Во вторник правительство Британии заявило о намерении провести досрочные выборы 8 июня. СМИ оживленно обсуждают это неожиданное решение.

С последних парламентских выборов, пишет The Economist, прошло два года. Десять месяцев назад состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. Девять месяцев назад Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра Британии. Следующим знаменательным событием в этом ряду могут стать досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 г. Опросы общественного мнения дают основания полагать, что на выборах уверенно победят консерваторы. Однако эти выборы будут проходить в контексте переговоров с ЕС об условиях отделения Британии, из-за чего предвыборная конкуренция может оказаться сложнее, чем обычно.

Формально говоря, отмечает автор, для проведения досрочных выборов парламент должен вынести правительству вотум недоверия. В нынешнем случае это действительно будет формальностью, потому что фактически это будет согласием парламента поддержать инициативу правительства. Суть этой инициативы в том, чтобы заручиться большей поддержкой парламента и общества во время непростых переговоров с ЕС. Теоретически оппозиционные партии могут усматривать в досрочных выборах шанс изменить расстановку сил в свою пользу. Практически их шансы ничтожны.

Financial Times отмечает непредсказуемость Терезы Мэй в том смысле, что планы ее правительства обычно хранятся в большом секрете и раскрываются в самый неожиданный момент. Таковым было объявление Мэй о грядущих досрочных выборах. Формально необходимости в проведении досрочных выборов нет. Мэй действительно не избирали, а назначили премьер-министром, потому что ее предшественник ушел в отставку до окончания своего срока, но такая ситуация не требует закрепления ее позиции на выборах.

Предвыборные плакаты в Лондоне / flickr.com

Следующие выборы должны были пройти в 2020 г., а до того момента Мэй могла легитимно оставаться в должности без голосования. У нее был вариант все же провести досрочные выборы вскоре после назначения, чтобы быть избранной по итогам общего голосования и тем самым дополнительно легитимизировать свою политику. Однако на ранних этапах правления Мэй категорически отказывалась от такого сценария. Эта предыстория усиливает впечатление неожиданности от объявления о досрочных выборах.

Редакция FT считает, что досрочные выборы – это правильное решение. Британии предстоят существенные перемены. Переговоры об отделении начнутся всерьез только после того, как пройдут выборы во Франции (весной) и в Германии (осенью), и эти переговоры будут жесткими. Они потребуют компромиссов, которые многим избирателям не понравятся. Дополнительная избирательская поддержка по итогам выборов даст Мэй и ее правительству больше символических полномочий при ведении переговоров, и это важно, потому что за счет этого руководство сможет сосредоточиться на прагматических задачах.

Биг Бен. Здание парламента Великобритании

BBC пишет, что оценки такому повороту событий будут вынесены постфактум в зависимости от того, каким окажется результат выборов и дальнейшее развитие ситуации. Сейчас можно рассуждать только о плюсах и минусах этого решения, которые, впрочем, довольно очевидны. К плюсам относится дополнительная легитимизация консерваторов в случае их победы (вполне ожидаемой с учетом того, что лейбористы сейчас переживают упадок). Правительство с высокой вероятностью получит больше парламентской поддержки. К минусам относится неловкость из-за радикальной смены позиции и собственно проведение выборов на фоне уже идущих переговоров с ЕС.