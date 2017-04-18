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18 апреля 2017, 10:27
госзакупки Минфин Минэкономразвития
Симон Жаворонков

Главный по госзакупкам

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев передал от Минэкономразвития Минфину полномочия по определению правил по проведению госзакупок и контролю над ними. Постановление в понедельник опубликовано на портале правовой информации, оно вносит несколько правок в различен документы, но в первую очередь — в постановление от 2013 года «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ранее указывалось, что Министерство экономического развития отвечает за регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В обновленной версии этот статус закреплен за Министерством финансов, которому переданы и необходимые полномочия. Также изменения внесены новым постановлением и в положения о Минэкономразвития и о Минфине.

«Надеюсь, это действительно позволит консолидировать все в одних руках. Когда один ответственный, гораздо проще выстраивать работу. Как минимум есть с кого спросить», — сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

 
Работы по укладке асфальта

«До настоящего времени полномочия по развитию ЕИС распределялись между двумя нашими макроэкономическими ведомствами — Минэкономразвития и Минфином. Но, по мнению наших коллег из правительства и аналитиков, такое распределение сейчас уже не является оптимальным. Мы договорились, и я подписал два постановления правительства, которые определяют Федеральное казначейство в качестве единого федерального органа, который отвечает теперь за информационную систему государственных закупок. Второй документ передает Минфину, центральному органу, которому подчинено Казначейство, всю полноту полномочий по выработке политики в сфере контрактной системы», — заявил Медведев.

Проект постановления правительства был разработан непосредственно Минфином и был впервые опубликован в конце февраля 2017 года. Тогда подчеркивалось, что решение о разработке такого проекта было принято на совещании у курирующего госзакупки первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. Но известно об этом проекте стало раньше.

В середине февраля пресса писала, что Минфину и Федеральному казначейству, деятельность которого он контролирует, решено передать контроль над работой Единой информационной системы госзакупок (ЕИС).

 
Мэр Москвы Сергей Собянин

В январе, напомним, столичный мэр Сергей Собянин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву разрешить городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, — а также самым богатым регионам, которые совершают закупки в объеме свыше 100 млрд рублей в год, использовать для размещения заказов собственные интернет-порталы, которые не будут зависеть от федеральной ЕИС.

С помощью ЕИС правительство планировало перевести все госзакупки в электронный вид еще осенью 2016 года, но Минэкономразвития признавало, что не справлялось с задачей составления каталог товаров, работ и услуг. В итоге переход на электронные процедуры пришлось сдвинуть на 1 января 2018 года. Из-за неготовности каталога и системы Минэкономики предлагало использовать наработки правительства Москвы, а Минфин и казначейство — передать заказ «Ростеху».

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