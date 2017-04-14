14 апреля 2017, 20:00
Видео дня. Трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»
В интернете появился первый трейлер фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последний джедай». Он опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Новый эпизод является продолжением предыдущего, седьмого.
В главных ролях в новой картине снялись Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Также в фильме появится актриса Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016-го года.
Ленту презентуют 15 декабря.
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