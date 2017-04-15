Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний достигла скорости, которая в восемь раз больше скорости звука, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», — сказал собеседник агентства. По его словам, ракеты «Циркон» могут запускаться с универсальных пусковых установок, которые используются для пуска ракет «Калибр» и «Оникс».

Испытания ракеты ведутся уже больше года, с марта 2016 года, когда ее стали испытывать с наземного стартового комплекса. Тогда сообщалось, что дальность ее полета составляет 350-400 километров, а ее скорость может развиваться до 5-6 скоростей звука. Также была информация, что ракетами «Циркон» планируется вооружить атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», а также крейсер «Петр Великий».

В этом году ракета «Циркон» должна завершить государственные испытания, а уже в следующем, по неофициальной информации, предполагается ее запуск в серийное производство.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для «Экономики сегодня» рассказал, что рекордная скорость полета ракеты «Циркон» делает ее неуязвимой для радаров и ПРО всех стран мира. «Ракета «Циркон» уникальна тем, что ее просто невозможно засечь существующей техникой. Современные радары основаны на принципе, когда радиолокационное оборудование облучает цель и анализирует вернувшийся на антенну-приемник сигнал. На военных кораблях ВМФ США состоят РЛС, скорость работы которых не превышает 2,5 чисел Маха, на большинстве станции еще более медленные – «работают» по цели на скорости около 2 Маха. Своевременно обнаружить "Циркон" они просто не в состоянии», — комментирует разработку эксперт.

Леонков также объяснил, что обнаружить подлетающий снаряд мало, так как его необходимо своевременно перехватить. При этом он обладает особенностью, которая не позволяет этого сделать. По словам эксперта, финишный участок до цели ракета преодолевает на сверхнизких высотах в 5-10 метров, а, к примеру, американская противоракетная система «Иджис» способна бороться с целями, которые находятся на высоте не ниже 50 метров. «Ничего лучше у Запада на сегодняшний день просто нет», — заметил Леонков.

Сравнение с Западом и, в частности, с США обусловлено пристальным вниманием с их стороны к российскому ОПК. Например, в сентябре прошлого года в США появился Институт изучения морского потенциала России, и «Известия» публиковали интервью с его директором Майклом Петерсеном, который назвал ракеты «Циркон» и «Калибр» мощным оружием, которое «воплощает в себе впечатляющие технологические достижения».

Напомним, что в январе Минобороны РФ сообщило о разработке гиперзвукового оружия из принципиально новых материалов и с системами управления, которые работают в совершенно другой среде. Замминистра Юрий Борисов охарактеризовал это достижение как рубеж новой научно-технической революции, наступление времени принципиально других систем вооружения. «На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени - тот, собственно, и побеждает», — говорил тогда Борисов.

Пользователи, обсуждающие «Циркон» в социальных сетях, разделились на два лагеря: тех, кто говорит о гордости за достижения отечественного ОПК, и тех, кто недоволен слишком большими тратами бюджетных средств на эти разработки. «А можно что-нибудь испытать для людей, а не против ?» — задает риторический вопрос Павел Мануйлов. «Любят у нас хвастаться тем чего на самом деле нет», — заметил Денис Селютин. «Одна ракета утопит авианосец ценой десяток миллиардов долларов. Отличный размен», — пишет юзер Иван Сумбаев. «Зачем нам авианосцы топить? У нас 1000 школ с туалетом во дворе. Вот чем заниматься нужно», — полагает Андрей Ерофеев. Похожей точки зрения придерживается Сергей Петров: «Может мы дорогами и продуктами займёмся. Ракет есть пока не приходилось даже таких скоростных».

«Неужели только меня пугает это "бряцание оружием"? А остальных, похоже, эта демонстрация тотального наращивания гонки вооружения в мире вводит в первобытный экстаз», — пишет Гала Пастернак.