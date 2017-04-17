По мере приближения президентских выборов во Франции СМИ все более оживленно обсуждают эту тему. Многие комментаторы считают, что у этих выборов могут быть большие экономические и геополитические последствия. Кроме того, пресса ставит французские выборы в один ряд с такими голосованиями, как британский референдум о членстве в ЕС и прошлогодние президентские выборы в США, увенчавшимися неожиданными результатами.

Кандидаты, которые обещают перевернуть всю систему, будоражат умы – особенно тех избирателей, которым не нравятся нынешние условия, пишет The Economist. В частности, речь идет о городах, где раньше было производство, а потом его закрыли. Жители таких мест склонны поддерживать ультраправого кандидата Марин Ле Пен с ее антииммиграционной повесткой. Такие настроения увеличивают неопределенность исхода выборов.

Тренд подхватил ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон, который всего за несколько недель набрал большую популярность и в некоторых рейтингах даже опередил мейнстримного кандидата-консерватора Франсуа Фийона, оказавшись, таким образом, на третьем месте. Он лишь незначительно отстает от конкурирующих за первенство Ле Пен и центриста Эммануэля Макрона – единственного среди фаворитов либерала и кандидата, поддерживающего идею европейского единства.

Сторонники Марин Ле Пен

Еще один фактор неопределенности – это явка на выборах. Обычно явка избирателей на президентских во Франции составляет около 80%. Нынешние опросы допускают вероятность, что явка в этом году будет низкой и составит порядка двух третей населения (примерно 67%). Такая политическая пассивность может снизить шансы мейнстримных кандидатов и, наоборот, повысить шансы Ле Пен. Кроме того, всего 60% избирателей в предвыборных опросах утверждают, что они точно знают, за кого будут голосовать. Из этих знающих 76% - это сторонники Ле Пен и 55% - сторонники Макрона. Это говорит не только о том, что позиция Макрона не так уж прочна, но и о том, что неопределившиеся избиратели в последний момент могут принимать самые непредсказуемые решения.

Чуть раньше Bloomberg опубликовал материал о том, чего ожидать от французских выборов с учетом того, что в двух недавних случаях (с британским референдумом о членстве в ЕС и с американскими президентскими выборами) прогнозы оказались неверными.

Сейчас топ кандидатов образовал внутри себя конкурирующие пары. Ле Пен и Макрон соперничают за первое место, Фийон и Меланшон – за третье. За время предвыборной гонки в топе произошли значительные перестановки. В конце 2016 г. его возглавлял Фийон, за которым с небольшим отрывом следовала Ле Пен и дальше (с большим отрывом) Макрон. В январе 2017 г. популярность Фийона резко снизилась по итогам скандала, а популярность Макрона, наоборот, выросла. Меланшон оказался в топе только в конце марта, после того как он удачно поучаствовал дебатах.

Сторонники правых на демонстрации в Париже

Bloomberg выражает большую уверенность в том, что Ле Пен не станет президентом. Наиболее броские заголовки в прессе, сообщающие о популярности Ле Пен, объясняет автор, описывают возможный исход первого раунда, который состоится 23 апреля. Первый раунд может оказаться последним только в том случае, если кто-то из кандидатов наберет подавляющее большинство голосов. На французских выборах в первом раунде никто из кандидатов никогда не набирал даже больше 50%. Это значит, что второй раунд 7 мая, скорее всего, состоится. Ле Пен, при всей избирательской поддержке, - это еще и самый противоречивый кандидат на этих выборах из-за своего евроскептицизма, который большинству французов не нравится.