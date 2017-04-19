Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
19 апреля 2017, среда, 10:47
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
19 апреля 2017, 09:05
Борис Немцов следствие убийство

Видео дня. Допрос возможного убийцы Немцова

Допрос Заура Дадаева
Допрос Заура Дадаева
"Коммерсантъ"

«Коммерсантъ» разместил видеозапись с первого допроса одного из обвиняемых в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева. В ходе него мужчина признает свое участие в преступлении. Между тем на судебном заседании 18 апреля Дадаев отказался от первоначальных показаний, отметив, что в день убийства находился дома и болел. Кроме того, в ходе уголовного процесса Дадаев упоминал о том, что показания из него выбили под пытками.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Митинг ЛГБТ
ЛГБТ-активисты будут судиться с «Новой газетой» из-за статьи о преследовании геев
Аброр Азимов
Родные возможного организатора теракта в Петербурге заявили о пропаже его брата
Сухогруз «Герои Арсенала»
В районе Керченской переправы затонул сухогруз «Герои Арсенала»
Пуск ракеты в КНДР
КНДР показало видео с имитацией ракетного удара по США
Исаакиевский собор
Чайку попросили проверить законность передачи РПЦ музейных объектов в Петербурге
10:41 Дума отказалось оценивать правительство после отчета Медведева
10:23 Куйвашев объявил об участии в выборах главы Свердловской области
10:15 В Новосибирской области рост тарифов ЖКХ снизили после протестов
10:08 «Известия» объединит новостные редакции с РЕН ТВ и Пятым каналом
10:00 Верховный суд признал законным изъятие имущества семьи Хорошавина

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Умка
Анна Герасимова
19 апреля 1961 года родилась рок-певица Умка
09:49 Чайку попросили проверить законность передачи РПЦ музейных объектов в Петербурге
09:48 КНДР показало видео с имитацией ракетного удара по США
09:37 В районе Керченской переправы затонул сухогруз «Герои Арсенала»
09:34 Минобороны рассказало об инциденте с Ту-95 над Аляской
09:17 Родные возможного организатора теракта в Петербурге заявили о пропаже его брата
09:01 ЛГБТ-активисты будут судиться с «Новой газетой» из-за статьи о преследовании геев в Чечне
18.04 20:56 Минюст предложил расширить основания для ареста имущества подозреваемых
18.04 20:45 В Госдуму внесен проект о лишении гражданства осужденных за терроризм
18.04 20:24 Гостям «Евровидения» посоветовали не называть украинцев русскими
18.04 20:05 Режим ЧП в Турции продлен на три месяца
18.04 19:55 Отца экс-полковника МВД Захарченко арестовали за растрату
18.04 19:31 С бывшего замминистра культуры взыскали 28 млрд по делу «Межпромбанка»
18.04 19:26 Transparency попросила Путина проверить расследование ФБК о Медведеве
18.04 19:01 Росавиация объяснила причину отказа в регистрации инвалиду на рейс «Победы»
18.04 18:27 Навальный собрал 300 тысяч подписей для выдвижения в президенты
18.04 18:26 «Дождь» сообщил о намерении Кремля бороться с Навальным «как с Гитлером»
18.04 17:59 Путин сравнил МФО с процентщицей из романа Достоевского
18.04 17:51 При крушении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
18.04 17:15 В Госдуме предложили сделать понедельник после Пасхи выходным
18.04 17:14 Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
18.04 16:47 Председателями жюри фестиваля «Победили вместе» стали Сергей Мирошниченко и Александр Стефанович
18.04 16:43 Суд отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» о дискриминации из-за внешности
18.04 16:31 Под церковным полом найдены пять архиепископов Кентерберийских
18.04 16:25 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался от признательных показаний
18.04 16:14 В Турции подан запрос об отмене итогов референдума
18.04 15:40 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признал свою вину
18.04 15:25 Обвиняемый в убийстве Немцова отказался признать вину в суде
18.04 15:07 Чайка предложил не наказывать признавшиеся в коррупции организации
18.04 14:45 Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
18.04 14:37 Греф заявил о необходимости «пряника» для бизнеса
18.04 14:31 Создана всемирная база данных древесных пород
18.04 14:20 «Вымпелком» опроверг связь «Билайна» с православным сотовым оператором «Благовест»
18.04 14:09 В Ираке убили представителя ИГ Русского
18.04 13:43 Суд согласился принять иск издания «Медиазона» к МИДу
18.04 13:23 Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании
18.04 13:17 Генпрокуратура подала иски о взыскании с чиновников имущества на 2,4 млрд рублей
18.04 13:16 УФАС заявил о необходимости переделать работы на стадионе «Зенит»
18.04 12:52 Миллиардер Березкин подтвердил покупку РБК
18.04 12:52 Самый длинный в мире моллюск впервые живьем попал в руки ученых
18.04 12:21 Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на пропажу геев в Чечне
18.04 12:10 Власти Петербурга отказали «Открытой России» в проведении акции «Надоел»
18.04 11:42 Предполагаемый организатор теракта в Петербурге получил гражданство РФ
18.04 11:30 Учитель расценил претензии Поклонской к его фильму как «бесполезную дискуссию»
18.04 11:08 СМИ сообщили о визите делегации из РФ в Египет по сделке о «Мистралях»
18.04 10:49 Грузия заявила о нарушении Россией суверенитета страны
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.