Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
18 апреля 2017, вторник, 18:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
18 апреля 2017, 16:24
ВЭБ доллар кредиты рубль Центробанк экономика
Ольга Зайцева

Тренды экономики. Дедолларизация и рост неформального сектора

Фермер на заготовке сена
Фермер на заготовке сена

Неформальный сектор российской экономики вырос до рекордных значений за последние 11 лет. По мнению опрошенных информационным агентством РБК экспертов, этому способствовали два фактора: падение экономики и рост доходов населения.

Занятость в неформальном секторе по итогам 2016 года достигла 15,4 млн человек, или 21,2% от общего числа занятых. Это рекордные показатели с 2006 года, свидетельствуют данные Росстата. Возможно, эти показатели являются максимальными и за больший период – более ранние сведения СМИ недоступны. С 2011 года неформальный сектор экономики растет постоянно: за это время в нем прибавилось 4 миллиона человек, причем только за последний год – полмиллиона, утверждает информагентство на основе данных Росстата.

К занятым в неформальном секторе Росстат относит работающих на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридического лица (то есть самозанятых), фермеров, индивидуальных предпринимателей и их наемных работников, а также членов семьи, помогающих в собственном деле кому-то из родственников. В сектор не включаются работающие на зарегистрированных в качестве юридического лица предприятиях без договора или получающие там «серые» зарплаты. При этом объем неформального сектора рассчитывается как разница между числом всех занятых в экономике и количеством рабочих мест. Как пояснил журналистам директор Центра трудовых исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Владимир Гимпельсон, таким образом сектор оценивается по нижней планке.

 
Автомеханик в своем гараже

В то же время по оценкам РАНХиГС на конец 2016 года теневой рынок труда составляет 30 миллионов россиян (то есть, более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн человек — это те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах»..

По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране постоянно растет: с 2011 года он увеличился с 6,3 трлн руб. (10,6% ВВП) до 10,9 трлн руб. (13,4% ВВП) в 2015 году. Минфин оценивает объем неформальных зарплат в 12 триллионов рублей. Как пояснил замминистра финансов Владимир Колычев, шесть триллионов рублей ведомство насчитало по «конвертным» схемам, столько же – в качестве зарплат неформального сектора.

Больше всего занятых в неформальном секторе – в южных регионах: Краснодарском крае (734 тысячи человек), Дагестане (662 тысячи) и Ростовской области (623 тысячи). При этом лидируют сферы торговли и ремонта, сельское хозяйство и строительство.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра ​ Сафонова, для корректной оценки размера неформального сектора нужно использовать больше критериев, чем у Росстата. «Надо брать сведения, которые Росстат дает по серой занятости, данные ФНС, данные по базе ПФР – кто уплачивает страховые взносы регулярно, а кто нет», – считает он.

Между тем Минфин планирует до конца года разработать комплекс мер по выводу бизнеса из тени. По мнению властей, бизнес уходит туда из-за высоких ставок страховых взносов, и способствовать выходу из тени будет снижение этих ставок. Напомним, ведомство предлагает провести налоговый маневр по схеме «22/22»: снизить ставку взносов до 22% с одновременным повышением ставки НДС до той же величины.

Уходу в тень способствует и рост доходов населения, считает Сафонов: это позволяет нанимать людей для личных услуг – нянь, домработниц, – которым платят наличными, а взносы и налоги не уплачиваются. Еще одна причиной разрастания теневого сектора труда является высокая стоимость кредитов, убежден эксперт.

Что касается кредитов, то интересные предложения по ним выдвинуло Минэкономразвития. Как пишет газета «Ведомости», министерство подготовило предложение по созданию на базе ВЭБа фабрики проектного финансирования. Предполагается, что таким образом станет возможно сделать кредиты дешевыми.

По плану Минэкономразвития ВЭБ будет искать интересные инвесторам проекты, входить в их капитал, чтобы помочь привлечь длинные и дешевые деньги. Представитель министерства подтвердил, что соответствующий документ на рассмотрение правительства отправлен.

 
Инвестиции в строительство

Согласно проекту ведомства, финансирование должно предоставляться на срок до 15 лет и по фиксированной ставке. Ставка не должна превышать сумму целевой инфляции в 4%, рыночной оценки доходности (на базе инфляционных облигаций) и премии за кредитный риск (не выше 350 базовых пунктов). Таким образом, сейчас ставка такого кредита не превысила бы 10,75%. При этом чтобы сделать проектное финансирование более привлекательным, ВЭБ должен будет защитить инвесторов: если инфляция и ставки начнут расти, он возьмет потери инвесторов на себя, а затем получит компенсацию из бюджета.

По словам опрошенных газетой экспертов, это будут самые дешевые на рынке деньги, к тому же на столь большой срок. При этом целью этих мер является ускорение роста экономики за счет повышения инвестиционной активности, без помощи эмиссии или накопления скрытых убытков на балансе ВЭБа, утверждают источники издания.

Разработанная Минэкономразвития стратегия предполагает, что до 2021 года ВЭБ направит на финансирование проектов 770 миллиардов рублей. А чтобы помочь ВЭБу привлекать инвесторов, Минэкономразвития предлагает структурировать финансирование через синдицированные кредиты, а денежные потоки от проекта разделить на транши с разным уровнем доходности и риска. Держатели одного транша меньше заработают, но окажутся первыми в очереди на получение денег в случае дефолта заемщика, а держатели другого транша будут первыми нести потери в случае дефолта заемщика, но в могут рассчитывать на более высокую ставку.

