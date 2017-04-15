В пятницу на сайте президента России были опубликованы сведения об имуществе и доходах главы государства, работников администрации президента, а также членов их семей. Согласно декларации, Владимир Путин за прошлый год заработал 8,9 миллиона рублей, что на 33 тысячи рублей меньше того, что он заработал в 2015 году. Автопарк и недвижимость президента за этот год не изменилась: по-прежнему он владеет участком земли в 15 соток, квартирой площадью 77 квадратных метров и 18-метровым гаражом. В пользовании Владимира Путина находится еще одна, вдвое более просторная квартира и гаражное место. Вся недвижимость у президента российская, как и автомобили: это две раритетные «Волги» ГАЗ М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Среди сотрудников президентской администрации лидером по доходам стал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заработавший за прошлый год 85,5 миллионов рублей, тогда как глава администрации Антон Вайно заработал «всего» 9,6 миллиона рублей. При этом абсолютным лидерам среди сотрудников администрации президента и членов их семей оказалась супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка. Она задекларировала доходы в размере 120,8 миллиона рублей, а сам Дмитрий Песков за тот же период заработал в 10 раз меньше жены — 12,8 миллиона рублей.

Аналогичные документы в то же время появились на сайтах правительства, Совета Федерации и Государственной Думы. Как оказалось, там зарабатывают куда большие деньги, чем в президентской администрации. Лидером по доходам в правительстве оказался министр по делам Северного Кавказа, а в прошлом губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. В декларации он отразил доходы в размере 582,1 миллиона рублей, а перечисление всего его имущества заняло более трех страниц документа. В индивидуальной собственности у него находится десять земельных участков общей площадью около 15 тысяч квадратных метров (1,5 гектара), а также несколько домов, квартира, автопарк из трех элитных иномарок и большое количество построек хозяйственного назначения.

Министр без портфеля, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства, Михаил Абызов заработал более 520 миллионов рублей, к тому же в прошлом году он развелся, что позволило ему не отражать в декларации доходы теперь уже бывшей супруги. По сравнению с коллегами по правительству, зампред правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в прошлом году заработал скромные 357 миллионов рублей.

Народный избранник от правящей партии Андрей Палкин заработал больше всех среди коллег по палате, по итогам прошлого года его доход составил 678,5 миллионов рублей. При этом именно Палкин за 2015 год задекларировал доход на 1,5 миллиарда рублей, а затем обратился в суд с заявлением о признании его банкротом, позже его имущество было арестовано. Антилидером по доходам среди депутатов оказался другой депутат от "Единой России" Дмитрий Пирог, его доход составил всего 147 тысяч рублей, при этом в его собственности две квартиры и небольшой участок земли.

Примечательно, что нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее работавший в администрации президента, ощутимо потерял в доходах. В 2016 году он заработал 62,1 миллиона рублей, тогда как в 2015 году он декларировал доход в размере 87,1 миллиона рублей.

Самым богатым сенатором Совета Федерации, а заодно, видимо, и всех прочих властных структур, по официальным данным, стал Валерий Пономарев, представляющий Камчатку в верхней палате Федерального Собрания. Он задекларировал 2,7 миллиарда рублей в качестве своего дохода за прошлый год. Супруга Пономарева добавила еще 32 миллиона в семейный бюджет. В собственности сенатора три квартиры, пять машиномест, три нежилых помещения и 4 автомобиля. При этом элитные Бентли, Порше и Феррари в автопарке сенатора соседствуют с ГАЗ-21, как у президента.

Напомним, что информация о доходах и имуществе членов правительства членов их семей публикуется в открытом доступе в соответствии с указом президента, подписанным в 2013 году.

Судя по реакции в социальных сетях, публикация этих сведений вызвала насмешки и недоверие. Информации о доходах Путина и Медведева почти никто не поверил, а остальных чиновников пользователи с удовольствием критиковали за «успехи» на работе. «Очередное подтверждение как власть далека от народа», — пишет Вадим Махайлов. «Откуда у госслужащих такие зарплаты, ведь бизнес вести запрещено, или я что то пропустила?» — удивляется Ольга Рыжова. «Страна беднеет , правительство несоразмерно богатеет , позор министрами и им подобным», — негодует Анатолий Ягаев.

«Как же надоели они со своей лапшой!», «Предлагаю скинуться, а то что-то маловато они получают», «Декорации о доходах», — так, в основном, отреагировали юзеры на новость об опубликованных декларациях.