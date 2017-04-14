Видео дня. Трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

В интернете появился первый трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». Он опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Новый эпизод является продолжением предыдущего, седьмого.

В главных ролях в новой картине снялись Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Также в фильме появится актриса Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016-го года.

Ленту презентуют 15 декабря.