По версии представителей ведомства, первый транш могли бы выкупить пенсионные фонды, второй – остальные инвесторы вместе в ВЭБом.

Снижение стоимости денег и поддержка через вхождение в капитал может привести к бурному росту числа инвестпроектов в инфраструктуре, полагает исполнительный директор Центра развития Государственно-частного партнерства Максим Ткаченко. Главное, чтобы ВЭБ мог кредитовать не только политически значимые проекты, а государству хватило средств, чтобы компенсировать возможные потери, указывает он.

Между тем в экономике наблюдаются любопытные изменения. Как пишет газета «Известия», за год уровень долларизации экономики сократился на четверть: объем иностранной валюты на банковских балансах за год упал на 7 триллионов рублей.

Эти данные привел Банк России, подводя итоги взятого год назад курса на дедолларизацию экономики. По оценке экспертов, главной причиной таких перемен послужило укрепление рубля. В то же время они отмечают, что если компании активно избавлялись от долларов, то население страны пока еще верит в иностранную валюту.

 
Валюта. Доллар и евро

Напомним, официальный курс рубля с марта 2016 года по март 2017 года укрепился с 76 до 58 рублей за доллар, то есть на 23%. Если учесть эту динамику в падении доли валюты в банковских балансах, то оно будет значительно скромнее, отметил заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), экс-зампред ЦБ Константин Корищенко.

Добавим, что борьба с долларизацией экономики является одной из стратегических задач Банка России. В 2016 году назад председатель Банка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости снижать долю иностранных валют в банковских балансах – по ее мнению, это необходимо для гарантии финансовой стабильности в стране. С 1 апреля 2016 года ЦБ ввел повышенные нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте, что привело к удорожанию валютных кредитов для заемщиков и сокращению числа таких кредитов. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Тереза Мэй. Премьер-министр Великобритании.
Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании
Аброр Азимов
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Эрдоган после голосования на референдуме 16 апреля 2017
В Турции подан запрос об отмене итогов референдума
РБК
Миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК
Заур Дадаев
Обвиняемый в убийстве Немцова отказался признать вину в суде
17:59 Путин сравнил МФО с процентщицей из романа Достоевского
17:51 При крушении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
17:15 В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным
17:14 Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
16:47 Председателями жюри фестиваля «Победили вместе» стали Сергей Мирошниченко и Александр Стефанович

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Майк Науменко
Майк Науменко
18 апреля 1955 года родился Майк Науменко, классик русского рока, лидер группы «Зоопарк»
16:43 Суд отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» о дискриминации из-за внешности
16:31 Под церковным полом найдены пять архиепископов Кентерберийских
16:25 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался от признательных показаний
16:14 В Турции подан запрос об отмене итогов референдума
15:40 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал свою вину
15:25 Обвиняемый в убийстве Немцова отказался признать вину в суде
15:07 Чайка предложил не наказывать признавшиеся в коррупции организации
14:45 Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
14:37 Греф заявил о необходимости «пряника» для бизнеса
14:31 Создана всемирная база данных древесных пород
14:20 «Вымпелком» опроверг связь «Билайна» с православным сотовым оператором «Благовест»
14:09 В Ираке убили представителя ИГ Русского
13:43 Суд согласился принять иск издания «Медиазона» к МИДу
13:23 Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании
13:17 Генпрокуратура подала иски о взыскании с чиновников имущества на 2,4 млрд рублей
13:16 УФАС заявил о необходимости переделать работы на стадионе «Зенит»
12:52 Миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК
12:52 Самый длинный в мире моллюск впервые живьем попал в руки ученых
12:21 Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на пропажу геев в Чечне
12:10 Власти Петербурга отказали «Открытой России» в проведении акции «Надоел»
11:42 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге получил гражданство РФ
11:30 Учитель расценил претензии Поклонской к его фильму как «бесполезную дискуссию»
11:08 СМИ сообщили о визите делегации из РФ в Египет по сделке о «Мистралях»
10:49 Грузия заявила о нарушении Россией суверенитета страны
10:32 Миллиардер Березкин намерен продать Sailfish ради покупки РБК
10:28 В двойных звездных системах возможны обитаемые планеты
10:23 Росгвардия оснастит машины пусковыми установками
10:06 Большинство россиян высказались о пользе воссоединения с Крымом
10:01 Минобрнауки увеличило втрое число опорных вузов
09:50 СМИ сообщили о назначении Рогозина главой совета директоров «ГЛОНАСС»
09:32 Трамп и Эрдоган заявили об ответственности Асада за Идлиб
09:13 Теракт в Петербурге раскрыли из-за телефонного звонка
17.04 21:09 ЛДПР и СР решили не спрашивать Медведева о расследовании Навального
17.04 20:55 Пресс-служба Усманова опровергла подарок особняка Медведеву
17.04 20:36 Власти Чечни вновь попросили «Новую газету» извиниться
17.04 20:22 Береговая охрана Италии спасла 8500 мигрантов за три дня
17.04 20:01 Постпред КНДР предупредил о новом ядерном испытании
17.04 19:40 Легкоатлеты из РФ смогут выступить на ЧМ-2017 только под нейтральным флагом
17.04 19:24 Принс умер из-за передозировки анальгетиком
17.04 19:05 В еврейской общине рассказали о планах покинуть Францию при победе Ле Пен
17.04 18:43 Ройзман выдвинулся в губернаторы Свердловской области
17.04 18:34 Появилось видео задержания предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга
17.04 18:16 МВФ немного улучшил прогноз роста ВВП для России
17.04 18:05 Запуску ракеты КНДР могли помешать хакеры
17.04 17:51 Задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.