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15 апреля 2017, 18:16
Михаил Ходорковский «Открытая Россия»

«Открытая Россия» отпустила Ходорковского

Михаил Ходорковсикй
Михаил Ходорковсикй
фото: «Открытая Россия»

Общественное движение «Открытая Россия» 15 и 16 апреля проводит в Таллине свою вторую конференцию.

Основатель и руководитель организации Михаил Ходорковский сегодня, как и обещал, вышел из ее руководства.

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», — сказал он собравшимся.

На конференции будет избран новый совет движения, члены этого совета, в свою очередь, выберут нового председателя.

Сам Ходорковский, как рассказывал в начале марта исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, изначально планировал возглавлять ее в течение полугода, а потом выбрать новую команду, которая сама сможет находить деньги на свою работу.

«На этот раз кандидатам предложено сформировать собственную стратегию развития движения. В ней должно быть не менее шести пунктов, включая очень важный раздел фандрайзинга (привлечение средств для реализации различных проектов). Мы понимаем, что общественная организация — это не фонд, раздающий гранты на все стороны, а сообщество людей способных реализовывать самые разные проекты и умеющих найти на эти проекты ресурсы», — писал Валеев в Facebook.

В интервью РБК он уточнил, что у бывшего главы ЮКОСа останется статус основателя движения с «довольно-таки хорошими полномочиями».

«То есть он все равно может влиять на работу движения без каких-то проблем для себя», — сказал Валеев.

«Открытая Россия» начиналась в 2001 году как структура ЮКОСа, созданная для его образовательных, благотворительных, и просветительских проектов.

В сентябре 2014 года Ходорковский реанимировал ее, сделав под этим брендом общественно-политическое онлайн-СМИ.

В ноябре 2016 года появилось одноименное общественное движение, ставящее целью уход Владимира Путина и поддержку оппозиции, не представленной во власти.

Сегодня Ходорковский рассказал, что у его движения за полгода появились региональные отделения в 21 городе, и «поток людей, желающих присоединиться к движению, не иссякает»

Отделения есть в Санкт-Петербурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани, Твери, Ижевске, Томске, Новосибирске, Краснодаре и других городах.

Основатель движения также рассказал о том, что поддержит Алексея Навального на выборах президента страны в 2018 году.

«Наши коллеги из ФБК ориентированы на безальтернативную для них фигуру Алексея Навального. Это успешная лидерская модель, которую они эффективно используют. У "Открытой России" другая структура — все изначально задумывалось для продвижения многих независимых политиков. Наша модель — коалиционная власть после ухода Путина», — заявил экс-глава ЮКОСа.

Ходорковский в своем выступлении подробно остановился на действующем президенте.

«Скоро Путину предстоит принять для себя несколько решений. Первое — идти на выборы самому или готовить преемника. Второй решение — проводить ли безальтернативные выборы, при этом рискуя явкой и недовольством общества, или допустить независимых конкурентов», — считает бизнесмен.

«Открытая Россия» планирует 29 апреля провести акции против президента под названием «Надоел». Об этом Ходорковский объявил еще в конце марта. 14 апреля стало известно, что первая заявка на проведение акции подана властям Петербурга.

О том, в каких еще городах противники Путина выйдут на улицы, не сообщается.

По словам Ходорковского усталость от президента, сменившего Бориса Ельцина в 2000 году, «является его главным конкурентом на сегодняшний день».

«Я убежден, что и для Путина, и для всей страны наилучшим решением был бы его отказ править до 2024 года — только задумайтесь, 25 лет!» — сказал соратникам основатель «Открытой России».

По его мнению, на новые выборы Путина подталкивает его окружение.

«Например, широко известный Кадыров давит без хитрости и в открытую говорит: а кто ему даст уйти? Важный аргумент — это позиция людей. Почти половина избирателей стала бы голосовать "за" только потому, что не представляет себе жизни "без".17 лет прошло — это долгий срок, жизнь целого поколения», — отметил Ходорковский.

Поэтому, по его словам, ближайшая задача для оппозиции — это «заставить людей задуматься» о том, где страна в итоге оказалась за эти годы.

«Что в наших силах? Правовая поддержка тех объединений граждан, которые борются с чиновниками и монополиями, информирование общества о происходящем в сетях, в очных дискуссионных клубах, в рамках лекций и диспутов», — очертил он круг задач «Открытой России».

По его мнению, единственным доступным способом коммуникации сейчас являются демонстрации и соцсети.

«Когда на улицу выходят десятки тысяч человек, тогда миллионы тех, кто сидит дома, понимают, что они не одни», — отметил Ходорковский.

Он также рассказал, чем его движение отличается от партии.

По словам основателя «Открытой России», ее главная цель — добиться проведения честных выборов и сменяемости власти.

«Все те, кто выступает за это, — наши союзники. Наше движение — не партия, мы люди разных взглядов по очень многим вопросам. Но мы хотим вместе вернуть Россию на европейский путь развития — правовое государство с честными выборами, с разделением властей, с независимым судом, свободой слова», — обозначил Ходорковский цель своего движения.

Он добавил, что помимо ухода Путина также добивается избавления России от «сверхпрезидентской республики», чтобы «не допустить восстановления автократического режима».

При этом Ходорковский убежден, что объединение политических сил должно быть временным.

Объединиться навсегда, по его словам, — «это создать новую лидерскую модель, как "Единая Россия"».

«И здесь важен собственный пример — важнейший пример убеждения в своей правоте. Я считаю, что российское общество созрело для безвождистской модели. Именно поэтому в устав нашей организации заложена модель, при которой председатель меняется ежегодно. Я обещал покинуть пост председателя, и я это обещание выполняю. "Открытая Россия" — это не Ходорковский или кто-либо еще. Это все мы», — заверил лидер движения собравшихся в Таллине участников.

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