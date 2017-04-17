Конгресс Российской ассоциации политтехнологов (РАПК) в субботу сменил президента. Организацию возглавил председатель совета директоров компании «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов, сменив на посту главы одного из крупнейших объединений политконсультантов страны он сменит учредителя «Никколо М» Игоря Минтусова.

За этим сюжетом следили многие СМИ, однако интересно также, что в пятницу, еще до голосования, на съезде, традиционно, выступили представители разных партий, чтобы политтехнологи могли «сверить часы» и понять ожидания потенциальных заказчиков — об этом пишут «Известия».

Так, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что Компартия планирует увеличить число кандидатов на муниципальных выборах — сейчас коммунисты выставляют претендентов только на 20% мандатов, в планах поднять эту планку до 40%. Политик утверждает, что по статистике каждый четвертый кандидат от КПРФ получает мандат.

Выступление Юрия Афонина на IV конгрессе РАПК. Слева - Игорь Минтусов КПРФ

Член ЛДПР Алексей Диденко, который сейчас в Думе возглавляет комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению, заметил, что «всем предстоит поднять явку», и поделился своими рецептами. Первый — отмена «дня тишины», законопроект об этом уже внесен на рассмотрение парламента. Второй — легализация подвоза избирателей на участки. «Все равно все это делают», — объяснил он. И третий — приблизить конкурсные процедуры к процедуре прямых выборов. Все это, уверен Диденко, «поможет повысить легитимность выборов и снизить протестную активность».

Замглавы думской фракции «Справедливой России» Олег Нилов на съезде политтехнологов решил их покртиковать. «Я в своей жизни не сталкивался с политтехнологами, которые бы помогали мне избираться, хотя с конца 1980-х я участвую в выборах и иногда побеждаю, — заявил он. — В конце 1980-х были выборы в законодательное собрание Петербурга и, если бы у меня был политтехнолог, я бы проиграл. Потому что одним из кандидатов был Юрий Шутов (бывший помощник мэра города Анатолия Собчака), и он бы решил вопрос с моим технологом кнутом или пряником. Так что мой опыт недалек от того, что представлен в фильме "День выборов"».

Лидер «Яблока» Эмилия Слабунова призвала сделать выборы честными. По ее мнению, это просто: «надо просто один раз не утвердить их результаты». Пока такого не происходит, у «Яблока» есть и другие рецепты. «Мы подготовили наши предложения по реформе избирательного законодательства — там 41 позиция, мы их передали в Центральную избирательную комиссию», — рассказала Слабунова, добавив, что глава ЦИК Элла Памфилова назвала их «современными».

Выступление Эмилии Слабуновой на IV конгрессе РАПК Yabloko.ru

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев рассказал что, у «Родины» уже 616 депутатов различного уровня и глав МСУ. А с учетом тех, кто пришел в партию после избрания, — более 1000. «Вот только денег у малых партий нет», — пожаловался Журавлев.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин рассказал, что его партия с 2012 года, то есть с момента регистрации, сотрудничает с политконсультантами, правда, платя в разы меньше, чем другие партии. Вскоре «Коммунисты России» собираются создать собственную структуру политтехнологов левого направления с рабочим названием «Красный политех».