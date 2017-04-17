Налоговые инспекторы теперь должны перестать начислять компаниям дополнительные налоги за формальные нарушения, акцент будет делаться на реальности и законности проверяемой операции. Во всяком случае, об этом говорится в обращении руководства Федеральной налоговой службы (ФНС) к своим сотрудникам, копия которого оказалась у «Ведомостей».

В последнее время предприниматели постоянно жалуются на то, что налоговики начисляют им дополнительные налоги и штрафы из-за формальных нарушений, например из-за подписи не в том месте отчетных документов. При этом суды после реформы, которая упразднила Высший арбитражный суд, все чаще занимают сторону налоговых органов — из-за этого предприниматели все меньше в них обращаются. Федеральный чиновник в разговоре с изданием отметил, что в 2016 году российские суды рассмотрели в три раза меньше дел с участием налоговиков по сравнению с 2015 годом.

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В письме к налоговым инспекторам дается инструкция по определению необоснованности налоговой выгоды, например незаконному получению вычета по НДС. Также в документе указывается, что допрос или экспертиза почерка на документах не может быть основанием для налоговых доначислений. Главным пунктом проверки является фактическое выполнение контрагентом своей работы. При этом, если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении, нужно доказывать ее взаимозависимость с контрагентом.

ФНС в письме приводит новые критерии, по которым компании и налоговые инспекторы должны проверять контрагентов. В том числе говорится о том, что необходимо проверять наличие лицензии для выполнения определенных работ.

Отметим, что в середине февраля четыре деловых объединения — Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, корпорации «Опора России» и «Деловая Россия» — обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву со своим планом по повышению роста экономики. Среди 25 приоритетных направлений особо подчеркивалось, что необходимо снизить фискальную нагрузку на бизнес и совершенствовать налоговые процедуры. Бизнес-бъединения предложили принять федеральный закон, который определит общие принципы взимания и регулирования таких платежей и правила их администрирования.

Рейд налоговых инспекторов и судебных приставов УФССП

Специальные заявления на этот счет делают и крупные компании. Так, производитель алюминия UC Rusal в январе обратилась к инвесторам с предупреждением о рисках ухудшения инвестиционного климата в стране из-за усиления давления властей на бизнес. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовало тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорится в документе UC Rusal.

Теперь нужно будет отследить, будут ли налоговые инспекторы следовать письму. С одной стороны, налоговикам выгодно максимально увеличивать доначисления, с другой — они сами заинтересованы в улучшении качества контроля. «Будем отслеживать исполнение письма на уровне контроля и досудебной практики, чтобы все следовали логике письма», — объяснил «Ведомостям» подписавший письмо замруководителя ФНС Даниил Егоров, который курирует контрольный блок. Выявить нарушения можно, например, если компания придет оспаривать формальное решение инспекции в центральный аппарат, говорит он.