В минувшее воскресенье в Турции прошел референдум, на котором решался вопрос о том, будет ли она преобразована из парламентской республики в президентскую. Ответ «да» означал согласие на то, чтобы президент Турции был наделен значительно большей властью, чем прежде. Фактически речь идет о наделении новыми полномочиями нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Подсчет голосов был нервным, - пишет Politico, - он начался с сильного преобладания "да", но преимущество постепенно стало сокращаться к вечеру из-за нарастания "нет"». Итог оказался не очень уверенным. Эрдоган победил (по крайней мере, он заявил о победе) с небольшим отрывом. Его сторонники обрадовались, а оппоненты сразу заговорили о мошенничестве. Первоначально правительство ожидало более мощной поддержки. По итогам, впрочем, оно фактически проигнорировало такой поворот событий, свидетельствующий о сильном расколе в обществе. Эрдоган в своей победной речи взял примирительный тон и никак не прокомментировал обвинения в подтасовках, а только подчеркнул, что исход референдума следует уважать.

Итоги турецкого конституционного референдума-2017 по округам

В принципе результаты можно оспорить в суде, комментирует автор, но если этого не произойдет, для Турции этот референдум нужно расценивать как момент водораздела. Скоро парламент приступит к переработке системы управления, в результате чего Турция из парламентской республики превратится в президентскую. Ожидается, что изменения вступят в силу к 2019 г.

Наибольший интерес у автора вызывает вопрос легитимности результатов. Опросы перед референдумом предсказывали, что перевес голосов при любом исходе будет небольшим, однако в итоге его незначительность превзошла ожидания. К этому следует добавить тот факт, что в пользу «да» велась масштабная агитация в СМИ, в то время как сторонники «нет» подвергались давлению, и у них было меньше возможностей для пропаганды. При таких формальных преимуществах можно было ожидать более уверенной победы «да», и это несоответствие неизбежно вызывает сомнения как у внутренних, так и у внешних наблюдателей.

Плакат "Нет" в Стамбуле, март 2017 Leif Hinrichsen

Financial Times тоже отмечает, что объявленная победа была далека от того масштаба, который предсказывали на основании опросов (речь шла о 55% голосов в пользу реформы). Предварительные подсчеты показали 51,4%. Еврокомиссия в связи с этим заявила, что прежде чем выносить суждения о легитимности, подождет оценок международных наблюдателей.

FT подчеркивает, что показательным было преобладание «нет» в Стамбуле, экономическом и общественном центре Турции, где Эрдоган начал собирать свою первую политическую базу в качестве мэра. Таким образом, в Стамбуле он фактически проиграл голосование, и это произошло впервые с 2002 г. Также против реформы проголосовали два других крупных города Турции – Анкара и Измир. Это значит, что в обществе действительно имеется сильный раскол, и важной задачей Эрдогана будет преодолеть его до 2019 г. К тому моменту реформа должна быть завершена, после чего предполагается, что его роль в качестве лидера, который будет править страной до 2029 г., будет закреплена на выборах.