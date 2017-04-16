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16 апреля 2017, 13:04
баллистические ракеты КНДР
Мария Блохина

1:0 не в пользу КНДР

Военный парад в Пхеньяне, 15 апреля 2017 года
Военный парад в Пхеньяне, 15 апреля 2017 года

В воскресенье утром Северная Корея совершила запуск ракеты с полигона города Синпхо на востоке страны, но он окончился неудачей. Решение о запуске ракеты было принято Пхеньяном, несмотря на обострившиеся отношения на полуострове и с США.

При этом северокорейские СМИ — ни газеты, ни телеканалы — не стали освещать произошедшее, и информация появилась от южнокорейского информационного агентства Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи. 

По информации американских СМИ, ракета взорвалась почти сразу после пуска, и в США зафиксировали этот ракетный пуск, хотя и не удалось сразу установить ее тип. Сообщается, что как раз накануне, в субботу, началось длительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона вице-президента США Майкла Пенса. Первой его остановкой станет Южная Корея, в Сеуле, вероятно, будет обсуждаться проблема угрозы со стороны КНДР. При этом Reuters приводит слова его советника, который заявил, что у Штатов нет необходимости в дополнительных мерах и ресурсах: «Для нас это не стало неожиданностью, у нас были разведывательные данные об этом – как до запуска, так и после», - заявил он. Советник также добавил, что «хорошая новость в том, что она выдохлась через 5 секунд». 

Как раз накануне тема угрозы со стороны КНДР активно обсуждалась. 15 апреля в Северной Корее отмечалось 105-летие со дня рождения основателя и первого президента страны Ким Ир Сена. В честь этого события прошел ежегодный военный парад в Пхеньяне, в частности, демонстрировались баллистические ракеты подводных лодок «Пуккыксон-2», которые уже запускались Северной Кореей ранее.

В ходе этого торжественного мероприятия заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета страны Цой Рён Хе заявил, что власти КНДР ответят сокрушительным ударом ядерного оружия на любую провокацию со стороны США: «Нашим ядерным оружием справедливости мы уничтожим ядерное оружие США. Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом», — цитирует его ТАСС.

В то же время руководство США не будет прибегать к военным мерам в отношении Северной Кореи и ограничится продолжением давления на Пхеньян до полной денуклеризации страны, об этом сообщают неназванные источники в американской администрации. Также, по их словам, США рассчитывают на поддержку Китая и России в ООН для усиления санкций против Северной Кореи, если с ее стороны будет проведено еще одно ядерное испытание. 

Ближайшие соседи КНДР Южная Корея и Япония серьезно встревожены очередным, хоть и неудавшимся пуском. МИД Южной Кореи выпустил официальное заявление в связи с инцидентом: «Северная Корея продемонстрировала разнообразные ракеты на вчерашнем военном параде и дерзнула запустить баллистическую ракету сегодня — это демонстрация силы, которая угрожает всему миру», — следует из сообщения. Кроме того, в Южной Корее было экстренно созвано заседание совета безопасности, на котором министр обороны республики Ким Гванджин заявил, что со стороны Южной Кореи последует решительный ответ на «провокации» Пхеньяна.

Япония в свою очередь сразу после провального ракетного пуска КНДР создала кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ. Там будут собирать информацию о произошедшем. Позже Япония выразила протест действиям Северной Кореи: «Ракетный запуск является очевидным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и Северной Корее был направлен решительный протест», — сообщил представитель канцелярии Абэ.

Напомним, что всего полутора неделями ранее из того же города КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности типа «Пуккыксон-2» в направлении Японского моря. За 9 минут снаряд преодолел 60 километров. В России это вызвало тревогу, по словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова у подобных действий есть риск для России: «Существует угроза и на нашем Дальнем Востоке, поскольку могут быть ошибки при запуске, и мы должны быть внимательнее в своем воздушном пространстве».  

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