно отдают себе отчет в том, что фигура губернатора, его позиционирование в публичном пространстве, его поступки, взгляды, суждения, его прошлое и будущее являются предметом пристального интереса со стороны региональных элит. Эти элиты в большинстве своем уж точно ничем не лучше, чем люди, подобные Хорошавину или Юревичу. Собственно говоря, тот же Юревич является плотью от плоти этих самых региональных элит.

 
Экс-губернатор Александр Хорошавин
sledcom.ru

Но дело не в этом. Дело в том, что та правоохранительная практика, которая складывается в последнее время, ставит под большое сомнение целесообразность такого подхода вообще. Что имеется в виду? Помните, как говорил один из героев фильма «Берегись автомобиля»: «С жульем, допустим, надо бороться!». Никто этого не отменяет. Вопрос заключается в другом – вопрос заключается в формах и конечной цели этой борьбы.

Фактически все, что мы видим, является предметом разработки каких-то спецопераций. Видимо, некие люди (как правило, сотрудники ФСБ) многие месяцы сидят в засаде; многие месяцы собирают информацию по крупицам. Конечно, это все не так, но давайте будем считать, что так происходит. Потом они собирают сложную доказательную базу и, наконец, (почему-то как раз тогда, когда возникает сомнение в политической нужности того или иного персонажа или подходит срок к его переназначению) докладывают наверх, что губернатор такой-то – нехороший человек.

И дальше – все как в песне про «солнечное Коми»: «И вот опять передо мной – параша, вышка, часовой». Кстати, «солнечное Коми» – уже сам по себе грустный каламбур, невеселая внутренняя рифма.

Вероятно, это происходит от того, что критерием эффективности работы правоохранительных органов является нечто определенное? Предположим, выведение на чистую воду одного крупного коррупционера уровнем не ниже заместителя губернатора какого-либо региона. Может быть, это не так, но со стороны выглядит именно так. И производит странное впечатление.

На практике это приводит к тому, к чему приводит: любой следующий губернатор рассматривается как потенциальный преступник, как человек, который занимает главное место в исполнительной власти региона по какому-то страшному недомыслию и расслабленности правоохранителей. И, соответственно, все его решения, пожелания и направления воспринимаются исполнителями с очень большим скепсисом.

Да, есть исключения: какой-нибудь Кобылкин в Ямало-Ненецком автономном округе, Дрозденко в Ленинградской области, Евкуров в Ингушетии. Но связано это главным образом с тем, что эти люди – на особом счету в федеральном центре в силу тех или иных обстоятельств позиционирования их регионов.

Хотя как поступать в этом случае, совершенно понятно. Если мы предположим, что, о ужас, задача правоохранительных органов заключается в том, чтобы заниматься реальным правоохранением, а задача исполнительной власти – в том, чтобы реализовывать те или иные программы, направленные на развитие территорий, выход найдется сам собой.

Допустим, возникли у правоохранителей вопросы  к главе Марий Эл Маркелову. Его вызывает полпред и говорит: «Товарищ Маркелов, тут есть вопросы к тебе. Вот смотри: мне товарищи из определенных служб говорят, что ты встречался с тем-то и лоббировал то-то; разговаривал с этим и хочешь вот этого. А вот тут вроде как незадекларированное имущество – должно быть, твое. Или какой-то капитал твоих близких. Ты, пожалуйста, с этим заканчивай – потому что если через два месяца это исправлено не будет, мы вынуждены будем поставить вопрос о твоем соответствии».

В общем, собственно говоря, и все. После этого задача решается сама собой.

 
Общественный комитет по борьбе с коррупцией в Марий Эл

Да, на первом этапе, полагаю, будет высокая оборачиваемость персоналий губернаторов. Но это все достаточно быстро пройдет. И уж совершенно точно, что такой подход не будет рождать массового негатива и разочарования в системе. Ведь самое страшное, что в этой ситуации может быть,  – это когда более-менее работающая система (еще не вполне государственная, но уже во многом ее напоминающая) окажется скомпрометирована в глазах избирателей и населения в целом. А все идет именно к этому.

То, что мы видим сейчас, является какой-то судорожной попыткой определенных групп даже, наверное, не власти, а провластных технологов решить свои проблемы за счет борьбы с коррупцией. Совершенно понятно, что при желании под борьбу с коррупцией может быть подведено практически все, что угодно.

Я не говорю, что задержанные нынче руководители регионов – ангелы, агнцы Божии и никогда не были замечены ни в чем дурном. Но, повторяю еще раз, негатив перевешивает позитив. Те задачи, которые разрешаются в данных конкретных обстоятельствах (например, демонизация полпреда президента в Приволжском федеральном округе господина Бабича) не идут ни в какое сравнение с издержками, которые возникают по ходу демонстрации всего несовершенства и коррупционного потенциала существующей системы региональной власти.

Возможно, пора не то чтобы остановиться, но задуматься о том, стоит ли дальше продолжать подобную практику», – сказал Андрей Щербаков.

