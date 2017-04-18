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18 апреля 2017, 14:40
вузы Минобрнауки образование Россия
Татьяна Клячко

Опорные вузы: цели и риски программы

День открытых дверей во Владимирском государственном университете
День открытых дверей во Владимирском государственном университете
ВлГУ

Министерство образования и науки определило победителей второго этапа конкурса по созданию в России опорных университетов. Это 22 вуза, которым предстоит решить задачу создания популярного регионального бренда.

Напомним, после первого этапа конкурса, прошедшего в 2016 году, было выделено 11 вузов, которые должны стать опорными. Нынешние же 22 вуза, как пишет газета «Коммерсантъ», поделены на две группы по типу финансирования: решено, что восемь победителей конкурса получат софинансирование программы развития на федеральном и региональном уровнях, а 14 – аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а средства им будут поступать только из региональных бюджетов.

В первой группе, по данным издания, оказались Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты и Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

 
Олимпиада в Мурманском арктическом госуниверситете
МАГУ

Во вторую вошли Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, Сочинский госуниверситет, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский государственные университеты.

Этим вузам в течение трех месяцев предстоит разработать и представить в Минобрнауки программу своего развития на пять лет. Под ее реализацию в течение трех лет вузы будут получать субсидию. Размер ее пока не определен: в 2016 году она достигала 200 млн рубей. Как вузы будут финансироваться в этом году, будет рассчитывать совет программы для каждого университета отдельно. В совет, кроме представителей Минобрнауки, входят ассоциации работодателей, представители региональных органов власти, профессионального и экспертного сообщества.

 
Начало учебного года в Алтайском государственном университете. 1 сентября 2016
О.А. Ковалев / АГУ

Из 80 заявок, поданных на конкурс, по словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой были выбраны те вузы, которые способны «принести существенное развитие своему региону». Она подчеркнула, что перед опорными вузами ставится задача обеспечения региона кадрами и развития его образовательного и научного потенциала. Министр пообещала, что программа создания опорных вузов будет продолжена. Ранее в ведомстве заявляли, что в планах – создание в стране достаточно большого количества (до 150) опорных вузов.

В 2015 году, когда только выдвигалась идея создания опорных вузов, речь шла о том, что повышение качества образования будет достигнуто за счет сокращения числа учебных заведений на 10-15%. Сейчас же, как отмечает газета, обязательным условием для участия в программе является объединение двух или более региональных вузов. В Минобре отмечают, что такая реорганизация должна способствовать «социально-экономическому развитию субъекта федерации».

О программе выделения опорных вузов побеседовала с «Полит.ру» Татьяна Львовна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

 
Татьяна Клячко
ac.gov.ru

«Ситуация в высшем образовании в России в настоящее время во многом определяется тем, что в силу демографических причин идет быстрое сокращение студенческих контингентов. Поэтому чтобы хоть как-то сохранить экономическую устойчивость вузов, приходится их объединять, сокращать их число – словом, принимать меры для того, чтобы вузы могли нормально функционировать.

Вместе с тем с 2008 года была проведена достаточно серьезная реструктуризация сети вузов. Были созданы федеральные университеты, которые должны были стать «точками роста» в системе высшего образования в федеральных округах; затем были выделены национально-исследовательские университеты, которые должны были обеспечить интеграцию науки и образования в высшей школе. И, кроме того, реализуется проект «5 – 100», который должен обеспечить международную конкурентоспособность российского высшего образования.

Таким образом, появились статусные вузы, которые оторвались от всей остальной системы высшего образования. Причем на эти вузы шла львиная доля финансирования из федерального бюджета – по крайней мере, на реализацию ими госзадания.
Однако постепенно встал вопрос, что будет с системой высшего образования, если мы и дальше будет поддерживать только ведущие, статусные вузы, а остальные будут вынуждены выкарабкиваться большей частью сами.

Понятно, что таким образом мы резко ухудшим качество высшего образования в регионах. Поэтому возникла достаточно естественная идея продолжить выделять вузы, на которые можно будет опереться в региональном развитии – чтобы не только небольшой пул ведущих вузов получал стабильное государственное бюджетное финансирование, но чтобы его получали и региональные вузы, так скажем, «второго эшелона». И эти вузы стали выделять.

Процесс выделения на них средств и конфигурация их финансирования – то ли из федерального бюджета, то ли совместно с регионами, то ли преимущественно из регионального бюджета – будет определяться конкретной экономической ситуацией в стране. Будет больше средств – больше их пойдет на эти вузы, будет меньше – придется затягивать пояса и финансировать их не так, как хочется. Но хотя бы вектор поддержки региональных систем высшего образования сейчас обозначен. Кроме того, рассматриваемой программой: подчеркнуто, что опорные вузы должны играть значимую роль в развитии экономики региона. Именно поэтому регион может привлекаться к их финансированию.

Сколько таких вузов нужно стране? Если исходить из здравого смысла, их должно быть не меньше, чем число субъектов Федерации. Значит, 85 – это минимум, а если мы хотим иметь хотя бы по два таких сильных вуза в регионе, удвоим эту цифру. Но с учетом того, что в ряде регионов все-таки находятся и национально-исследовательские университеты, и федеральные университеты, где-то 130-150 опорных вузов по стране может оказаться вполне достаточно.

 
Студенты Бирского филиала БашГУ на летней практике
birsk.ru

Вместе с тем все будет определяться тем, какие потоки абитуриентов мы получим в региональном разрезе и какие финансовые возможности по поддержке развития опорных вузов будут у государства. От этого будет зависеть и скорость выделения таких вузов. Потому что, конечно, можно раскинуть сеть широко, но, если рыбка будет очень мелкой, мы не получим желаемого результата, средства будут потрачены неэффективно. Поэтому лучше действовать в этом вопросе медленно, но с большей отдачей. Все будет совершаться постепенно – либо же мы должны будем существенно изменять финансовые потоки на федеральном уровне.

Разумеется, если выделение опорных вузов будет продолжаться примерно такими темпами, как сейчас, возникнет определенный риск. Наши исследования показывают, что в 2016 году произошел резкий всплеск направленности абитуриентских потоков на Москву и в другие престижные университетские центры. Значит, если мы не создаем престижных вузов в самих регионах, мы можем получать отток из них сильных абитуриентов. А это достаточно серьезно может повлиять на региональную экономику – если потенциально сильные кадры будут уезжать, а оставаться будут более слабые.

Поэтому чем быстрее мы сможем создать такие вузы, тем лучше. Но, с другой стороны, как уже говорилось, есть очевидные ограничения в этом процессе», – объяснила Татьяна Клячко.

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