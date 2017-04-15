На этой неделе в Москве прошла ежегодная апрельская конференция Высшей школы экономики. В последний день ее работы, 14 апреля, состоялся круглый стол, посвященный мировому опыту реформирования систем образования и основным урокам для России. Как пишет «Коммерсантъ», тему отсутствия доступа к результатам школьных выпускных экзаменов поднял профессор Стэнфордского университета, научный руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики НИУ ВШЭ Мартин Карной. «Проблема в России в том, что никто не знает данных по ЕГЭ, ГИА (государственная итоговая аттестация, экзамен для учащихся 9-х классов - прим.ред.) по регионам, они закрыты»,— заявил он.

Карной считает, что для понимания реальной ситуации неправильно сравнивать результаты России и других стран, для начала следует сравнить результаты в разных регионах, так как между ними разница может быть колоссальной.

По информации издания, российские чиновники равняются на международные исследования качества образования (среди них программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA и исследование качества математического и естественнонаучного образования TIMSS), согласно которым, за последние годы российские школьники значительно продвинулись в математике, чтению и естественным наукам. Карной уверен, что необходимо убедить министерство раскрыть данные по результатам ЕГЭ и ГИА, только тогда прояснится вся картина в целом, станет понятно, как работает система. «Может быть, тогда и выдумывать ничего не придется, регионы просто смогут использовать опыт и практики друг друга», — считает профессор.

Напомним, что еще три года назад планировалось, что результаты ЕГЭ на всех уровнях будут раскрыты. Это соответствовало «дорожной карте» открытых данных с 2014 по 2016 годы. Однако Минобрнауки упорно сопротивлялось этому процессу, и за три года результаты так и не были опубликованы. В качестве аргумента в пользу публикации данных о ЕГЭ использовалось то, что граждане не могут опереться на эту информацию, когда выбирают школу для своего ребенка. А «Рособрнадзор» уже тогда рассматривал возможность полного исключения пункта о публикации среднего балла ЕГЭ из плана по публикации в открытом доступе на 2016-2017 годы. С его стороны это объяснялось опасениями в злоупотреблениях со стороны учителей.

В августе прошлого года глава «Открытого правительства» Михаил Абызов поручил Рособорнадзору и Минобрнауки к концу сентября внести на рассмотрение правительственной комиссии предложения по публикации результатов национального экзамена, однако неизвестно, было ли поручение выполнено.

По мнению директора центра развития лидерства в образовании НИУ ВШЭ Павла Сергоманова, если бы публикация этих данных позволила бы системе сразу «встать на рельсы», то это бы уже произошло. Он считает, что управленцы должны анализировать результаты и ставить вопрос о причинах отставания, но они используют эти данные иначе: «Когда выстраиваются различные рейтинги, из них автоматически следует решение: первых — поощрить, последних — наказать».

Напомним, что в конце августа прошлого года на смену Дмитрию Ливанову на посту министра образования и науки пришла Ольга Васильева. Она, как и ее предшественники, взялась за активное реформирование ЕГЭ: «Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что пределу совершенства быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части», — заявила она в одном из первых интервью в качестве министра.

Спустя две недели стало известно о намерении ввести устную часть в экзамене по русскому языку, позже ЕГЭ по литературе остался без тестовой части. А уже в 2017 году в центре внимания оказалось введение нового обязательного для выпускников экзамена — по истории. По словам Васильевой, он войдет в перечень обязательных не раньше 2020 года. Помимо изменений в ЕГЭ, Минобрнауки под новым руководством стало активно генерировать все новые и новые идеи. Среди последних, например, предложение ввести обучение финансовой грамотности в детском саду и идея вернуть астрономию в школы.