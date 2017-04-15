Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 апреля 2017, суббота, 22:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
15 апреля 2017, 19:32
ВПК ракета
Мария Блохина

Неуловимый «Циркон»

Запуск ракеты с корабля ВМФ России
Запуск ракеты с корабля ВМФ России
фото: rg.ru

Новая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний  достигла скорости, которая в восемь раз больше скорости звука, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. «В ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее скорость на марше достигает 8 Махов», — сказал собеседник агентства. По его словам, ракеты «Циркон» могут запускаться с универсальных пусковых установок, которые используются для пуска ракет «Калибр» и «Оникс». 

Испытания ракеты ведутся уже больше года, с марта 2016 года, когда ее стали испытывать с наземного стартового комплекса. Тогда сообщалось, что дальность ее полета составляет 350-400 километров, а ее скорость может развиваться до 5-6 скоростей звука. Также была информация, что ракетами «Циркон» планируется вооружить атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», а также крейсер «Петр Великий».

В этом году ракета «Циркон» должна завершить государственные испытания, а уже в следующем, по неофициальной информации, предполагается ее запуск в серийное производство. 

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для «Экономики сегодня» рассказал, что рекордная скорость полета ракеты «Циркон» делает ее неуязвимой для радаров и ПРО всех стран мира. «Ракета «Циркон» уникальна тем, что ее просто невозможно засечь существующей техникой. Современные радары основаны на принципе, когда радиолокационное оборудование облучает цель и анализирует вернувшийся на антенну-приемник сигнал. На военных кораблях ВМФ США состоят РЛС, скорость работы которых не превышает 2,5 чисел Маха, на большинстве станции еще более медленные – «работают» по цели на скорости около 2 Маха. Своевременно обнаружить "Циркон" они просто не в состоянии», — комментирует разработку эксперт.

Леонков также объяснил, что обнаружить подлетающий снаряд мало, так как его необходимо своевременно перехватить. При этом он обладает особенностью, которая не позволяет этого сделать. По словам эксперта, финишный участок до цели ракета преодолевает на сверхнизких высотах в 5-10 метров, а, к примеру, американская противоракетная система «Иджис» способна бороться с целями, которые находятся на высоте не ниже 50 метров. «Ничего лучше у Запада на сегодняшний день просто нет», — заметил Леонков.

Сравнение с Западом и, в частности, с США обусловлено пристальным вниманием с их стороны к российскому ОПК. Например, в сентябре прошлого года в США появился Институт изучения морского потенциала России, и «Известия» публиковали интервью с его директором Майклом Петерсеном, который назвал ракеты «Циркон» и «Калибр» мощным оружием, которое «воплощает в себе впечатляющие технологические достижения».

Напомним, что в январе Минобороны РФ сообщило о разработке гиперзвукового оружия из принципиально новых материалов и с системами управления, которые работают в совершенно другой среде. Замминистра Юрий Борисов охарактеризовал это достижение как рубеж новой научно-технической революции, наступление времени принципиально других систем вооружения. «На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и все это нужно делать в реальном масштабе времени - тот, собственно, и побеждает», — говорил тогда Борисов.

Пользователи, обсуждающие «Циркон» в социальных сетях, разделились на два лагеря: тех, кто говорит о гордости за достижения отечественного ОПК, и тех, кто недоволен слишком большими тратами бюджетных средств на эти разработки. «А можно что-нибудь испытать для людей, а не против ?» — задает риторический вопрос Павел Мануйлов. «Любят у нас хвастаться тем чего на самом деле нет», — заметил Денис Селютин. «Одна ракета утопит авианосец ценой десяток миллиардов долларов. Отличный размен», — пишет юзер Иван Сумбаев. «Зачем нам авианосцы топить? У нас 1000 школ с туалетом во дворе. Вот чем заниматься нужно», — полагает Андрей Ерофеев. Похожей точки зрения придерживается Сергей Петров: «Может мы дорогами и продуктами займёмся. Ракет есть пока не приходилось даже таких скоростных». 

