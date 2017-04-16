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16 апреля 2017, 17:55
Покушение Рамзан Кадыров следствие суды Чечня

Дело о покушении на Кадырова Р.А.

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
Фото: instagram.com/kadyrov_95/

Старопромысловский суд Грозного арестовал Ису Ямадаева по обвинению в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Как рассказал заявили «Росбалту» источник, близкий к следствию, обвинение по статьям УК РФ 30 и 105 (покушение на убийство) было предъявлено Ямадаеву заочно 12 апреля. В тот же день его объявили в международный розыск.

Адвокаты Ямадаева настаивают на незаконности данных действий: дело должно вести не гражданское, а военное следствие, поскольку Иса Ямадаев — действующий военнослужащий в/ч 16544 Минобороны и извещает о своем местонахождении Центр госзащиты МВД РФ и командование своей воинской части, указывают защитники.

Кроме того, в отношении Ямадаева как лица, на которое неоднократно готовились покушения, приняты меры государственной защиты, в рамках которых его явка в Чечню невозможна. Однако уполномоченный орган государственной власти, на который возложено исполнение функций по госзащите, уведомлен о местонахождении Ямадаева.

Однако следствие и оперативники, по всей видимости, полагают, что получить сведения о местонахождении Ямадаева, который с марта числится в федеральном розыске, можно только у его близких. 10 апреля, по данным источника, жену и племянника Ямадаева задержали для допроса: в течение нескольких часов им задавали вопросы, суть которых сводилась к одному: где можно найти Ямадаева?

Вслед за этим адвокаты узнают о назначенном на 14 апреля заседании Старопромысловского суда Грозного – по вопросу об аресте Ямадаева. Соответствующее извещение поступило менее чем за сутки до заседания суда, вопреки требованиям закона – однако, несмотря на просьбу защитников отложить заседание, оно состоялось. Тогда-то адвокаты и узнали, что еще 12 апреля их доверителю заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство: «В мае 2016 года Ямадаев И.Б. вступил в преступный сговор с Альвиевым А.Я., направленный на организацию и совершение убийства Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А., за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов — каждому лицу, принимавшему участие в преступлении».

Следствие исходит из версии, что в функции Ямадаева входило обеспечение заговорщиков оружием и боеприпасами, взрывчаткой и деньгами, передачу которых предполагаемым пособникам он якобы сумел организовать через неустановленное лицо. «Однако указанные лица не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Альвиев, Закараев и Магомадов были задержаны сотрудниками МВД Чеченской Республики».

Альвиев, Закараев и Магомадов были задержаны, согласно материалам дела, в январе 2017 года. Однако их родственники заявили «Росбалту», что уже почти год ничего не знают о судьбе задержанных – с мая 2016 года, когда их в действительности, по словам родным, забрали чеченские силовики.

В показаниях Альвиева, Закараева и Магомадова – а они зафиксированы в материалах дела на 8 месяцев позже, чем троицу забрали силовики, со слов родственников задержанных – множество нестыковок, временных несоответствий и т.д.

Если все это попадет в поле зрения военного следствия, дело «рассыплется», утверждает источник «Росбалта»: «Цель этих неубедительных „расследований“ одна — провести операцию по задержанию Исы, которая, как можно предположить, закончится его устранением за оказание сопротивления».

Стоит отметить, что сам Рамзан Кадыров ранее опроверг сообщения о попытке покушения, заявив, что такие новости «пишут наши недруги либералы, это неправда». Однако вскоре после этого стало известно, что 4-й отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни возбудил уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

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