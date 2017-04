«Коммерсантъ» в статье «Ода к слабости» утверждает, что политика дешевого рубля может реализовываться только на словах.

«Евгений Куйвашев дождался переназначения»: президент оставил его на посту главы Свердловской области.

«ГЛОНАСС ожидают системные изменения»: Дмитрий Рогозин станет главой совета директоров компании.

РБК: «ЦБ придется подождать». Регулятор сможет продлевать кредиты АСВ на выплаты вкладчикам и оздоровление банков.

«Окей, ФАС»: Google выплатит более 400 млн рублей в рамках мирового соглашения с антимонопольной службой

«Неформалы заработали популярность»: каждый пятый занятый в России имеет неофициальные трудовые доходы.

«Известия»: «Украина в последний раз отметит День Победы». Верховная рада не успеет принять закон о новых государственных праздниках до 9 мая 2017 года.

«Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли на улицы»: протестующие замечены в двух районах Стамбула.

«"Нормандская четверка" хочет сохранить формат после выборов во Франции»: Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели телефонные переговоры.

«Газета.ru»: «"Помидорные войны" оплатил потребитель». «Помидорные войны» с Турцией обошлись России в $1,5 млрд.

Что говорит турне вице-президента Майка Пенса о политике США, написано в статье «Президент второго плана».

«МВФ не верит Медведеву»: МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2017 и 2018 годы.

The Economist: «Театр одного актера. Эрдоган провозгласил победу на турецком референдуме» (One man show: Erdogan claims victory in Turkey’s referendum). «Да» на турецком конституционном референдуме едва дотянуло до победы.

«Кто за главного? Америка и Иран борются за влияние в Ираке» (Who’s in charge? America and Iran are jostling for influence over Iraq). При этом никто не знает, каковы приоритеты у американского президента Дональда Трампа.

Bloomberg: «Меркель призвала Эрдогана к открытым переговорам в "глубоко расколотой" Турции» (Merkel Calls on Erdogan to Open Talks in ‘Deeply Split’ Turkey). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что турецкие лидеры должны вступить в открытый диалог со своими оппонентами и с представителями ЕС, после того как Эрдоган одержал на референдуме неуверенную победу.

«Как шестичасовой рабочий день на самом деле экономит деньги» (How the Six-Hour Workday Actually Saves Money). В феврале в Швеции завершился почти двухлетний эксперимент по введению шестичасового рабочего дня, после чего Швеция вернулась к восьмичасовому распорядку. Между тем, результаты исследования показывают, что у укороченного рабочего дня есть большие преимущества.

The Wall Street Journal: «Турецкая оппозиция собирается оспаривать победу Эрдогана» (Turkish Opposition to Dispute Erdogan’s Victory). Международные наблюдатели сообщают, что исход турецкого референдума сомнителен, с точки зрения турецкого законодательства, а политические оппоненты конституционной реформы собираются опротестовать результаты голосования в суде.

«Пенс призвал Северную Корею не испытывать Трампа» (Pence Warns North Korea Not to Test Trump). Вице-президент США Майк Пенс призвал КНДР не дразнить американского президента Дональда Трампа. Он сослался на удары ВС США по Сирии и Афганистану, назвав их демонстрацией силы Вашингтона.