Топ новостей 14 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дмитрий Медведев и Владимир Путин отчитались о доходах, Кремль отреагировал на информацию о гонениях против геев в Чечне, а СМИ сообщили о готовности США нанести упреждающий удар по КНДР.

Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8 млн 586 тысяч рублей, что на 181 тысячу меньше, чем годом ранее. Сокращение дохода главы кабмина связано с уменьшением размера банковского вклада и выплаты процентов по нему. Владимир Путина заработал около 8,86 млн рублей, а годом ранее его доход составил 8,9 млн рублей.

Медведев задекларировал доход 8,58 млн руб за 2016 год, участок 47 соток, квартиру 367,8 кв м, два авто — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.



Голодранец pic.twitter.com/ciY54rL4rG — Волчара с Уолл-стрит (@MIITya1989) 14 апреля 2017 г.

Путин 17 лет занимается самым прибыльным бизнесом в РФ - разведением лохов. Русский лох позволил ему стать самым богатым человеком в мире. — Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 14 апреля 2017 г.

Кремль получили письмо главреда «Новой газеты» об угрозах в адрес журналистов издания, поступающих из Чечни. В АП посоветовали недовольным публикациями оспаривать утверждения из них в суде. Кремль же не обладает данными о таких притеснениях. Эксперты ООН призвали РФ прекратить преследование геев в Чечне.

Кадыров, обещавший весной 2014 года "стереть украинских карателей", в 2017-м преследует геев в Чечне — Виталий С. (@vits2014) 14 апреля 2017 г.

Муфтий Чечни пообещал журналистам «Новой Газеты» кару Аллаха за публикации о геях



Россия - правовое, светское государство. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 14 апреля 2017 г.

Муфтий Чечни пообещал возмездие журналистам "Новой газеты" за публикацию о преследовании геев в республикеhttps://t.co/ARE8v6hFO2 pic.twitter.com/oARKwYrP0E — Лентач (@oldLentach) 14 апреля 2017 г.

Юлия Самойлова

Кремль обвинил организаторов «Евровидения» в неспособности выполнить свои же правила, так как они «оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза». В самом EBU подтвердили, что в этом году Россия участвовать в конкурсе не будет. Первый канал вновь пообещал отправить Самойлову на конкурс в 2018 году.

Вас расстроит, что Евровидение не покажут в России? Да -11%, нет- 89%. Слушатели #говоритмосква по тлф — Доренко (@rasstriga) 14 апреля 2017 г.

Эсминец США. Пуск ракеты

Если КНДР заявит о подготовке новых ядерных испытаний, то Штаты нанесут по стране упреждающий удар. Менее чем в 500 км от полигона Северной Кореи США уже разместили два эсминца с «Томагавками». В КНДР же отметили, что в случае американской атаки ударят по США ядерным оружием и не исключили новых испытаний. В Кремле призвали сохранять равновесие у Корейского полуострова.

Китайцы двигают к границе КНДР pic.twitter.com/WBSZtj5muO — wesservic (@wesservic) 13 апреля 2017 г.

Превентивный удар по КНДР ничего не решит, но поставит регион на грань большой войны. Трамп хочет внешнего эффекта - рискует получить войну. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 апреля 2017 г.

Как и Ирак Саддама, КНДР рисуют такой монолитной структурой где по приказу вождя люди погибнут до последнего. Но всё может закончится быстро — Mars (@Mars_FM13) 14 апреля 2017 г.

Замглавы МИД РФ заявил, что резкие высказывания заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова связаны с необходимостью бороться с «политическим зомбированием» западных коллег. «Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая про глаза и росу», — пояснил он. В МИДе уверены, что сейчас «настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал», и Сафронков «сказал ровно, что требовалось в этой ситуации».

Глава МИД РФ Сергей Лавров инструктирует нового постпреда РФ при ООН перед отправкой в США: pic.twitter.com/bkUHhBfml1 — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 13 апреля 2017 г.

Фугасная авиабомба GBU-43

Авиация США впервые применила сверхмощную фугасную авиабомбу GBU-43. Она, по данным Афганистана, уничтожила по меньшей мере 36 боевиков ИГ (запрещена в РФ). Десятитонную «мать всех бомб» сбросили с самолета MC-130 13 апреля. Ее целью были тоннели и укрепленные пещеры боевиков ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Удар был согласован с Кабулом.

в ответ Пентагону на их "мать всех бомб" на всякий случай покрасили царь-пушку — Ягода_Арбуз (@yagodarbuz) 14 апреля 2017 г.

Космодром "Байконур"

Россия расширит использование казахского космодрома Байконур. Владимир Путин на саммите ЕврАзЭс заявил лидеру Казахстана: «Мы в ближайшее время скорректируем планы, имею в виду использование космодрома Восточный, чтобы активно работать вместе с вами по имеющимся предложениям, которые вы сформулировали». Россия будет проводить совместные с Казахстаном пуски и разрабатывать новую ракетно-космическую технику.

Владимир Путин приехал в резиденцию президента Киргизии "Ала-Арча": в Бишкеке начался высший совет ЕврАзЭС pic.twitter.com/3LrteaOl8I — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2017 г.

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев подаст иск о защите деловой репутации к ФБК Алексея Навального и ряду СМИ. «Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — отметил он, объяснив решение о подаче иска тем, что «всякому терпению есть предел».

Вот так выглядит "сугубо частная инвестиция" Ильи Елисеева! $53.000 от него, $37.000.000 от Финансово-консультационной компании фонда Дар pic.twitter.com/MxoNC5Lu3s — Георгий Албуров (@alburov) 14 апреля 2017 г.

Илья Елисеев убедительно просит не путать божий «Дар» с яичницей. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 14 апреля 2017 г.

Александр Белов

Мосгорсуд вдвое сократил срок лишения свободы националиста Александра Белова с семи с половиной до трех с половиной лет. Суд удовлетворил ходатайство защиты националиста. «Уголовное дело в части обвинения по статье 174 УК России (отмывание денег) суд вернул прокурору, а эпизоды по экстремистским статьям объединил в один, и наказание составило 3 года и 6 месяцев», — рассказал адвокат.

Это хорошая новость, но вообще-то должны сократить до нуля. Дело там полностью сфабриковано https://t.co/dI5QOrQFvd — Alexey Navalny (@navalny) 14 апреля 2017 г.

Эксперты ВЭФ опубликовали список из 136 стран по уровню безопасности. Самой безопасной страной оказалась Финляндия. Россия заняла только 109-е место, между Перу и Камеруном. Самыми опасными странами признаны Йемен и Колумбия. В расчет принимались наличия военного конфликта в стране и ситуация с преступностью и терроризмом.