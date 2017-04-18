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18 апреля 2017, 19:20
акции протеста Дональд Трамп США
Анна Сакоян

Налоговый марш, или игра на нервах Трампа

"Налоговый марш" в Вашингтоне
"Налоговый марш" в Вашингтоне

В минувшие выходные в США прошла очередная волна протестов против президента Дональда Трампа. Акция получила название «налоговый марш», потому что главным требованием демонстрантов было раскрытие Трампом информации об уплате налогов. Сейчас комментаторы в СМИ пытаются оценить это событие с точки зрения его масштабов и значения.

Politico пишет, что протесты нервируют Трампа сильнее, чем какие-либо конфронтации на уровне правительства или парламента. Протесты начались вскоре после его избрания президентом США и продолжаются до сих пор. Последний эпизод имел место в минувшие выходные, когда протестующие перекрыли ему автодорогу, требуя раскрытия налоговых деклараций, как это делали предыдущие американские президенты.

Характерно, что Трамп всегда любил большие сборища народа, но при этом очень болезненно реагирует, когда это протестные сборища. Особенно это необычно для современных американских президентов, которые реагировали на массовое недовольство философски.

Представители Белого дома обвиняют демократов в том, что они не стремятся смягчить настроения своего электората, который выступает на демонстрациях. В частности, были разговоры о том, что проигравшие на прошлых выборах популярные кандидаты от демократов Хиллари Клинтон и Берни Сандерс не выступают с публичным осуждением протестов, доходящих в ряде случаев до насилия и вандализма.

 
Хиллари Клинтон и Бенни Сандерс

Противникам Трампа эта его очевидная нелюбовь к протестам – дополнительный стимул их продолжать. Их также вдохновляет история о том, что при подсчете голосов по всей стране по итогам всеобщих президентских выборов преобладание было у Клинтон.

Также автор отмечает, что Трамп последовательно считает большие скопления народа барометром общественных настроений. Он справедливо полагал, что толпы сторонников на его предвыборных выступлениях были хорошим знаком. Аналогичным образом он воспринимает как информативный показатель и массовые протесты.

The Atlantic задается вопросом о том, начали ли антитрамповские протесты выдыхаться. Налоговый марш в Вашингтоне в минувшие выходные насчитывал десятки тысяч человек – гораздо меньше, чем выступления, имевшие место сразу после инаугурации Трампа. Автор отмечает, что низовые протестные движения представляют собой испытание для новой администрации.

В январе, после инаугурации, прошел так называемый женский марш. Он оказался крупнейшей однодневной мобилизационной акцией в истории США. С одной стороны, это был в своем роде успех организаторов, которые тогда удачно подключили к агитации низкий рейтинг популярности Трампа на момент инаугурации. С другой стороны, его масштабы задали планку, относительно которой неизбежно будут оцениваться последующие протесты.

 
Женский марш в Вашингтоне

Безусловно, налоговый марш симптоматичен в том смысле, что новая администрация продолжает будоражить умы. Вопрос в том, как оценивать заметное снижение численности протестующих. Судя по тому, что марш состоялся, многих граждан действительно интересуют налоговые отчисления Трампа. Однако едва ли эта тема может стать двигателем для продолжительных волнений. Собственно, обсуждение налогов Трампа началось уже давно, и к настоящему моменту часть потенциальных участников демонстраций могли утратить к этой теме интерес.

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