Топ новостей 18 апреля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Великобритания объявила о досрочных выборах в парламент, организатор теракта в Петербурге признал вину, а миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК.

Тереза Мэй заявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов в Великобритании в связи с Brexit, По ее словам, теперь страна нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве. Мэй отметила, что Великобритания при любом развитии событий покидает Евросоюз, и «пути назад нет».

Логика Мэй о необходимости выборов в парламент 8 июня:оппоненты Брезита внутри затевают политические игры и ослабляют переговорную позицию pic.twitter.com/TUvvvfIevd — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 18 апреля 2017 г.

Мотивы Мэй о проведении досрочных выборов в Британии. Видео pic.twitter.com/5yFULX6aFp — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 18 апреля 2017 г.

Предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал вину в полном объеме. В 2008 году он получил паспорт гражданина Киргизии, но через пять лет принял гражданство РФ. В 2013 году по достижении 18 лет Азимов переехал в РФ. Его удалось вычислить благодаря последнему звонку от смертника Акбаржона Джалилова, который сообщил, что готов к теракту. Суд арестовал Азимова.

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. Сейчас он обсуждает долг компании перед структурами бизнесмена Михаила Прохорова. Березкин не собирается привлекать кредиты для покупки медиахолдинга, а также не будет продавать операционную систему Sailfish «Ростелекому», чтобы найти деньги на покупку.

Юрий Чайка предложил освобождать юридических лиц от наказания, если они сами будут сообщать о факте дачи взятки. «С учетом масштабных санкций, предусмотренных за акты коррупции юрлиц, они стимула к позитивному социальному поведению не имеют», — отметили в ГП. Данное предложение генпрокурора было поддержано на Совете при президенте по противодействию коррупции.

Россиянин Ж.Депардье в новой шапке

64% россиян уверены в том, что воссоединение с Крымом принесло России больше пользы, чем вреда. При этом 78% респондентов не согласны с мнением, что присоединение Крыма к России является нарушением международного права. 37% россиян высказались за то, чтобы ДНР и ЛНР обрели статус независимых государств. 21% респондентов высказался за то, чтобы Донбасс стал частью РФ.

Две трети россиян все еще считают, что присоединение Крыма принесло больше пользы, чем вредаhttps://t.co/l5ZzwnIM5c pic.twitter.com/YxtDcdoLdF — Лентач (@the_lentach) 18 апреля 2017 г.

Приемная комиссия на стадионе "Зенит-Арена"

В УФАС заявили, что по стадиону «Зенит» в Петербурге могут заключить новые контракты, так как многие выполненные работы требуют переделки. Так, обнаружены нарушения в организации процедуры закупок по арене: тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был проведен как закупка у единственного поставщика. Организаторов оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Если «Зенит-Арена» — это не место, где Воланд ежегодно устраивает бал Сатаны, то я вообще не понимаю, нафига мы даём им деньги! — Призрак Зенит-Арены (@zenitharena) 18 апреля 2017 г.

Зенит-Арена-символ нынешней власти. Символ чиновничьей коррупции и воровства в гигантских масштабах. Символ никчемности и безответственности — ПрекрасноеДалеко (@prekrasnoe20161) 18 апреля 2017 г.

Пресненский суд Москвы принял иск «Медиазоны» к МИДу. Он был подан из-за того, что МИД не ответил на запрос издания о контактах генерального прокурора США Джеффа Сешнса с послом РФ Сергеем Кисляком. Мария Захарова сочла иск «пиаром». «Люди сидят и пиарятся. Пусть они расскажут, сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы», — заявила она.

Пресненский суд таки принял иск @sssmirnov к МИДу РФ. Иные, говорит, социальные споры pic.twitter.com/mosILbunlV — Pavel Chikov (@pchikov) 18 апреля 2017 г.

@Russia_calls Ну в АП недовольны МИДом, что делать(( — Смирнов (@sssmirnov) 18 апреля 2017 г.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова заявила, что в СК, МВД и Генпрокуратуру не поступали обращения о пропаже или преследовании в Чечне людей нетрадиционной ориентации. По словам омбудсмена, сообщения СМИ по этой теме сложно проверить, так как не называются имена пострадавших. «Я попросила корреспондента, который работает в "Новой газете", передать мне такие данные. Такое обещание было высказано, но на сегодняшний день у меня пока этих данных нет», — отметила Москалькова.

организатор теракта в Санкт-Петербурге признал свою вину, и заодно сознался в преследовании геев в Чечне: "чтоб два раза не вставать!" — Захар Май (@ZaxarBorisych) 18 апреля 2017 г.

Автомобиль Росгвардии СПМ-3 "Медведь"

Росгвардия оснастит свою технику 81-миллиметровыми пушками. Они «предназначены для прицельного, дистанционного применения специальных средств нелетального действия с базового шасси». Установки планируется размещать на инженерной машине «Торнадо», бронированном автомобиле «Патруль-СН», СПМ-3 «Медведь» и других видах техники.

16 декабря 2016 г.

Глава управления Росгвардии Алтайского края Мауль: Росгвардия создана для борьбы с "пятой колонной" pic.twitter.com/qPKXZwXrUO — Тотzе (@zagibaigvozdi) 18 апреля 2017 г.

Суд в Москве отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к авиакомпании «Аэрофлот» о дискриминации по внешним данным и возрасту. Она, как и другие работницы компании, пожаловалась на снижение размера надбавки к зарплате из-за того, что носит 52-й размер одежды. Стюардессы просят признать незаконным пункт требований к внешним данным, согласно которому работать могут только худые и молодые стюардессы. «Аэрофлот» сообщили, что эти заявления не являются действительностью.