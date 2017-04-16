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16 апреля 2017, 10:21
Реджеп Эрдоган Турция
Анна Сакоян

Султан Эрдоган. Турция проводит референдум

Сторонники президента Р.Эрдогана
Сторонники президента Р.Эрдогана
16 апреля в Турции состоится референдум, на котором будет решаться вопрос о ее превращении из парламентской республики в президентскую. Если преобладающий ответ будет положительным, это значительно укрепит власть турецкого президента Реджепа Эрдогана.

В воскресенье, пишет Financial Times, в Турции пройдет референдум, по итогам которого Эрдоган может формально получить гораздо больше власти, чем прежде, когда его возможности хотя бы номинально ограничивались принципом разделения властей. FT отмечает, что Эрдоган – самый влиятельный лидер Турции со времен Ататюрка. Сейчас масштабы его полномочий в значительной степени обусловлены действующим в стране режимом чрезвычайного положения, введенным после неудачной попытки государственного переворота прошлым летом. Референдум должен, по замыслу, легитимизировать то, что фактически уже присутствует. Сторонники концентрации власти в руках президента считают, что это необходимо для решения многочисленных проблем, осадивших Турцию – начиная с экономических и заканчивая террористическими.

 
Голосование на референдуме

В том, что Эрдоган по итогам референдума окажется победителем, автор практически не сомневается, потому что Эрдоган последовательно побеждает в каждом голосовании начиная с 2002 г. Изменения после референдума едва ли сильно скажутся на турецком обществе, но значительно укрепят положение Эрдогана, так что если граждане захотят его сместить его или потеснить его партию, это будет еще труднее сделать, чем сейчас.

Сторонники концентрации власти в руках президента считают, что это необходимо для решения многочисленных проблем, осадивших Турцию – начиная с экономических и заканчивая террористическими. В том, что Эрдоган по итогам референдума окажется победителем, автор практически уверен, потому что он последовательно побеждает в каждом голосовании начиная с 2002 г. Изменения после референдума едва ли сильно скажутся на турецком обществе, но значительно укрепят положение Эрдогана, так что если граждане захотят его сместить его, это будет трудно сделать.

В случае победы на референдуме Эрдоган сможет оставаться у власти до 2029 г., контролировать суды и назначать всех министров. Он сможет распускать парламент, и фактически не будет зависеть от того, насколько депутаты одобряют его решения. В таких обстоятельствах, отмечает FT, шансов на вступление в ЕС у Турции фактически не останется.

The Economist пишет, что победа Эрдогана на референдуме вероятна, но не неизбежна. В принципе увеличение полномочий президента – необязательно плохо, но новая турецкая конституция фактически превращает президента в султана, и части населения Турции это может не нравиться.

 
Протестующие против светского парламента Турции

С того момента, как Эрдоган и его партия пришли к власти в 2003 г., напоминает автор, они сделали для страны много хорошего. Они обуздали инфляцию и восстановили экономику. Они преодолели власть военных и начали налаживать отношения с курдами. Однако сейчас Турция снова оказалась в тяжелом положении. На ней сказывается война в Сирии, внутренний конфликт с курдами, в прошлом году там была попытка государственного переворота, предположительно организованного оппонентом Эрдогана Фетхуллахом Гюленом, живущим в США.

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