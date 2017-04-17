Топ новостей 17 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке свердловского губернатора, прокуратура подтвердила начало проверки сообщений о похищениях и пытках геев в Чечне, итоги референдума в Турции подтвердили победу сторонников Эрдогана.

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Заявление об отставке подавал сам Куйвашев. Оно было утверждено 17 апреля.

Педикюр. Ноги в розовых тапочках

Правоохранительные органы, в том числе прокуратура Чечни начали проверку по факту публикации сообщений о массовых похищениях и пытках лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответе Генпрокуратуры на запрос говорится: «В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и издания "Новая газета" по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей».

Р.Эрдоган

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган провозгласил победу сторонников конституционной реформы – поправки в основной закон страны были вынесены на референдум, прошедший в Турции 16 апреля. Явка на референдуме превысила 84%, около 51,3% граждан Турции высказались за внесение поправок в конституцию, фактически превращающих страну в президентскую республику.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и корпорация Google заключили мировое соглашение, согласно которому Google исполнит предписание ФАС и выплатит штраф в размере 438 млн рублей. Мировое соглашение утвердил Арбитражный суд Московского округа. Кроме выплаты штрафа Google отвяжет магазин мобильных приложений Google Play от поиска Google и других сервисов корпорации.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности в целом одобрила поправки о сносе «хрущевок» в Москве. В правительстве рекомендовали «дополнительно проработать вопросы», на каких основаниях сносимое жилье будет переходить в собственность городу, как переселять из квартир, взятых в ипотеку, какой площади должна быть новая квартира.

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов заявил, что у него нет недвижимости в Смоленской области, в том числе в аренде. Поэтому, по словам парламентария, декларировать ему там нечего.

Очередь в мавзолей

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил в Минтруд письмо, в котором предлагается гарантировать право погребения каждого умершего россиянина за счет государства. По словам Сурайкина, в условиях экономического кризиса для многих людей расходы на погребение близких стали «непосильной ношей» и «нерешаемой проблемой».

Два родственника председателя Госдумы Вячеслава Володина — священник Иаков Логинов и диакон Филипп Летов — причислены Русской православной церковью к лику святых. Как сообщает сайт Саратовской епархии, 13 августа 2005 года Володин молился за своих родственников — «священника Иакова Ивановича Логинова и диакона Филиппа Трофимовича Летова, последних священнослужителей Самодуровского храма, погибших в ГУЛАГе».

Американские ВС. Подразделение "морских котиков" десантируется с самолета на воду

Каждый третий россиянин, опрошенный ВЦИОМ, считает, что вооруженное столкновение России с США или НАТО возможно или уже идет. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 11-12 апреля. При этом 63% респондентов заявили, что военное столкновение невозможно или крайне маловероятно.

Мотоциклист едет после уикенда с девушкой

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтранспорта проработать ряд предложений, связанных с движением мотоциклистов и внесением изменений в правила дорожного движения. Одно из нововведений может касаться применения на улицах двойной стоп-линии. В настоящее время мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии, что эксперты считают небезопасным. В рамках эксперимента по поручению Шувалова на перекрестке с интенсивным движением нанесут две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов.