Неформальный сектор российской экономики вырос до рекордных значений за последние 11 лет. По мнению опрошенных информационным агентством РБК экспертов, этому способствовали два фактора: падение экономики и рост доходов населения.

Занятость в неформальном секторе по итогам 2016 года достигла 15,4 млн человек, или 21,2% от общего числа занятых. Это рекордные показатели с 2006 года, свидетельствуют данные Росстата. Возможно, эти показатели являются максимальными и за больший период – более ранние сведения СМИ недоступны. С 2011 года неформальный сектор экономики растет постоянно: за это время в нем прибавилось 4 миллиона человек, причем только за последний год – полмиллиона, утверждает информагентство на основе данных Росстата.

К занятым в неформальном секторе Росстат относит работающих на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридического лица (то есть самозанятых), фермеров, индивидуальных предпринимателей и их наемных работников, а также членов семьи, помогающих в собственном деле кому-то из родственников. В сектор не включаются работающие на зарегистрированных в качестве юридического лица предприятиях без договора или получающие там «серые» зарплаты. При этом объем неформального сектора рассчитывается как разница между числом всех занятых в экономике и количеством рабочих мест. Как пояснил журналистам директор Центра трудовых исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Владимир Гимпельсон, таким образом сектор оценивается по нижней планке.

Автомеханик в своем гараже

В то же время по оценкам РАНХиГС на конец 2016 года теневой рынок труда составляет 30 миллионов россиян (то есть, более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек — это те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах»..

По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране постоянно растет: с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн руб. (10,6% ВВП) до 10,9 трлн руб. (13,4% ВВП) в 2015 году. Минфин оценивает объем неформальных зарплат в 12 триллионов рублей. Как пояснил замминистра финансов Владимир Колычев, шесть триллионов рублей ведомство насчитало по «конвертным» схемам, столько же – в качестве зарплат неформального сектора.

Больше всего занятых в неформальном секторе – в южных регионах: Краснодарском крае (734 тысячи человек), Дагестане (662 тысячи) и Ростовской области (623 тысячи). При этом лидируют сферы торговли и ремонта, сельское хозяйство и строительство.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра ​ Сафонова, для корректной оценки размера неформального сектора нужно использовать больше критериев, чем у Росстата. «Надо брать сведения, которые Росстат дает по серой занятости, данные ФНС, данные по базе ПФР – кто уплачивает страховые взносы регулярно, а кто нет», – считает он.

Между тем Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению властей, бизнес уходит туда из-за высоких ставок страховых взносов, и способствовать выходу из тени будет снижение этих ставок. Напомним, ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме «22/22»: снизить ставку взносов до 22% с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.

Уходу в тень способствует и рост доходов населения, считает Сафонов: это позволяет нанимать людей для личных услуг – нянь, домработниц, – которым платят наличными, а взносы и налоги не уплачиваются. Еще одна причиной разрастания теневого сектора труда является высокая стоимость кредитов, убежден эксперт.

Что касается кредитов, то интересные предложения по ним выдвинуло Минэкономразвития. Как пишет газета «Ведомости», министерство подготовило предложение по созданию на базе ВЭБа фабрики проектного финансирования. Предполагается, что таким образом станет возможно сделать кредиты дешевыми.

По плану Минэкономразвития ВЭБ будет искать интересные инвесторам проекты, входить в их капитал, чтобы помочь привлечь длинные и дешевые деньги. Представитель министерства подтвердил, что соответствующий документ на рассмотрение правительства отправлен.

Инвестиции в строительство

Согласно проекту ведомства, финансирование должно предоставляться на срок до 15 лет и по фиксированной ставке. Ставка не должна превышать сумму целевой инфляции в 4%, рыночной оценки доходности (на базе инфляционных облигаций) и премии за кредитный риск (не выше 350 базовых пунктов). Таким образом, сейчас ставка такого кредита не превысила бы 10,75%. При этом чтобы сделать проектное финансирование более привлекательным, ВЭБ должен будет защитить инвесторов: если инфляция и ставки начнут расти, он возьмет потери инвесторов на себя, а затем получит компенсацию из бюджета.

По словам опрошенных газетой экспертов, это будут самые дешевые на рынке деньги, к тому же на столь большой срок. При этом целью этих мер является ускорение роста экономики за счет повышения инвестиционной активности, без помощи эмиссии или накопления скрытых убытков на балансе ВЭБа, утверждают источники издания.

Разработанная Минэкономразвития стратегия предполагает, что до 2021 года ВЭБ направит на финансирование проектов 770 миллиардов рублей. А чтобы помочь ВЭБу привлекать инвесторов, Минэкономразвития предлагает структурировать финансирование через синдицированные кредиты, а денежные потоки от проекта разделить на транши с разным уровнем доходности и риска. Держатели одного транша меньше заработают, но окажутся первыми в очереди на получение денег в случае дефолта заемщика, а держатели другого транша будут первыми нести потери в случае дефолта заемщика, но в могут рассчитывать на более высокую ставку.

По версии представителей ведомства, первый транш могли бы выкупить пенсионные фонды, второй – остальные инвесторы вместе в ВЭБом.

Снижение стоимости денег и поддержка через вхождение в капитал может привести к бурному росту числа инвестпроектов в инфраструктуре, полагает исполнительный директор Центра развития Государственно-частного партнерства Максим Ткаченко. Главное, чтобы ВЭБ мог кредитовать не только политически значимые проекты, а государству хватило средств, чтобы компенсировать возможные потери, указывает он.

Между тем в экономике наблюдаются любопытные изменения. Как пишет газета «Известия», за год уровень долларизации экономики сократился на четверть: объем иностранной валюты на банковских балансах за год упал на 7 триллионов рублей.

Эти данные привел Банк России, подводя итоги взятого год назад курса на дедолларизацию экономики. По оценке экспертов, главной причиной таких перемен послужило укрепление рубля. В то же время они отмечают, что если компании активно избавлялись от долларов, то население страны пока еще верит в иностранную валюту.

Валюта. Доллар и евро

Напомним, официальный курс рубля с марта 2016 года по март 2017 года укрепился с 76 до 58 рублей за доллар, то есть на 23%. Если учесть эту динамику в падении доли валюты в банковских балансах, то оно будет значительно скромнее, отметил заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), экс-зампред ЦБ Константин Корищенко.

Добавим, что борьба с долларизацией экономики является одной из стратегических задач Банка России. В 2016 году назад председатель Банка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости снижать долю иностранных валют в банковских балансах – по ее мнению, это необходимо для гарантии финансовой стабильности в стране. С 1 апреля 2016 года ЦБ ввел повышенные нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте, что привело к удорожанию валютных кредитов для заемщиков и сокращению числа таких кредитов.