Белый квадрат. Фоторепортаж
В Москве вручили профессиональную премию киноизобразительного искусства «Белый квадрат», отметили лучшие работы операторов.
фото Наташи Четвериковой
Эдуард Гимпель и Сергей Урсуляк
Божена Масленникова и Анна Михалкова
Борис Криштул
Александр Лазарев
Владислав Опельянц
Михаил Дегтярь
Божена Масленникова и Эдуард Гимпель
Владимир Малышев и Борис Грачевский
Юлия Ауг и Игорь Клебанов
Артем Михалков
Екатерина Волкова
Николай Немоляев
Александр Прошкин
Юлия Высоцкая
Анатолий Мукасей
Кирилл Серебренников
Александр Роднянский и Артем Михалков
Владимир Малышев
Игорь Петренко
Игорь Клебанов и Анатолий Кокуш
Максим Осадчий
Владислав Опельянц
Геннадий Карюк
Максим Осадчий
Вадим Алисов
Игорь Клебанов, Вадим Алисов и Михаил Агранович отмечают дни рожденья
Владимир Климов
Анатолий Мукасей и Владислав Опельянц