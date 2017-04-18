Топ новостей 18 апреля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Великобритания объявила о досрочных выборах в парламент, организатор теракта в Петербурге признал вину, а миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК.
Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании
Тереза Мэй заявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов в Великобритании в связи с Brexit, По ее словам, теперь страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве. Мэй отметила, что Великобритания при любом развитии событий покидает Евросоюз, и «пути назад нет».
Логика Мэй о необходимости выборов в парламент 8 июня:оппоненты Брезита внутри затевают политические игры и ослабляют переговорную позицию pic.twitter.com/TUvvvfIevd— Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 18 апреля 2017 г.
Мотивы Мэй о проведении досрочных выборов в Британии. Видео pic.twitter.com/5yFULX6aFp— Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 18 апреля 2017 г.
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал вину
Предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал вину в полном объеме. В 2008 году он получил паспорт гражданина Киргизии, но через пять лет принял гражданство РФ. В 2013 году по достижении 18 лет Азимов переехал в РФ. Его удалось вычислить благодаря последнему звонку от смертника Акбаржона Джалилова, который сообщил, что готов к теракту. Суд арестовал Азимова.
Миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК
Владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. Сейчас он обсуждает долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова. Березкин не собирается привлекать кредиты для покупки медиахолдинга, а также не будет продавать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку.
Чайка предложил не наказывать признавшиеся в коррупции организации
Юрий Чайка предложил освобождать юридических лиц от наказания, если они сами будут сообщать о факте дачи взятки. «С учетом масштабных санкций, предусмотренных за акты коррупции юрлиц, они стимула к позитивному социальному поведению не имеют», — отметили в ГП. Данное предложение генпрокурора было поддержано на Совете при президенте по противодействию коррупции.
Большинство россиян высказались о пользе воссоединения с Крымом
64% россиян уверены в том, что воссоединение с Крымом принесло России больше пользы, чем вреда. При этом 78% респондентов не согласны с мнением, что присоединение Крыма к России является нарушением международного права. 37% россиян высказались за то, чтобы ДНР и ЛНР обрели статус независимых государств. 21% респондентов высказался за то, чтобы Донбасс стал частью РФ.
Две трети россиян все еще считают, что присоединение Крыма принесло больше пользы, чем вредаhttps://t.co/l5ZzwnIM5c pic.twitter.com/YxtDcdoLdF— Лентач (@the_lentach) 18 апреля 2017 г.
УФАС заявил о необходимости переделать работы на стадионе «Зенит»
В УФАС заявили, что по стадиону «Зенит» в Петербурге могут заключить новые контракты, так как многие выполненные работы требуют переделки. Так, обнаружены нарушения в организации процедуры закупок по арене: тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был проведен как закупка у единственного поставщика. Организаторов оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Если «Зенит-Арена» — это не место, где Воланд ежегодно устраивает бал Сатаны, то я вообще не понимаю, нафига мы даём им деньги!— Призрак Зенит-Арены (@zenitharena) 18 апреля 2017 г.
Зенит-Арена-символ нынешней власти. Символ чиновничьей коррупции и воровства в гигантских масштабах. Символ никчемности и безответственности— ПрекрасноеДалеко (@prekrasnoe20161) 18 апреля 2017 г.
Суд согласился принять иск издания «Медиазона» к МИДу
Пресненский суд Москвы принял иск «Медиазоны» к МИДу. Он был подан из-за того, что МИД не ответил на запрос издания о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком. Мария Захарова сочла иск «пиаром». «Люди сидят и пиарятся. Пусть они расскажут, сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы», — заявила она.
Пресненский суд таки принял иск @sssmirnov к МИДу РФ. Иные, говорит, социальные споры pic.twitter.com/mosILbunlV— Pavel Chikov (@pchikov) 18 апреля 2017 г.
@Russia_calls Ну в АП недовольны МИДом, что делать((— Смирнов (@sssmirnov) 18 апреля 2017 г.
Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на пропажу геев в Чечне
Татьяна Москалькова заявила, что в СК, МВД и Генпрокуратуру не поступали обращения о пропаже или преследовании в Чечне людей нетрадиционной ориентации. По словам омбудсмена, сообщения СМИ по этой теме сложно проверить, так как не называются имена пострадавших. «Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне такие данные. Такое обещание было высказано, но на сегодняшний день у меня пока этих данных нет», — отметила Москалькова.
организатор теракта в Санкт-Петербурге признал свою вину, и заодно сознался в преследовании геев в Чечне: "чтоб два раза не вставать!"— Захар Май (@ZaxarBorisych) 18 апреля 2017 г.
Росгвардия оснастит машины пусковыми установками
Росгвардия оснастит свою технику 81-миллиметровыми пушками. Они «предназначены для прицельного, дистанционного применения специальных средств нелетального действия с базового шасси». Установки планируется размещать на инженерной машине «Торнадо», бронированном автомобиле «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» и других видах техники.
Росгвардия объявила тендер на оснащение спецмашин 6 ствольными 81-миллиметровыми пушками https://t.co/2lp9LRwYeZ pic.twitter.com/vRgtHXtOEY— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 18 апреля 2017 г.
16 декабря 2016 г.— Тотzе (@zagibaigvozdi) 18 апреля 2017 г.
Глава управления Росгвардии Алтайского края Мауль: Росгвардия создана для борьбы с "пятой колонной" pic.twitter.com/qPKXZwXrUO
Суд отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» о дискриминации из-за внешности
Суд в Москве отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к авиакомпании «Аэрофлот» о дискриминации по внешним данным и возрасту. Она, как и другие работницы компании, пожаловалась на снижение размера надбавки к зарплате из-за того, что носит 52-й размер одежды. Стюардессы просят признать незаконным пункт требований к внешним данным, согласно которому работать могут только худые и молодые стюардессы. «Аэрофлот» сообщили, что эти заявления не являются действительностью.
Стюардесса АЭРОФЛОТА Ирина Иерусалимская потребовала в суде признать недействительным пункт требований к бортпроводникам, согласно которому размер одежды для женщин должен быть 42–48. Из-за несоответствия требованиям ей снизили ставку и надбавки. Очень интересны аргументы ответчика: Представитель АЭРОФЛОТа на суде подчеркнул, что : - большие габариты тела затрудняют передвижение бортпроводника по салону самолета, - каждый лишний килограмм приводит к перерасходу топлива. В итоге суд отклонил иск стюардессы. #суд #аэрофлот #прецедент #иск
Публикация от Павел Астахов (@rfdeti) Апр 18 2017 в 6:06 PDT