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17 апреля 2017, 13:45
ГИБДД Минтранспорта ПДД
Мария Мстиславская

ПДД меньшей конфликтности

АГН "Москва"
АГН "Москва"
mskagency.ru

Правила дорожного движения в России могут быть измены таким образом, что от этого выгадают мотоциклисты. Эту информацию распространила 17 апреля газета «Коммерсантъ».

По сведениям издания, речь идет о введении для мотоциклов отдельной стоп-линии для удобного старта на перекрестках и о разрешении ездить между рядами машин. Эта тема обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. По итогам совещания Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность таких изменений в ПДД, проведя эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии.

По мнению автора идеи, главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, то, что на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии и стартуя вместе, небезопасно. Для проверки идеи в Москве выберут перекресток с интенсивным движением, где будут нанесены две стоп-линии: для автомобилей и, с интервалом 3-5 метров, для мотоциклистов. Если эксперимент пройдет удачно, правила движения изменят.

Такая разметка применяется в некоторых странах. Что же касается возможности мотоциклистам двигаться между рядами машин, то сейчас она формально не запрещена, но и не разрешена – что порождает многочисленные конфликтные ситуации между авто- и мотовладельцами.

Тестирование новых правил дорожного движения перед тем, как закреплять изменения законодательно, является разумным и полезным шагом, считает Сергей Канаев, соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России». В беседе с «Полит.ру» он пояснил, что и сами изменения ПДД в отмеченных моментах, на его взгляд, будут способствовать если не прямому повышению уровня безопасности движения на дорогах, то по меньшей мере – снижению конфликтности.

«Считаю, что это абсолютно нормальный подход – когда сперва проводится эксперимент, изучают его результаты, и только после этого принимают какие-то инициативы. В данном случае все понимают, и что мотоциклисты действительно испытывают трудности при движении на дороге (автомобилисты не всегда их видят), и что существует спор, непонимание из-за того, что в правилах дорожного движения никак не обозначено, как в ряде случаев двигаться мотоциклисту. И то, что сейчас хотят провести попробовать, провести эксперимент, в том числе, как я понимаю, и в вопросе изменения правила дорожного движения в том, что касается межрядного движения, хотят узнать на опыте, возможно ли это или нет, – и есть абсолютно нормальная схема. Дай Бог, чтобы у нас так все инициативы внедрялись.

 
Мото-граффити
АГН "Москва"

Раньше у нас делали иначе: чиновники решали, что будет вот так – и все. А кому это было нужно, непонятно. Так что, думаю, правильно, что новые инициативы сперва изучаются, а потом уже вводятся.

Что касается самих идей, которые предлагается проверять, то, например, отдельная стоп-линия для мотоциклистов не ущемляет ничьи права. Все отлично понимают, что мотоцикл разгоняется гораздо быстрее, чем автомобиль, и что мотоциклу нужно откуда-то стартовать. Это ведь серьезная проблема – когда в момент старта мотоциклисту приходится проезжать сквозь какие-то автомобили. Здесь нужно изучать практику, и если инициативы в итоге получат одобрение правительства, подтвержденное конкретными доказательствами, думаю, этот вариант устроит всех – и мотоциклистов, и автомобилистов.

 
Фото Москвы / Moscow-Live

Мне кажется, сама эта инициатива даже не столько работает напрямую на повышение безопасности – это, скорее, ее косвенная задача, – сколько снимает конфликтность и непонимание между участниками движения. Поэтому думаю, что так и надо действовать: во-первых, изучать на практике, проводить эксперимент на нескольких улицах Москвы; во-вторых, исследовать статистику, чтобы не действовать в стиле «давайте изменим, и пусть будет теперь мотоциклистам преимущество». Я, кстати, считаю, что преимущества не будет – будет нормальное положение дел.

Вообще эксперимент по изменению ПДД с учетом нужд мотоциклистов уже проводился, но тогда ГИБДД не решилось внести какие-либо изменения, воз, как говорится, и ныне там. И это, конечно, плачевно: работа была проведена, а выводов не сделали. Так не должно быть. Поэтому – я за проведение экспериментов, я – за снятие конфликтности, я – за то, чтобы безопасность на дорогах все же повышалась. 

А разрешение ездить между рядами автомобилей… понимаете, сейчас это действительно не запрещено, но этот расклад каждый трактует по-разному: автомобилисты считают, что одна полоса – одно транспортное средство, а мотоциклисты – что запрета нет, поэтому им можно передвигаться между рядами. Даже думаю, есть смысл – там, где это возможно – даже создавать полосы для мотоциклистов. Не как выделенные полосы для велосипедистов, но, тем не менее, что-то нужно. Думаю, инициатива по предоставлению права движения между полосами общественного транспорта для мотоциклистов была абсолютно уместна. Потому что они действительно могли бы без нарушения правил дорожного движения пользоваться своим правом.

Вообще надо сказать, что не всегда абсолютный запрет повышает безопасность дорожного движения – иногда бывает, что лучше правила смягчить, дать еще какую-то возможность, и потом уже смотреть на ситуацию. Поэтому задача, поставленная Игорем Шуваловым ГИБДД и правительству Москвы, даст свои результаты. Даже, может быть, результаты будут косвенными, не в этой теме, но результаты оно даст буквально в ближайшее время. Для начала – не будет уже таких бездумных лоббистских предложений, как те, которые выдвигались прежде (мы знаем, иногда ГИБДД предлагает некую инициативу, удобную для кого-то бизнеса – ни о какой безопасности речи не идет, но в интересах бизнеса ее все равно лоббируют). Так что нынешняя идея является хорошей.

Понимаете, мотоциклисты говорят, что правила и сейчас позволяют им ездить в межрядном пространстве. Автомобилисты же не всегда видят мотоциклы, и это потенциально очень аварийная ситуация. Тут как раз и нужно какое-то заключение дать, чтобы на них больше внимания обращали. И правильно со стороны правительственной комиссии добиваться того, чтобы в ПДД было прописано: мотоциклисты могут двигаться между рядами машин. Потому что мотоциклисты по-прежнему мыслят так, что «не запрещено» значит «разрешено», а автомобилисты – что «не разрешено» значит «запрещено». Нет единой позиции, ожидания разнятся, а значит, есть конфликтная ситуация. А конфликтная ситуация приводит к ДТП, и причина ДТП при этом сторонами трактуется по-разному.

Так что считаю: что касается разрешения на межрядное движение, оно точно нужно, а что касается стоп-линий – то, думаю, вряд ли кто-то из мотоциклистов будет против переноса стоп-линий. Им это только удобнее – не надо будет проезжать меж рядами, не надо будет заезжать за стоп-линию, нарушая правила движения. Если мотоциклист будет так выезжать вперед, как предполагают новые правила, это будет означать, что его видят все автомобилисты; и что разгоняется он гораздо быстрее.

Словом, насколько я понимаю, правительство тут идет по пути организации максимально комфортного движения для всех его участников. Но, конечно, надо проверять на практике, везде ли это можно сделать», – сказал Сергей Канаев.

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