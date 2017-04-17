Президент Владимир Путин принял досрочную отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева, одновременно назначив его временно исполняющим обязанности губернатора — это практически гарантирует, что именно Куйвашев будет выдвинут кандидатом от «Единой России» на сентябрьских выборах.

Свердловская область — один из самых сложных с электоральной точки зрения регионов в стране, так что решение Кремля назвать главного кандидата на выборах на 1,5 месяца раньше срока, а полномочия Куйвашева истекали в конце мая, дало хоть какую-то определенность. Даже кандидатам от оппозиции будет проще начинать свои кампании и выстраивать коалиции.

Так что теперь остается ждать ответных шагов от конкурентов Куйвашева, чтобы понять, кто готов участвовать в выборах.