«Коммерсантъ» в статье «Вне дома доступа» пишет, что операторам связи все-таки могут не открывать доступ в подъезды многоквартирных домов.

«Самоснос ничем не лучше самостроя»: президентские юристы против упрощения порядка ликвидации самовольных построек.

«Работать не хочется нигде»: офисные сотрудники не могут выбрать между домом, open space и кабинетом.

РБК в статье «ОСАГО на три с плюсом» пишет, что Минфин планирует ввести комплексное автострахование.

Сколько заработали чиновники и парламентарии в 2016 году, написано в статье «Деньги есть».

«Турция меняет Конституцию»: в республике прошел референдум по переходу к президентской форме правления.

«Известия»: «Россия попробует вернуть КНДР к переговорам». Вашингтон возлагает на Москву большие надежды в решении северокорейской проблемы.

«Украина сокращает потребление нефти из-за кризиса в экономике»: поставки нефти и нефтепродуктов в соседнее государство снизились в четыре раза.

«ОП хочет защитить чувства всех граждан»: нормы закона «О защите чувств верующих» распространят на светские объекты.

«Газета.ru»: «Эрдоган победил парламент». Президент Турции Эрдоган объявил о победе на референдуме.

«Пентагон программирует гранаты»: в США создают гранатомет с программируемыми гранатами.

«Такой "Спартак" никто не сможет догнать»: «Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче 23-го тура РФПЛ.

The Economist: «Турецкий референдум. Голосование, которое определит судьбу турецкой демократии» (Turkey’s referendum: The vote that will determine the fate of Turkey’s democracy). Турецкое общество не проявляет единодушия в том, следует ли наделять президента Реджепа Эрдогана новыми полномочиями. Автор уверен, что Эрдоган при случае будет этими полномочиями злоупотреблять.

«Как избавляться от ядерных отходов» (How to dispose of nuclear waste). Финляндия предложила способ в виде проекта, который может растянуться на сто тысяч лет.

Bloomberg: «Эрдоган объявил победу на референдуме, оппозиция возмущается» (Erdogan Declares Referendum Victory as Opposition Cries Foul). Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил о победе на референдуме, которая дает ему новые большие полномочия. Оппозиция считает результаты референдума фальшивыми.

«Президент Германии призвал французов сопротивляться пропаганде евроскептиков» (German President Urges French to Resist Appeals of EU Skeptics). Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посоветовал французским избирателям в преддверии первого раунда президентских выборов не слушать евроскептиков, среди которых главный — это лидер ультраправых Марин Ле Пен.

The Wall Street Journal: «В Турции Эрдоган объявил победу на референдуме о расширении президентской власти» (Turkey’s Erdogan Declares Victory in Referendum to Expand Presidential Powers). На турецком конституционном референдуме победили, хотя и с небольшим преимуществом, сторонники концентрации власти у президента.

«Северокорейское ракетное испытание сорвалось в момент нарастания напряженности в отношениях с США» (North Korea Missile Test Fails Amid Tensions With U.S.). По данным американских военных, попытка запуска баллистической ракеты в КНДР почти сразу увенчалась взрывом ракеты.