Напомним, в последнее время в СМИ появлялось много публикаций о состоявшихся или прогнозируемых отставках глав ряда регионов. Не далее как 12 апреля информационное агентство РБК распространило информацию о том, что самарскому губернатору Николаю Меркушкину якобы дали понять из федерального центра, что ему пора «паковать вещи». Ссылаясь на собственные источники, агентство сообщало, что об отставке Меркушина объявят в начале следующей недели.

 
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
samregion.ru

Кстати, эту отставку эксперты предсказывали уже не раз: с конца 2016 года о ней говорилось неоднократно. Между тем 14 апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Управлении Администрации президента по внутренней политике, сообщила: отставки Меркушкина может и не случиться. По словам политолога Ростислава Туровского, против нее якобы может выступать замглавы администрации Сергей Кириенко.

В то же время источник издания в госструктурах утверждает, будто кандидатуру преемника Меркушкина уже согласовали – его пост якобы должен будет занять депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Гутенев.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев
Опубликована декларация о доходах и имуществе Дмитрия Медведева
заседание ассамблеи ООН
В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
Юлия Самойлова
Самойлова поедет на «Евровидение» через год
Вячеслав Мальцев
Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
Редакция газеты "Ведомости"
«Ведомости» заявили о «человеческой» ошибке в статье про Фридмана
16:51 «Ведомости» заявили о «человеческой» ошибке в статье про Фридмана
16:29 Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
16:20 В Кремле заявили о готовности Путина терпеливо ждать ясности в отношениях с США
15:55 На телеканале Life сменился главный редактор
15:40 Опубликована декларация о доходах и имуществе Дмитрия Медведева

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Петр Столыпин
Петр Аркадьевич Столыпин
14 апреля родился Петр Столыпин, премьер-министр России при Николае II
15:24 Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде‍
15:18 Опубликована декларация Путина о доходах
15:11 Названа самая безопасная страна
14:58 Песков рассказал о Пасхе Путина
14:55 Светящиеся бактерии помогут искать мины
14:31 Самойлова поедет на «Евровидение» через год
14:10 В ООН призвали расследовать преследование геев в Чечне
13:59 В МИДе объяснили резкую речь Сафронкова в ООН борьбой с «зомбированием»
13:48 СМИ рассказали о замужестве дочери Кадырова
13:31 Ткань из коровьего навоза была отмечена премией
13:25 Кремль обвинил организаторов «Евровидения» в неспособности выполнить правила
13:21 Националисту Белову вдвое урезали срок
13:03 В Кремле ответили на заявление «Новой газеты» об угрозах из Чечни
12:59 При столкновении поезда с автобусом под Омском погибли двое
12:40 Узбекистан подтвердил причастность к ИГ подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме
12:25 Маркелову предъявлено обвинение во взятке
12:08 ФСБ оценило расходы операторов на «закон Яровой» в 4,5 трлн рублей
11:46 Саратовскому активисту Вячеславу Мальцеву грозит арест на 15 суток
11:35 Россия сократит число пусков с Восточного за счет Байконура
11:18 Совфед предложил увековечить дату принятия Крыма в состав Российской империи
11:15 Римское поселение в Великобритании нашли во время дорожных работ
10:59 «Новая газета» сообщила о хакерских атаках на свой сайт
10:58 СМИ сообщили о сохранении Меркушкиным поста губернатора
10:35 Кабмин утвердил правила регистрации инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом
10:14 Европейский вещательный союз объявил участие РФ в «Евровидении» невозможным
10:01 «Мать всех бомб» уничтожила в Афганистане более 30 боевиков ИГ
09:51 Курильщикам-нарушителям предложат ограничить продажу билетов на поезда
09:30 МИД Сирии ответил Трампу на «животное» в адрес Башара Асада
09:20 СМИ рассказали о готовности Штатов нанести упреждающий удар по КНДР
09:03 Глава фонда «Дар» будет судиться с Навальным
13.04 20:52 Европейский вещательный союз ответил на отказ Первого канала транслировать «Евровидение»
13.04 20:30 США применили в Афганистане самую мощную в мире авиабомбу
13.04 20:18 Россия депортирует криминального «авторитета» Шалико Тбилисского
13.04 19:54 Подросток пострадал в результате взрыва у библиотеки в Петербурге
13.04 19:48 Экс-глава Марий Эл отказался признать вину в получении взятки
13.04 19:37 Эрмитаж обвинили в публикации секретных документов
13.04 19:21 СМИ сообщили о госпитализации актера Степанова в психиатрическую клинику
13.04 18:54 Первый канал отказался показывать «Евровидение»
13.04 18:51 Савченко создала собственную политическую партию
13.04 18:41 США узнали о химатаке в Идлибе от «Джебхат ан-Нусры»
13.04 18:20 При ошибочном авиаударе коалиции в Сирии погибли 18 бойцов «умеренной оппозиции»
13.04 18:07 Белоруссия полностью расплатилась за российский газ
13.04 18:00 МВД поддержало закон о запрете выезда полицейских за рубеж
13.04 17:45 Минобрнауки пообещало включить финансовую грамотность в программу детского сада
13.04 17:41 Австралийские и японские ученые исследовали геном тернового венца
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.