Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в ходе визита в Саудовскую Аравию прокомментировала ситуацию в Сирии, она заявила, что Россия не хочет повторения иракского сценария.

«Мы уже имеем опыт, когда под надуманным предлогом якобы имевшегося химического оружия, в Ирак было вторжение западной коалицией. И мы знаем, чем это закончилось. Мы не хотим повторения подобных сценариев бездоказательных и не хотим, чтобы искали таким образом поводы, придумывали поводы для вторжения в суверенное государство — этим является бомбардировка крылатыми ракетами Сирии, является грубейшим нарушением международного права и актом агрессии в отношении суверенного государства», — приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, что 7 апреля США нанесли первый и пока единственный авиаудар по авиабазе правительственных войск Сирии, объяснив это ответным шагом на химическую атаку в провинции Идлиб. Американское руководство обвиняет в этом войска президента Сирии Башара Асада, тогда как официальный Дамаск отрицает эти обвинения. Россия не поддержала этого шага США и оценила авиаудар как безосновательную агрессию, в результате были прекращены контакты по «горячей линии» связи по вопросам авиабезопасности между РФ и США.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон тогда использовал это как повод не приезжать с официальным визитом в Россию, объяснив, что приоритетным направлением для себя он считает налаживание контактов с США и другими партнерами «Большой семерки». В ходе встречи G7 10-11 апреля Джонсон предлагал ввести новые санкции в отношении России из-за ее поддержки Башара Асада, но партнеры не согласились с этой идеей.

В качестве ответа на критику его позиции в этом вопросе в субботу в газете The Telegraph появилась статья Джонсона, посвященная роли России в разрешении сирийского конфликта. В материале под заголовком «Жестокость Асада дает России возможность прекратить тиранию» он предлагает России занять правильную сторону конфликта и вступить в коалицию из более 60 стран Запада для совместной борьбы с запущенной в России террористической организацией «Исламское государство».

По мнению британского министра, присоединение РФ к коалиции позволит сохранить ее стратегические интересы в Сирии, а в перспективе даст возможность улучшить отношения с президентом Трампом, добиться большей продуктивности.

Борис Джонсон также пишет о необходимости содействия России реальному прекращению огня, она должна не допустить новых инцидентов с химическим оружием, а также избавить граждан Сирии от «тирании Асада». При этом у политика нет сомнений в том, что химатака в Идлибе — это дело рук сирийских военных. Джонсон также не исключает новых ударов со стороны США.

Непоследовательность действий и заявлений британского министра бросается в глаза. Об этом упомянул и сенатор Совета Федерации Алексей Пушков: «Джонсон не может найти собственное политическое лицо: то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел, а лицо — не может», — написал он в твиттере.

Тем временем в Сирии продолжается кровопролитие, и снова страдают мирные жители. В субботу вечером теракт был совершен в пригороде Алеппо Рашидине, там террорист-смертник взорвался вблизи автобусов с беженцами, пытавшимися покинуть свои города и деревни. В общей сложности колонна автобусов перевозила почти 5 тысяч человек. По информации организации Сирийской гражданской обороны, также известной как Белые каски, ранены 55 человек. Информация о жертвах теракта сильно различается, называются цифры от 20 до 100 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже осудил этот теракт: «Мы осуждаем нападение в Рашидине на 5 тысяч эвакуируемых лиц, которые направлялись из селений Эль-Фуа и Кефрая в районы, находящиеся под контролем правительства. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим»,— приводит его слова ТАСС.