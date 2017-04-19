Видео дня. Допрос возможного убийцы Немцова

«Коммерсантъ» разместил видеозапись с первого допроса одного из обвиняемых в убийстве Бориса Немцова Заура Дадаева. В ходе него мужчина признает свое участие в преступлении. Между тем на судебном заседании 18 апреля Дадаев отказался от первоначальных показаний, отметив, что в день убийства находился дома и болел. Кроме того, в ходе уголовного процесса Дадаев упоминал о том, что показания из него выбили под пытками.