«Неужели только меня пугает это "бряцание оружием"? А остальных, похоже, эта демонстрация тотального наращивания гонки вооружения в мире вводит в первобытный экстаз», — пишет Гала Пастернак.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Джамбулат Умаров
Чеченский министр выдвинул условия «Новой газете»
Сергей Лавров
Лавров удивился долгому молчанию сирийского генерала про химоружие Асада
Разминирование в Осло
Задержанный в Осло россиянин опроверг контакты с исламистами
Российская авиация в Сирии
В Москве рассказали о взаимодействии с США по полетам в Сирии
Обрушение мусора на Шри-Ланке
При обрушении горы мусора на Шри-Ланке погибли 16 человек
21:09 В армии Ирака сообщили о химической атаке ИГ под Мосулом
20:58 «Открытая Россия» раскрыла формат акции против Путина
20:36 При теракте вблизи Алеппо погибли десятки беженцев
20:12 Задержанный в Осло 17-летний россиянин опроверг контакты с исламистами
19:50 При столкновении электричек в Вене пострадали семь человек

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Семенов
Николай Николаевич Семенов
15 апреля 1896 года родился Николай Семенов, химик, лауреат Нобелевской премии.
19:32 В Турции задержали 49 подозреваемых в подготовке теракта на референдуме
19:16 Взрывчатку для бомб в Дортмунде могли похитить в армии ФРГ
18:56 Трамп решил прокатиться в карете Елизаветы II
18:38 Въехавший в людей на ярмарке террорист получал указания напрямую от ИГ
17:02 В Москве рассказали о взаимодействии с США по полетам в Сирии
16:41 Экс-глава МВД Египта получил семь лет тюрьмы за хищение 110 млн долларов
16:23 В «Боруссии» обсуждали отказ от Лиги чемпионов из-за взрывов
15:51 Ходорковский покинул руководство «Открытой России»
15:35 При обрушении горы мусора на Шри-Ланке погибли 16 человек
15:12 Союз журналистов Чечни раскритиковал «Новую газету»
14:48 В Иерусалиме сошел благодатный огонь
14:30 В Петербурге полиция остановила автопробег дальнобойщиков
14:11 В Москве с парковки у гипермаркета угнали Mercedes за 9,4 млн рублей
13:49 Лавров удивился долгому молчанию сирийского генерала про химоружие Асада
13:35 Российским военным в Сирию доставят тысячи освященных патриархом куличей
13:23 Лавров прокомментировал планы Турчинова отвоевать восток Украины
13:10 Письма с места атаки на автобус «Боруссии» могли оставить для запутывания следствия
12:40 Горбачев рассказал об ощущении новой войны
12:15 Беглый сирийский генерал рассказал о химоружии Асада рядом с базой ВМФ России
11:52 Пострадавший при взрыве у библиотеки подросток сам изготовил бомбу
11:39 Российскую ракету «Циркон» удалось разогнать до восьми скоростей звука
11:21 Россельхознадзор разрешил ввозить мясо и молоко с двух белорусских предприятий
11:08 Контроль над организацией отдыха детей перешел к Минобрнауки
10:44 В Афганистане сообщили о более 90 убитых после удара «матери всех бомб» из США
10:26 Посол России предрек новые ракетные испытания КНДР до конца дня
10:05 Безопасность на Пасху обеспечат 130 тысяч сотрудников МЧС
09:48 В ЕС обсуждают «норвежский вариант» отношений с британцами после Brexit
09:30 Чеченский министр выдвинул «Новой газете» условия по разрешению конфликта
09:13 Советник Кадырова раскрыл суть «возмездия» «Новой газете»
14.04 21:09 Адвокат арестованного после митинга 26 марта раскрыл подробности дела
14.04 20:53 Больше всех в Госдуме заработал депутат-должник Палкин
14.04 20:14 ИГ заявило об отсутствии потерь после взрыва «матери всех бомб» в Афганистане
14.04 19:44 Доход Володина после перехода в ГД сократился на 25 млн рублей
14.04 19:22 Фридман сообщил об условиях отказа от иска к «Ведомостям»
14.04 19:02 ЦБ рассказал про инфляцию в РФ с помощью «Яндекс.Музыки»
14.04 18:30 Михельсон продолжит финансировать фонд однокурсника Медведева
14.04 18:26 Самый богатый сенатор в России за год заработал 2,6 млрд рублей
14.04 17:49 Стали известны максимальный и минимальный доходы членов кабмина
14.04 17:40 Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
14.04 17:15 Песков заработал больше Путина и в десять раз меньше жены
14.04 17:07 Турчинов предупредил об опасности «проскочить границу» при наступлении в Донбассе
14.04 16:51 «Ведомости» заявили о «человеческой» ошибке в статье про Фридмана
14.04 16:29 Саратовский активист Мальцев получил 15 суток после акции Москве
14.04 16:20 В Кремле заявили о готовности Путина терпеливо ждать ясности в отношениях с США
14.04 15:55 На телеканале Life сменился главный редактор
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.